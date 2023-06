Megemelte inflációs előrejelzéseit az MNB

Az idei évi inflációs előrejelzés középértékét 0,25%-ponttal 17,5%-ra, a jövő évit pedig 0,5%-ponttal 4,5%-ra emelte a Magyar Nemzeti Bank a friss inflációs jelentés főbb előrejelzései között. Ezzel párhuzamosan viszont az idei és jövő évi átlagos GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzési tartományt is változatlan szinten tartotta a jegybank.

Az MNB a mai kamatdöntéssel (100 bázispontos vágás az egynapos betéti rátában 17%-ra) párbhuzamosan közzétette a friss inflációs jelentés két főbb számát is, amelyet a márciusi előrejelzésekkel összevetve az alábbi táblázatot kapjuk. Amint látható: a tavasszal mondott rendkívül széles, 15-19,5%-os idei évi átlagos inflációs előrejelzési tartomány szűkült 16,5-18,5%-ra, de a két tartomány középpontját nézve kismértékű emelés következett be 17,25%-ról 17,5%-ra. Ezen emelkedő bázishoz képest is emelte a 2024-es éves átlagos inflációra vonatkozó előrejelzés tartományát a jegybank 3-5% közöttről 3,5-5,5% közöttre, azaz a középpontokat tekintve 4%-ról 4,5%-ra. A 2025-re mondott korábbi inflációs célsáv nem változott (2,5-3,5%), azaz az előrejelzés módszertanából fakadóan a közép távú 3%-os inflációs célra simul.

A GDP-növekedési előrejelzést mindezzel párhuzamosan mind az idei évre (0-1,5%), mind a jövő évre (3,5-4,5%), mind 2025-re (3-4%) változatlanul hagyta az MNB-stáb.

A fenti éves átlagos előrejelzések mögötti várható inflációs és GDP-növekedési pálya lefutását az alábbi legyezőábrák segítségével is bemutatta a jegybanki stáb. Eszerint az inflációban idén meredek lassulás várható, egészen jövő év elejéig, aztán amint az MNB most zajló sajtótájékoztatóján elhangzott: a jövő év eleji adóemelések az inflációs pályát is érintik (ezek miatt húzhatta kissé feljebb a jövő évi átlagos előrejelzését a jegybank), és majd amint a bázuishatások kiesnek, úgy tud 2025 elején a 3%-os jegybanki célig lassulni az infláció.

A GDP-növekedési előrejelzés legyezőábrája azt vázolja, hogy (a három egymást követő negyedév óta tartó gazdasági recesszió után) az idei második félévben intenzív élénkülés indul, és így az éves index 4% közelébe lendülhet a jövő év elejére.

