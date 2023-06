Kettészakadt a világ: nagy bajban vannak a fiatalok

Bár a Covid okozta válság legsúlyosabb szakaszán tavaly már túl volt a világ, a 15-24 év közötti fiatalok globális munkaerőpiaci helyzete 2022-ben még nem tért vissza teljesen a koronavírus-járvány előtti időszakhoz – állapította meg a Munkaügyi Szervezet (ILO) friss jelentése. A 2019-hez képest továbbra is rosszabb átlagos globális munkaerőpiaci mutatók mögött azonban azt is látni, hogy a fejlett gazdaságokban a fiatalok munkaerőpiaci helyzete gyorsabb ütemben áll helyre, mint a fejlődő gazdaságokban. Ezzel a globális munkaerőpiaci egyenlőtlenség tovább súlyosbodott, aminek tovagyűrűző hatásai lehetnek a munkaerő-migráció terén.

Miközben a felnőtt népesség esetében a globális foglalkoztatottság mértéke már 2021-ben meghaladta a koronavírus-járvány előtti 2019-es szintet, addig a 15-24 év közötti fiatalok vonatkozásában a globális munkaerőpiaci mutatók még tavaly sem érték el a 2019-es helyzetet. A fiatalok foglalkoztatottságának globális aránya 2022-ben 34,5 százalékot tett ki, ami 0,7 százalékponttal maradt el a 2019-ben mért rátához képest – derül ki a Munkaügyi Szervezet (ILO) friss jelentéséből.

A nem foglalkoztatott, illetve oktatásban-képzésben sem részt vevő (NEET) fiatalok aránya pedig 23,5% volt, ami 0,6 százalékponttal haladta meg a 2019-es szintet.

A 2019-es szinthez való felzárkózás elmaradása a fejlődő országok mutatói miatt következett be. A magas jövedelmű gazdaságokban a fiatalok munkaerőpiaci adatai ugyanis tavaly már hozták a 2019-es számokat: a foglalkoztatottak aránya 2022-ben 40,5% volt, ami 0,3 százalékponttal haladta meg a 2019-ben mértet. Emellett a magas jövedelmű országokban az oktatásban résztvevő 15-24 évesek 2022-es aránya (49,1%) is szinte megegyezik a 2019-es szinttel, valamint a NEET-fiatalok rátája (10,4%) is alacsonyabb 2019-hez képest.

Súlyos problémák az alacsony jövedelmű országokban

Ezzel szemben az alacsony és közepes jövedelmű országokban a nem tanuló és nem is dolgozó fiatalok aránya 2022-ben még mindig meghaladta a 2019-ben mért szintet, valamint a 15-24 évesek foglalkoztatási rátája is alacsonyabb volt a Covid előtti időszakhoz képest. A fiatalok munkaerő-piaci kilátásai különösen az alacsony jövedelmű gazdaságokban rosszak: ebben az országcsoportban az NEET-fiatalok aránya 1 százalékponttal volt magasabb (27,7%) tavaly, mint 2019-ben. Továbbá az alacsony jövedelmű gazdaságokban a fiatalok körében mért munkanélküliségi ráta 0,8 százalékponttal haladta meg a 2019-es szintet.

A világ különböző régióinak adatait vizsgálva, az látszik, hogy az arab államokban, Kelet- és Dél-Ázsiában, a szubszaharai Afrikában a fiatalok körében mért munkanélküliség 2022-es mértéke még mindig meghaladta a 2019-es szintet, valamint a foglalkoztatottság mértéke is elmaradt a 2019-ben mért szinttől, vagy nem haladta azt meg. Az arab államokban, illetve az észak-afrikai országokban volt tavaly a legmagasabb a fiatalok körében mért munkanélküliségi ráta. Mindkét térségben a fiatalok több mint negyedének nem volt munkája tavaly (az arab államokban 26,8%, az észak-afrikai országokban 25,4% volt a mutató.)

Az ILO jelentése az egyes régiók munkaerőpiaci helyzetét két hosszabb távú időszak, a Covid-válság előtti 2013-19-es periódus, valamint a Covid-válság utáni 2022-23-as időszak összevetésével is értékelte. Az arab államokban, Kelet- és Dél-Ázsiában, a szubszaharai Afrikában 2022-2023-ban átlagosan magasabb a munkanélküliség mértéke, illetve alacsonyabb a foglalkoztatás szintje, mint volt a 2013-2019 közötti időszakban. Kínában 2023 áprilisában rekord magas munkanélküliséget (20,4%) mértek, ami nagyban hozzájárul a kelet-ázsiai régióban kimutatható trendhez.

Európa és Észak-Amerika: javult a helyzet a Covid előtti évekhez képest

A világban csak két térségben, az európai és az észak-amerikai régióban emelkedett a fiatalok foglakoztatottsági szintje, és csökkent a körükben mért munkanélküliség aránya a 2022-2023-as időszakban a 2013-2019-es periódushoz képest.

Európában tavaly a fiatalok munkanélküliségi rátája 13,9%, míg a foglalkoztatottságuk mértéke 33,7% volt.

Nemcsak régiókra lebontva, hanem a különböző jövedelmi csoportokba tartozó országok között is jelentős eltérés mutatható ki: a magas jövedelmű országokban az állástalan fiatalok aránya 2022-2023-ban 2,8 százalékponttal alacsonyabb (10,8%), mint volt a 2013-2019 közötti időszakban. Ezzel szemben a felső közepes jövedelmű, illetve az alacsony jövedelmű országokban még mindig magasabb a fiatal munkanélküliek aránya, mint volt a Covid előtti hétéves időszakban. Előbbi országcsoportban 1,5 százalékponttal 15 százalékra nőtt a mutató, míg az utóbbiban 1,1 százalékponttal 9,2 százalékra.

Fiskális élénkítés és munkaerőhiány: ez volt a két csodaszer

A világ fejlett régióiban (mint például Európában és Észak-Amerikában) részben a különböző költségvetési csomagoknak köszönhetően állt helyre a fiatalok munkaerőpiaci helyzete a Covid utáni időszakban. Számos magas jövedelmű gazdaságban jellemzően a GDP 10 százalékát meghaladó mértékű fiskális beavatkozás történt, míg a fejlett gazdaságok nagy többségében legalább a GDP 7,5 százalékának megfelelő költségvetési intervencióra került sor. Bár ezen intézkedések fő célpontjai a felnőtt munkavállalók voltak, a gazdasági kilábalást segítő élénkítő csomagok révén a fiatalok foglalkoztatottsági szintje is gyorsan helyreállt.

Az Európai Unió tagállamait emellett segítette e téren az Európai Ifjúsági Garancia program is, amely jelentős mértékben támogatta a fiatalok számára történő munkahelyteremtést.

A fejlett országokban tapasztalható trendhez az is hozzájárult, hogy ezekben az államokban a gazdaságok jelentős mértékű munkaerőhiánnyal küzdenek. Az európai országokban a 2022-2023-as adatok szerint főként az építőiparban, valamint a mérnöki, műszaki területeken kimutatható a szakemberhiány, míg Kanadában és az Egyesült Államokban a vendéglátóiparban tapasztalható szakemberhiány erősítette a szezonális vagy részmunkaidős állásra jelentkező fiatal munkaerő iránti keresletet.

A fiatalok helyzete tovább szélesíti a globális szakadékot

Összességében kiemelhető, hogy a korábbi válságokhoz hasonlóan a 15 és 24 év közötti fiatalok munkaerő-piaci mutatói (munkanélküliség mértéke, foglalkoztatottság szintje) a Covid okozta krízis időszakában is romlottak.

A fiatalok körében a különböző mutatók nagyobb mértékben gyengültek, mint a felnőtt népesség esetében.

A koronavírus-járvány kezelését célzó lezárások az oktatási, képzési programok elmaradását is okozták, ami megnehezítette a fiatalok számára a megfelelő képzettség, munkatapasztalat megszerzését. Ez pedig hatással lehet a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásaikra is – jegyezte meg az ILO jelentése.

Az ILO nemrégiben megjelent, a globális munkaerőpiaci helyzetről szóló jelentése kiemelte: bár a globális munkanélküliség mértéke idén várhatóan a koronavírus-járvány előtti szint alá, 5,3 százalékra csökken, az alacsony jövedelmű országok lemaradnak a Covid-válság utáni foglakoztatási felzárkózási folyamatban. A munkaerőpiaci fellendülésüket ugyanis a makrogazdasági helyzetük (magas infláció és kamatok, az adósságválság növekvő kockázata) jelentősen hátráltatja. Emiatt a fiatalok munkaerőpaci kilátásai ezekben az államokban igencsak borúsnak tekinthetők. Ezzel szemben a fejlett gazdaságokban tapasztalható munkaerőhiány következtében a fiatalok munkaerőpiaci mutatói jóval erősebb szinten állnak.

A fiatalok eltérő munkaerőpiaci helyzete így csak tovább szélesíti a magas és alacsony jövedelmű országok közötti foglalkoztatási szakadékot. Ennek pedig tovagyűrűző hatása lehet a munkaerőmigráció terén, ha a fejlődő országokban a nem javuló munkaerőpiaci helyzet miatt egyre több fiatal dönt majd amellett, hogy a fejlett országokban próbál majd munkát találni.

Címlapkép: Getty Images