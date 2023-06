A helyiek máris tiltakoznak a hatalmas kínai gyár ellen Ácson

Ács lakossága gyors válaszban utasítja el a bejelentett kínai katódgyár beruházását - olvasható a szerkesztőségünkhöz eljuttatott állásfoglalásban, amelyet a Kiáll(t)unk Ácsért Facebook csoport osztott meg. A polgármesternek és parlamenti képviselőnek címzett levelükben a civilek személyes közmeghallgatás mellett érvelnek.

A 21-én szerdán bejelentett Ács város közigazgatási területén létesítendő kínai Huayou Cobalt által építendő katódgyárának híre óriási közfelháborodást váltott ki a város és a környező települések Bana, Bábolna lakosai között. Civil összefogás alakult még aznap délután a települések polgárainak összefogásával - olvasható a civilek vasárnap reggel kiadott sajtónyilatkozatában.

Emlékezetes, Szijjártó Péter külgazdasági miniszter szerdán jelentette be, hogy kínai Huayou Cobalt hatalmas, több mint 500 milliárd forintos akkumulátor ipari beruházást hajt végre Magyarországon, amellyel 900 új munkahely jön létre a Komárom melletti Ácson. Ács városában épül fel 1,278 milliárd eurós beruházással (ez a mai 371-es euróárfolyam mellett 474 milliárd forintos beruházást ad - a szerk.) az évi 100 ezer tonnás kapacitású, magas nikkeltartalmú katódgyártó üzem, amelynek termékeit többek között a CATL, az Eve Power, az LG Energy Solution akkumulátor üzemeiben, illetve a BMW, a Volksvagen, és a Neo elektromos meghajtású autóiban használják fel. Ehhez a beruházáshoz is pénzügyi támogatást nyújt a magyar állam, amelyről megállapodtak a kínai céggel, de egyelőre azért nem jelentik be, mert szükség van még az Európai Bizottság felőli jóváhagyásra, és majd utána lesz nyilvános adat.

A vasárnap reggel kiadott civil közlemény kitér arra, hogy Ács város lakosai felháborodásuknak azonnal hangot adtak, tiltakozó civilek rövid idő alatt egységes csoportban fejezték ki ellenkezésüket, melynek első lépéseként nyílt levélben fogalmazták meg tiltakozásukat és kérdéseiket a város vezetője és Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő irányába. A helyi polgármester, Szentirmai István, a megelőző napokban és hetekben folyamatosan tagadta, elhallgatta a lakosság előtt a tervezett beruházás ipari jellegét. A közlemény kitér arra is, hogy az eddig rendelkezésre álló információk és a gyárat építeni szándékozó cég tevékenysége alapján várhatóan nikkelt, mangánt és kobaltot - melyek olyan nehézfémek, amik környezeti egészségkárosító kockázata nagy mennyiségben komoly aggodalomra ad okot - tartalmaz a gyártási végtermék.

A civilek még pénteken átadtak egy nyílt levelet a polgármesteri hivatalban.

Ács és a környező települések - Bana, Bábolna - felháborodott és tiltakozó lakosai támogatásukról biztosították a Kiáll(t)unk Ácsért civil csoportot, hiszen a telepítendő gyárat mindhárom településtől szinte azonos távolságra, bár Ács közigazgatási területén akarják felépíteni.

A Szentirmai Istvánnak átadott nyílt levélben azt írják, hogy a polgármester hat nappal korábban még tagadta a beruházást, politikai hergelésnek hívta azt, illetve igyekezett elbagatellizálni annak a környezet- és egészségkárosító veszélyét, hogy egy ilyen gyárat telepítenek Ácsra.

„Polgármester Úr! Állampolgári jogaink mentén elvárjuk, hogy hívjon össze rendkívüli és nyílt – nem online, virtuális, hanem személyes megjelenésen alapuló - közmeghallgatást, melyen Ön és a területért felelős parlamenti képviselő Czunyiné dr. Bertalan Judit nézzenek a választóik és a város polgárai szemébe és kérjenek bocsánatot felelőtlen kommunikációjuk és a település veszélyeztetése miatt! Közmeghallgatáson tájékoztassák a lakosságot a pontos tervezett technológiáról, az engedélyeztetés folyamatáról, az elvárható hatástanulmányok eredményeiről - azok hiányában, a tervezett vizsgálatok menetéről, környezeti monitoring terveikről, az esetleges építkezéshez kapcsolódó közforgalmi terheltségekre való felkészülésről és tervekről, a tervezett 900 munkahely tervezett munkavállalói összetételéről (helyi szabad munkaerő, külföldi munkaerő, bérmunkaerő, stb.) és ha várható, a betelepülő munkaerő elhelyezéséről” - írják a nyílt levélben.

