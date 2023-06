A vállalatok mohósága miatt drágul az élet Magyarországon - de miért?

Az elmúlt két évben az infláció mellett a vállalatok jövedelmezősége is érdemben emelkedett, így a profit-vezérelt infláció jelensége a gazdasági elemzések fókuszába került - írja a héten megjelent inflációs jelentésében a Magyar Nemzeti Bank, és egyben megállapítja: a jelenség Magyarországon régiós és nemzetközi összevetésben is erős. A profitvezérelt inflációt nem a kereslet-kínálat egyensúlytalansága okozza, hanem az a jelenség, amikor a vállalatok a nyereségesség érdekében nagyobb áremelést hajtanak végre, mint amit a költségek növekedése indokolna.

A jegybank szakértői arra hívják fel a figyelmet, hogy 2022 második felétől jelentősen emelkedett az inflációnak a költségek által meg nem magyarázott része. A közgazdászok a számításaik során felbontották a hazai inflációs folyamatokat belső, illetve külső költségtényezőkre, valamint az ezek által nem befolyásolt részre. Az inflációs tételeket alapvetően meghatározó költségtényezők a korábbi évek inflációs folyamatait jól megmagyarázzák, de 2022 harmadik és negyedik negyedévében egy új jelenség bontakozott ki. Jelentősen emelkedett az inflációnak az a része, amelyet a költségek alakulása nem magyaráz.

Ez 2023 első negyedévében a 25,4 százalékos infláció közel harmadát okozta.

Ez a harmadnyi rész még sok minden mást takarhat a vállalati túlárazáson kívül - ismeri el az MNB, viszont más adatok, például a bruttó működési eredmény alakulása azonban arra utal, hogy nyereségesség emelkedése jelentős szerepet játszhatott. ( A bruttó működési eredmény a bruttó hozzáadott érték, valamint a munkavállalói jövedelem különbözete korrigálva a termelési adók és támogatások egyenlegével.)

Ahogyan a fenti ábrán is látszik, a régiós gazdaságok közül hazánkban növekedett a legnagyobb mértékben a bruttó működési eredmény az elmúlt negyedévekben. A profitok növekedése általános jelenség, az összes visegrádi országban a korábbinál nagyobb mértékben nőtt a vállalatok nyeresége a fogyasztói árindex emelkedésével párhuzamosan. Sőt, nem csak a visegrádi országokban, hiszen az elmúlt időszakban az Európai Központi Banknak is sok fejfájást okozott a greedflation ("kapzsinfláció") jelensége, erről írtunk többek között az ING, és az Európai Bizottság számításai alapján, de hazai szakértők is szóltak a jelenségről. Viszont Balatoni András, az MNB igazgatója is utalt arra az OECD tanulmányra, amely szerint Magyarországon nem csak régiós, hanem nemzetközi viszonylatban is jelentős a profitnövekedés hozzájárulása az inflációhoz.

A profitnövekedés a különböző szektorokban eltérően alakult, de az ágazatok széles körében meghaladta a 2013-2019 közötti szinteket. Az iparban 50 százalékkal, a kereskedelem és vendéglátás ágazatban, valamint az ingatlanügyetek területén is 25 százalékkal nőttek átlagosan a nominális profitok az elmúlt negyedévek során.

A profitok az emelkedő GDP-deflátor jelentős részét magyarázták az elmúlt negyedévekben. A GDP árszínvonalának változása a jövedelemoldali megközelítés alapján felbontható

munkaerőköltségre,

profitra, valamint

az adótételek és támogatások egyenlegére.

2021 elején a fogyasztói árindexhez hasonlóan a GDP-deflátor is emelkedni kezdett, majd a tavalyi évtől már két számjegyű tartományba lépett. 2022 közepétől a profit több, mint 10 százalékponttal járult hozzá a bruttó hazai termék árszintjének éves változásához, ami a profitabilitás növekedésére utal. Ezzel szemben a magas bérdinamika és feszes munkaerőpiac ellenére a munkavállalói jövedelem a profitnál érdemben kisebb mértékben járult hozzá a deflátor emelkedéséhez az elmúlt negyedévekben. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az áremelkedés jelentős részben csapódott le a vállalati profitok növekedésében.

Adódik a kérdés, hogy mi lehet az oka annak, hogy szerte a világon, de különösen Magyarországon ennyire erős a vállalati túlárazás. Erre nincs egyelőre stabil válasz, inkább sejtéseket, hipotéziseket fogalmaznak meg a témával foglalkozók.

Az egyik ilyen az általános keresleti helyzet, az ársokk egy olyan pillanatban érte a világot, amikor a covid-krízisre adott gazdaságpolitikai élénkítő lépések hatásai jelen voltak a gazdaságban. Magyarországon ezt a hatást erősíthette a erős választási ciklikusság, a durva költségvetési kiköltekezés.

További tényező lehet a háború kitörése miatti jelentős bizonytalanság, az üzleti környezet instabilitása, ami ösztönözhette a cégeket a "biztonsági áremelésekre". A földrajzi közelség, a nagyobb energiakitettség miatt az a hatás a régióban szintén erősebb lehetett.

További, áremelésre ösztönző faktor lehet a gyenge vállalati versenyképesség. Különösen a belföldi piacra termelő kisebb cégek hatékonysága alacsony, ami miatt az ársokkok lenyelése számukra kevésbé volt opció, mint a továbbhárítás.

Látható, hogy ezek a tényezők nem a hétköznapi értelemben vett mohóságra vezethetők vissza, inkább a rendkívüli helyzet okozta bizonytalanság és áremelési lehetőség együttes megjelenésére. Ettől persze még nem kizárt, hogy a vállalati kultúra különbségei is hozzájárulnak a greedflation jelenségéhez, de ennek eldöntésére további kutatásra lenne szükség.

Címlapkép: Getty Images