Digitális mintaállammá tenné Magyarországot a kormány mesterséges intelligencia stratégiája, de lehet, hogy elkéstek vele

Tonács Attila 2023. június 24. 15:20

A csütörtöki kormányinfón elhangzott, hogy a magyar kormány is készült egy mesterséges intelligencia stratégiával, amelynek célja megteremteni a feltételeket a technológiai előnyök nemzetgazdasági célú kihasználására. A ChatGPT-vel elindult generatív MI-robbanás következtében a 2020-as dokumentumban foglaltak Gulyás Gergely kormányszóvivő szerint is felülvizsgálatra szorulnak, a stratégiában előrevetített társadalmi és gazdasági változások pedig egyre fenyegetőbb közelségbe kerültek. Mivel az MI fejlesztése és adaptációja a dokumentum szerzői szerint is nagy mértékben befolyásolja az ország versenyképességét, nehezen érthető, hogy a kormány az elmúlt három évben miért nem módosított a stratégiáján. Ennek ellenére, visszatekintve is érdemes számba venni, milyen társadalmi és gazdasági változásokra számít a kormány, és milyen célokat tűzött ki 2030-ra.