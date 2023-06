Egyetlen ijesztő ábra, miért került bajba a kormány

Idén a költségvetési hiány csökkenését nehezíti az adóbevételek korábbi dinamikus növekedésének lassulása - állapították meg a jegybank elemzői a héten megjelent inflációs jelentésükben. Ez is alátámasztja azon korábbi vélekedésünket, hogy az idei költségvetés komoly bajban van.

A héten ismét beszámoltunk a részletes államháztartási adatok alapján, hogy a költségvetés alapjai nem túl szilárdak, az áfabevételek kifejezetten ijesztő képet mutatnak, év/év alapon már visszaestek májusban.

A héten közzétett jegybanki inflációs jelentés is foglalkozik az idei, valamint a jövő évi költségvetés kilátásaival. Az elemzők megállapították, hogy az előzetes pénzügyi számla államháztartási adatai alapján az első negyedéves eredményszemléletű hiány a GDP mintegy 12 százalékát tette ki. Ezzel az eredményszemléletű éves hiánycél 66 százaléka teljesült az első negyedévben. Azt is hozzátették, hogy ehhez jelentősen hozzájárultak a megnövekedett energiaköltségek fedezésére kifizetett kiadások, amelyek mintegy 800 milliárd forintot tettek ki.

Értékelésük szerint a költségvetési hiány előző évekhez viszonyított csökkenését támogatja az energiaárak érdemi mérséklődése, ugyanakkor nehezíti az adóbevételek korábbi dinamikus növekedésének lassulása és az állami kamatkiadások magas infláció miatti emelkedése (A kamatkiadások 2023-ban 1 százalékponttal, 3,8 százalékra emelkednek az előző évi 2,8 százalékos szintről.) Előbbi tényező jelentőségét pedig egy grafikonon is ábrázolták.

Ez az ábra mutat rá arra, hogy

az adóbevételek eddigi dinamikus növekedési üteme kifulladni látszik.

Ami még inkább feltűnő az alábbi ábráról: két éven át szinte töretlen volt a fogyasztási adók magas növekedési üteme, a 2023-as év elejétől kezdődően ugyanakkor látványos negatív fordulat következett be ebben. A lakossági fogyasztás visszaesése (gyenge kiskereskedelmi adatok a reálkeresetek esése miatt, átalakuló lakossági költés, kevesebb áfabevétel) és a belföldi kereslet (különböző gazdasági ágak teljesítményének visszaesése) gyengélkedése mély nyomot hagy a fogyasztási típusú adóbevételek oldalán. A költségvetést eddig stabilizáló egyik legfontosabb tényező (áfabevételek) került veszélybe a fogyasztási krízis miatt.

A jegybank szakemberei az áprilisig tartó időszakra vonatkozóan elemezték a folyamatokat, és azóta tudjuk, hogy májusban még kellemetlenebb fejlemények bontakoztak ki a bevételek, főként az áfabevételek oldalán.

Mindezeken túlmenően megállapították azt is a jegybank közgazdászai, hogy a költségvetési hiánycél elérését 2023-ban és 2024-ben is kockázatok övezik. "A bevételi oldalon a legnagyobb kockázatot a gazdasági növekedés lassulásával párhuzamosan mérséklődő adóbevételi dinamika jelenti" - mutatnak rá arra a folyamatra, ami már az idei első néhány hónap államháztartási folyamatait is meghatározta.

Külön rámutatnak a jegybanki veszteségtérítés problematikájára is, amiről az elmúlt napokban több elemzést is közöltünk.

Emlékeztetnek arra, hogy a 2024. évi költségvetési törvény tervezete nem számol az MNB veszteségtérítésével. A jegybanki tevékenység költségei a jegybanki eredményben tükröződnek. "Az idei évi várható veszteséggel együtt az MNB saját tőkéje negatívba fordul 2023 végére, így a költségvetésnek 2024-től 5 évre elosztott térítési kötelezettsége keletkezik. A 2023. évi várható veszteség megtérítésével kapcsolatos 2024. évi költségvetési kiadás a jelenleg hatályos törvények szerint elérheti a GDP 0,4 - 0,5százalékát, amelynek pontos értékét ugyanakkor jelentősen befolyásolják mind a hazai gazdaság, mind a nemzetközi környezet változásai" - írták.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy "az EU-támogatásokat övező kockázatok továbbra is fennállnak, mert a támogatások beérkezéséig az új ciklushoz kapcsolódó kiadásokat a költségvetés megelőlegezi a kedvezményezetteknek". A támogatások megelőlegezése és beérkezése az államadósság alakulását, míg a végrehajtásának ütemezése az eredményszemléletű egyenleget és a reálgazdasági folyamatokat befolyásolja.

Az elemzés érdekessége, hogy a jelentős kockázatok és kihívások (főként a GDP arányában 0,5%-ra tett jegybanki veszteségtérítésből fakadó kiadás) ellenére a jegybank szakértői azt várják, hogy teljesülhet a 2023-ban kitűzött 3,9%-os hiánycél, és a 2024-re tervezett 2,9%-os deficit.

