Úgy ajánlják az oroszoknak a magyarországi letelepedést, mintha állami program lenne rá

Az orosz nyelvű interneten egyre több magyarországi letelepedési lehetőséget reklámozó üzleti ajánlat jelenik meg, miközben hivatalos állami program erre nem létezik. A jövedelemszerzési célú engedélyek megszerzése teljesen legális, de újabb és újabb különös programok jelennek meg, amelyeket inkább már kínaiaknak reklámoznak, és úgy festik le ezeket, mintha államilag támogatott lehetőségek volnának. A statisztikákból látszik, hogy a lehetőségek sokakat megmozgatnak, de még tömeges bevándorlás nem indult el Magyarországra.

A kétes megítélésű letelepedési kötvények 2017 tavaszi kivezetése óta semmilyen aranyvízumjellegű, a gazdag külföldieket célzó fizetős állami bevándorlási lehetőség nem létezik Magyarországon. Azonban a hazai viszonyokat kevésbé ismerő külföldieket célzó hirdetések azt sugallják, mintha még mindig lenne valamilyen fizetős állami program, amely uniós letelepedési engedélyhez, vagy akár hosszútávon állampolgársághoz segíthetné a külföldieket, amely lehetővé a schengeni övezeten belüli utazásokat.

Azonban vannak teljesen legális, más EU-országok gyakorlatával megegyező bevándorlási utak Magyarországon, amelyek csábítók lehetnek a vagyonosabbak számára.

Egy frissen megjelent orosz nyelvű, magyarországi letelepedési lehetőségeket hirdető cikk, amely azzal reklámozza Magyarországot, hogy több mint 150 országba lehet vízummentesen utazni innen.

Az orosz nyelvű internetes oldalakon viszont ezeket gyakran félreérthető módon úgy tüntetik fel, mintha állami letelepedési programok lennének, amelyek "ingatlanpiaci vagy egyéb befektetésekhez" kötöttek. Az elmúlt hónapokban egyre többször ajánlják a magyarországi letelepedési vagy vízumszerzési módszereket, amelyek sokszor beazonosíthatatlan hátterű orosz cégekhez vezetnek, de vannak magyar szereplők is.

Több legális bevándorlási ügyintézéssel foglalkozó magyar szereplőnek is feltűnt, hogy megjelentek ilyen hirdetések, akik közül szinte mindenki azt jelezte, hogy nem tapasztaltak növekedést az oroszországi megkeresésekben, viszont mind kivétel nélkül figyelmeztetett arra, hogy a legális lehetőségeket kihasználva sok szürke, vagy az ügyfeleit lehúzó szereplő is elkezdett ténykedni, akik lehetőséget látnak az orosz-ukrán háborúban.

Utóbbiak esetében jellemzően az a módszer tűnik fel, amelyet a mostanában megjelent orosz nyelvű hirdetésekben is reklámoznak: két ingatlan megvásárlásával és egy cégalapítás után könnyen megszerezhetők a magyar papírok. Az általános megoldás az, hogy a vásárolt ingatlanokat kiadják, és erre a tevékenységre alapítják a céget, amely esetében sok bevándorlási közvetítő vállalja azt is, hogy bérlőket is szerez.

Egy másik, szintén a közelmúltban megjelent magyar letelepedést hirdető orosz nyelvű cikk.

A jövedelemszerzési célú bevándorlási engedélyek

Magyarországra sok tehetősebb vállalkozót vonzott már eddig is a nagyjából 20 éve, különböző formákban működő "jövedelemszerzés céljából megszerezhető tartózkodási engedély". Ilyet az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, akinek a tartózkodási célja, hogy jogszabály szerint önállóan, ellenérték fejében végezhető tevékenységet folytasson, vagy egy gazdasági társaság, szövetkezet stb. jogi személy vezető tisztségviselőjeként dolgozzon.

Alapvetően a logika az az eljárás mögött, hogy legyen egy kontrollált, törvényileg ellenőrizhető lehetőség azon EU-n kívüli személyek számára, akik valamilyen formában Magyarországon akarnak profitot termelni, legálisan adózni, cégük tevékenységét pedig személyesen felügyelhessék.

Az itthoni körülmények pedig vonzók is lehetnek egy külföldi személy számára: sok nyugati országhoz képest a hazai árszínvonal alacsonyabb, az ingatlanárak, bérleti díjak jóval megfizethetőbbek, miközben a társaságiadó-kulcs csak 9 százalék.

Az pedig, hogy Magyarország sokaknak jelenthet megfelelő üzleti környezetet, mutatja az is, hogy az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIRF) adatai alapján évente 1000-1500 jövedelemszerzési célú tartózkodási engedélyre érkezett kérelem a korábbi években is. A statisztikák között nehéz eligazodni, mert 2016-ig a keresőtevékenység alatt sorolva közölték ezeket a statisztikákat, amelyben a munkavállalási kérelmek is szerepelnek, de azóta különválasztva is látszódnak az adatok: 2017-ben 1098 ilyen kérvényt nyújtottak be, 2018-ban 1431-et, 2019-ben 1563-at, míg 2020-ban 1229-et.

A Portfolio kérdésére most azt közölte az OIRF, hogy 2021. és 2022. évben összesen 3462 jövedelemszerzés célú tartózkodási engedély iránti kérelmet adtak be.

Az idegenrendészet honlapján elérhető statisztikákból pedig látszik, hogy csak tavaly 1928 darab kérvényt adtak be, tehát majdnem 30 százalékkal többet, mint 2021-ben. Az viszont nem teljesen világos, hogy ezek mind első alkalommal igényeltek tartózkodási engedélyt, vagy az adatokban szerepelnek a megújítási kérelmek is.

Lapunkat arról is tájékoztatták, hogy jellemzően thaiföldi, kínai, orosz, mongol, indiai, török, ukrán, pakisztáni, iráni, dél-koreai, amerikai állampolgárok igényelték a legnagyobb számban az említett kérelmeket. Az pedig a Napi.hu korábbi adatkérése alapján tudható, hogy 2020-ban 283 kínai, 120 thaiföldi, 118 iráni, 82 török, 72 dél-koreai állampolgárt, valamint 554 egyéb állampolgárságú kérelmezőt tartottak nyilván, így tehát az orosz vagy ukrán nemzetiségűek megjelenése újdonság. Ugyan 2019-ről tudható, hogy akkor 79 orosz volt az igénylők között, de az ukránok soha nem tűntek fel a nevesített nemzetiségek között.

Sokszor inkább áldozatok az igénylők

Az ingatlanvásárlásra épülő csomagokat 220-250 ezer euróra árazzák be a profi, hiteles szereplők, akiknél ebben az összegben van a 60 ezer eurós közvetítői, ügyintézői díj is. Most viszont sok orosz nyelvű hirdetésben a 220-250 ezer eurós tételre tevődik még a szolgáltatói 20-60 ezer euró közötti költség. Utóbbiaknál gyakran a hirdetésekben kétértelműen fogalmazzák meg, hogy ezek állami költségek, vagy az adott letelepedési cégek szolgáltatási díjai.

Forintárfolyamtól függően a program így nem olcsó, 75-80 millió forintot is felemészthet egy ügyfélnek, erre pedig még akár súlyos milliók rátevődnek, ha drágább ügyintézővel kerül kapcsolatba.

Mivel a magyar nehéz nyelv, a bevándorlási adminisztráció pedig eleve bonyolult, ügyvédre is szükség van a cégalapításokhoz, kapcsolódó szerződések megírásához, sokszor lehúzzák a letelepedési engedélyre pályázókat a haszonleső vállalkozók. Nem egyszer a megbízható, a piacon jól ismert cégekhez fordulnak utólag segítségért, ha azt veszik észre, hogy rengeteg pénzt csaltak ki tőlük: a leggyakrabban a megvett ingatlanokat árazzák felül, vagy akár egy kölcsönszerződést csempésznek be az aláírt dokumentumok közé. Az sem ritka, hogy tartózkodási engedélyt hirdetnek, de valójában csak vízumot intéznek nekik. Emellett szintén elterjedt átverési módszer, hogy megígérik az igénylőknek, hogy a családtagoknak is szereznek második körben engedélyt, ami nem valósul meg.

Mivel állami programnak állítják be az ügyleteket, sokan azt hiszik, hogy valami garancia is van a tartózkodási engedély megszerzésére, a már megkapott dokumentumok megtartására. Csakhogy a tisztességtelen szereplőknél a legtöbbször több közvetítő cég van, amelyek egymásra épülnek a folyamatban, az átvert külföldiek pedig nehezen tudják megítélni, hogy ki ellen tehetnek jogi lépéseket.

Sokszor azzal is átverik az érintett bevándorlókat, hogy milyen gyorsan és mennyi idő után kaphatnak magyar állampolgárságot. Van, amikor 6-12 hónapot írnak a hirdetésekben, ami teljesen eltér a magyar jogrendtől és a hatóságok gyakorlatától, amely 8 évnyi tartózkodás után biztosítja ezt a jogot.

Ez a magas költség magyarázhatja azt is, hogy egyelőre nem látszik, hogy tömegek indultak volna meg Magyarországra Oroszországból: mindössze 30 olyan céget találtunk az Opten adatbázisába, amely ingatlanügyletekkel foglalkozna és a háború éve, 2022 óta alapították volna orosz érdekeltségű személyek. Korábban évi 2-5 darab ilyen volt.

Egy másik magyarázat pedig az lehet, hogy mivel hazánk is uniós ország, hiába nevezik a hirdetésekben barátságos, az oroszokkal kedves népnek a magyarokat, sokan tartanak a szankcióktól. Szerbiában jóval látványosabb a bevándorlási hullám: ott már 4500 céget alapítottak az elmúlt két évben érkező több mint 200 ezer orosz a Politika.rs cikke szerint.

A digitális nomádok sem rohanták le az országot

Egy másik lehetőség, amelyet jóval könnyebben megszerezhetnek az EU-n kívüli országok állampolgárai, a digitális nomádoknak elérhető Fehér kártya. Ennél annyi a kikötés, hogy az igénylőnek Magyarországon kívüli országban igazolt foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban kell állnia egy olyan munkakörben, ahol valamilyen digitális technológiai megoldással azt bárhonnan képes ellátni. Emellett akkor igényelhető még, ha valakinek Magyarországon kívüli országban igazolt nyereséggel rendelkező vállalkozásban tulajdoni részesedéssel rendelkezik, és munkáját vagy vállalkozása irányítását Magyarországról is meg tudja oldani.

De igazolni kell a havi megélhetést (legalább 2000 eurós jövedelem), valamint a kártya birtokában Magyarországon töltött idő nem számít be a tartózkodási időbe, családtagokra sem terjeszthető ki.

A Portfolio megkeresésére az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság azt is közölte, hogy minden országot egybevéve 2021-2022-ben összesen 609 darab Fehér kártyát igényeltek csak külföldiek.

Ezt a lehetőséget egyébként nem is kifejezetten hirdetik az orosz állampolgárokban, arányaiban sokkal inkább más letelepedési módokat hirdetnek. Ezek közül szintén mostanában jelentek meg az interneten az egyéb célú bevándorlási lehetőségeket hirdető, 155 ezer euróra beárazott ajánlatok. Az orosz nyelvű oldalakon egyelőre ez még nem vált dominánssá, de kínai vagy arab portálokon az elmúlt egy-másfél hónapban rengeteg reklámot tettek közzé, sokszor ezeket is úgy hirdetve, mintha állami program lenne mögöttük és a pénz befizetése garanciát jelentene a letelepedéshez.

Címlapkép: Getty Images.