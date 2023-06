Még mindig a kamatdöntések uralják a hetet

A Fed és az EKB múlt heti döntései után sem lesz sok időnk pihenni, hiszen itthon az MNB Monetáris Tanácsa ül össze ismét, hogy várhatóan tovább csökkentse az irányadó kamatot. Talán ennél is izgalmasabb lehet az új gazdaságpolitikai vezetés első döntése Törökországban, mivel a szakértők szerint nem lehet tovább halogatni a hatalmas kamatemelést.

Csendesen indul a hét, hiszen hétfőn itthon csak az MNB nemzetközi tartalékainak statisztikája jelenik meg, ráadásul az is részletes adta lesz már, a nemzetközi színtéren pedig semmi említésre méltó esemény nem lesz, sőt a tengerentúlon kereskedési szünnapra készülhetünk.

2023. június 19-25. makronaptár Magyar makrogazdaság június 19. hétfő 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok máj. június 20. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció június 20. kedd 14:00 MNB Kamatdöntés június 20. kedd 15:00 MNB Közlemény június 22. csütörtök 8:30 KSH Keresetek ápr. június 22. csütörtök 10:00 MNB Inflációs jelentés június 22. csütörtök 11:00 PM Részletes áht beszámoló június 23. péntek 8:30 MNB Háztartások hitelállománya Q1 június 23. péntek 8:30 KSH Foglalkoztatás máj. június 23. péntek 8:30 KSH Munkanélküliség máj. június 23. péntek Fitch Hitelminősítés Nemzetközi makrogazdaság június 20. kedd 8:00 Németo. Termelői árak máj. június 20. kedd 11:00 EU Építőipar ápr. június 21. szerda 8:00 UK Infláció máj. június 22. csütörtök Töröko. Kamatdömtés június 22. csütörtök 13:00 UK Bank of England kamatdöntés június 22. csütörtök 16:00 USA Jerome Powell meghallgatása június 23. péntek 8:00 UK Kiskereskedelem máj. június 23. péntek 9:15 Franciao. S&P előzetes bmi jún. június 23. péntek 9:30 Németo. S&P előzetes bmi jún. június 23. péntek 10:00 EU S&P előzetes bmi jún. június 23. péntek 15:45 USA S&P előzetes bmi jún. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Kedden aztán beindul az élet, hiszen máris jön magyar szempontból a hét legfontosabb eseménye, az MNB Monetáris Tanácsának kamatdöntő ülése. A jegybank várhatóan folytatja a májusban megkezdett folyamatot, újabb 100 bázisponttal 16 százalékra mérsékli majd az irányadó kamatot. Emellett friss inflációs- és GDP-előrejelzés is érkezik, melyre szintén érdemes lehet figyelni. Külföldön csak a német ipari termelői árak alakulását érdemes kiemelni.

Egyelőre a hét közepe sem látszik különösen izgalmasnak, egy brit inflációs adat van csak szerdára a naptárban. Emellett egy cseh kamatdöntés lesz a régióban, melyen várhatóan nem változtatnak majd a 7 százalékos irányadó kamaton, inkább a kommunikáció lehet izgalmas, hogy mikor jöhet el az első kamatcsökkentés ideje.

A KSH csütörtök reggel publikálja a keresetek legfrissebb adatait, emellett várhatóan megjelenik az MNB inflációs jelentése, melynek fő számait már kedden megismerhetjük. A Pénzügyminisztérium pedig a kedvezőnek mondható májusi államháztartási adat részleteit közli. A nap legfontosabb eseménye azonban a török kamatdöntés lehet, hiszen az új gazdaságpolitikai vezetés első komolyabb próbáját láthatjuk majd. Az elemzők szerint elkerülhetetlen az irányadó kamat jelentős emelése, ezt sugallta a líra utóbbi hetekben látott zuhanása is. A Morgan Stanley elemzői úgy gondolják, hogy a jelenlegi 8,5 százalékról 1150 bázisponttal 20 százalékra emelhetik a kamatot, ami a 40 százalékos infláció mellett még mindig masszívan negatív reálkamatot jelentene, bár erős üzenet lenne a piacoknak. A Bank of England döntéshozói is összeülnek, hogy döntsenek a kamatról, míg Amerikában Jerome Powell Fed-elnök szokásos kongresszusi meghallgatása tartogathat izgalmakat a devizapiac szempontjából.

A hét utolsó munkanapja sem ígérkezik unalmasnak, péntek reggel az MNB a háztartások hitelállományának friss adatait közli, míg a KSH a foglalkoztatottság és a munkanélküliség számaival rukkol ki. Emellett várhatóan késő este teszi közzé hitelminősítői felülvizsgálatának eredményét a Fitch, mely az év elején stabilról negatívra rontotta Magyarország kilátását. Így akár egy leminősítésre is lehet reális esély, hiszen a kiemelten figyelt uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalások nem sokat léptek előre az utóbbi hónapokban, miközben a költségvetéssel kapcsolatban az elemzők egyre bizonytalanabbak. Európában és Amerikában előzetes beszerzési menedzserindexek hozhatnak akár piaci kilengéseket a hétvége előtt.

