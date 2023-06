Veszélyes dologra figyelmeztetnek a közgazdászok: Az EKB nem akar tudomást venni a kapzsinflációról

Az Európai Központi Bank nagy kockázatot vállal azzal, hogy nem akarja észlelni a vállalati nyereségek inflációfelhajtó hatását – a piaci közbeszédben ezt nevezik "kapzsinflációnak”. A jegybank ehelyett a bérek növekedésére összpontosít, pedig az még mindig messze elmarad az áremelkedés mértéke mögött .

Christine Lagarde, az EKB elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján a növekvő béreket emelte ki a nagy árnövekedés elsődleges okaként, miközben jelezte, hogy az euróövezet központi bankja legalább még egy kamatemelést fog végrehajtani. Az ülésen az EKB 25 bázisponttal 3,5%-ra emelte az irányadó rátát.

Az, hogy az EKB ismét a munkaerőpiacra összpontosít az inflációs kockázatok mérlegelése során (Lagarde elmondása szerint a döntéshozók sok időt töltöttek ennek megvitatásával kétnapos ülésükön), a közgazdászok szerint valójában visszalépést jelent, a korábbi kommunikációjában ugyanis már nagyobb hangsúlyt fektetett a magas vállalati árrések kérdésére – hívja fel a figyelmet elemzésében a Reuters.

A közgazdászok egy része számára is aggasztó, hogy az EKB felszólította a munkavállalókat a magas infláció terheinek viselésére, miközben nem tartotta jelentősnek azt a tényt, hogy a vállalatok továbbra is magas profithányaddal működnek, azaz a költségeik emelkedését egyszerűen áthárítják. Erről a jelenségről – amit a közgazdászok „kapzsinflációnak” (angolul „greedflation") neveznek, itt és itt és itt is írtunk.

Az EKB valóban nem akar a nyereségről beszélni, és továbbra is a munkavállalókat hibáztatja az inflációért, és arra kéri a munkavállalókat, hogy továbbra is viseljék el az elosztásból fakadó nehézségeket

- írta a Twitteren Daniela Gabor, a bristoli Nyugat-angliai Egyetem közgazdász és makroközgazdász professzora.

A fajlagos munkaerőköltségek - a munkavállalói jövedelmek és a munkatermelékenység aránya - az idei első negyedévben az áraknál kisebb mértékben emelkedtek, derült ki az Eurostat adataiból. Ezzel folytatódott az a 2022-ben megfigyelt tendencia, amikor a bérek emelkedése messze elmaradt az inflációtól, ami csökkentette az emberek vásárlóerejét.

A nyereségről nehezebb hivatalos adatokat találni, de a Refinitiv adatai szerint az euróövezeti vállalatok 10,1%-os működési árrést jelentettek az első negyedévben, ami megegyezik a tavalyival, és közel ötödével magasabb, mint a világjárvány előtt.

Lagarde megemlítette, hogy egyes cégek viszonylag magas nyereséget értek el, különösen azokban a szektorokban, ahol a kereslet meghaladta a kínálatot. Leginkább azonban a fajlagos munkaerőköltség - más szóval a termelékenység - problémáját okolta azért, hogy a stagnáló gazdasági növekedés ellenére az infláció még mindig magas.

Eric Dor, a párizsi IESEG School of Management professzora paradoxont látott az EKB politikájában: a magasabb kamatlábak csökkentik a keresletet és ezzel együtt a termelést. Mivel a cégek nem bocsátottak el azonnal dolgozókat, Dor szerint a termelés csökkenése alacsonyabb egy alkalmazottra vonatkozóan, ez pedig így magasabb egységnyi költségeket, végső soron pedig magasabb árakat eredményezett.

Így egy olyan politika, amelynek célja az infláció csökkentése, hozzájárul annak fennmaradásához, legalábbis rövid távon

- mondta Dor.

Az EKB előrejelzéseiben azt feltételezte, hogy a vállalati nyereségek jövőre már nem járulnak hozzá az inflációhoz, ami azt jelenti, hogy a vállalatok elkezdik lenyelni a magasabb munkaerőköltségeket. Ez figyelemre méltó fordulatot jelentene két év után, hiszen eddig főleg a profit volt a magasabb árak hajtóereje.

Egy ilyen forgatókönyv lehetséges, de más kimenetel is elképzelhető

- mondta Dor az IESEG-től. A közgazdász szerint ha a verseny több ágazatban is eléggé tökéletlen ahhoz, hogy a cégek nagy piaci erővel rendelkezzenek, akkor akár recesszióban is dönthetnek úgy, hogy az eladási mennyiség csökkenését az eladási árak emelésével kompenzálják, hogy profitjukat fenntartsák.

Lagarde nem tért ki arra, hogy miért magasak a profitok, és azt sem mondta meg, hogy az EKB erre a folyamatra odafigyel-e, azaz szemlátomást a munkaadókra és a munkavállalókra hagyja ezt a kérdést. Ehelyett azt mondta, hogy az EKB arra fog összpontosítani, hogy az inflációt visszahozza a 2%-os célértékhez, amelynek következő lépése egy júliusi kamatemelés lehet.

Címlapkép: Shutterstock