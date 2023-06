Nem könnyű vasárnap közlekedni: lezárások, autópálya-felújítások, rendkívüli közlekedési események

Több olyan rendkívüli közlekedési fejlemény és baleset is akad vasárnap, amelyek befolyásolják a közúti közlekedés biztonságát és folyamatosságát az Útinform összefoglalója szerint.

Az M85-ös autóúton, Sopron térségében Győr felé, szalagkorlátnak ütközött egy személyautó. A 83-as km-nél a belső sávot foglalja el a sérült jármű.

A 61-es főúton, Iharosberény térségében baleset történt. A 176-os km-nél útszűkületre számítsanak!

Az M0-s autóút déli szektorán, Diósdnál az M1-es autópálya felé útburkolatot javítanak. A 9-es km-től a 6-os km-ig a külső sávot mozgó terelés mellett lezárták.

Az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, az 1-es főúti csomópontnál a lehajtó ágat lezárták, ezért kicsivel tovább haladva az M0-s autóútra felhajtva a 2-es km-nél lévő Törökbálint csomópontban tud lehajtani. Aki teheti, az M1-es autópályán a 14-es jelű Budakeszi-Törökbálint csomópontban hajtson le az 1-es főútra.Távolabb, Tata térségében új terelést építenek ki, ezért a 64-es km-től a 74-es km-ig a belső sávot lezárták. A torlódás meghaladta a 4 km-t.

A 8-as főúton Devecser térségében összeüközött egy személyautó és egy motoros. A 92-es km-nél félpályán halad a forgalom.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, a Sajókaza-Aggtelek-Szin összekötő úton (2603-as j. út) a 26-os főút és Sajókaza között az utat teljes szélességében lezárták a Sajó áradása miatt.

A 306-os főúton, Miskolc elkerülő szakaszán, a 4-es km-nél, a heves esőzések nyomán nagy mennyiségű víz gyűlt össze a vasúti felüljáró alatt, ezért csak a fél útpálya járható.

Az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán vasárnapig burkolat felújítást végeznek a 19-es km-nél. A félpályás lezárás van, amit napközben jelzőőr irányít.

Hazánk ad otthont, ezen a hétvégén a „Harley-Davidson” 120 éves jubileumi fesztiválnak. A rendezvény fő helyszíne Budapesten van, de a közutakon közlekedők az esti órákig, továbbra is erős motorosforgalomra számíthatnak a főváros térségében. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő utak közül, kiemelten érintett lehet a M0-s autóút, az M2-es autóút, az M1-M7-es autópálya, M5-ös, M6-os autópálya ki és bevezető szakaszai, valamint a 2-es, 3-as, 4-es, 10-es és 11-es főutak. A következő napokban a fesztivál részeként az ország több vidékére is szerveznek Budapestről induló vezetett túrákat, többek között a Balaton-felvidékre, az Alföldre, a Mátrába, a Cserhát hegységbe, Dobogókőre, a Pilisbe, a Vértes-hegység térségébe és a Dunakanyarba is. A vezetett túrák útvonaláról további részletek itt érhetőek el :https://hd120budapest.hu/site/hu/turak

Ezért érdemes nem csak Budapest környékén, de valamennyi felsorolt térségben figyelmesen közlekedni.

Az M1-es autópályán, három helyen végeznek felújítási munkákat. A komáromi szakaszon, a 85-ös és a 94-es km között, Győr elkerülő szakaszán, a 123-as és a 125-ös km között, valamint a lébényi szakaszon, a 142-es és a 148-as km között. Mindhárom munkaterületnél, terelésre vagy sávlezárásra lehet számítani!

Az M3-as autópályán újabb felújítási munkálat vette kezdetét Hejőkürt térségében. A 164-es és a 157-es km között a főváros felé tartó oldalt lezárták, a forgalom az ellenkező oldalon, irányonként egy-egy sávon halad.

Az M6-os autópályán, a Pécs felé vezető oldalon, az adonyi szakaszon, a 49-es és az 53-as km között burkolatfelújítás miatt a külső sávot lezárták.

Az M7-es autópályán Balatonszemes térségében tart még a burkolatfelújítás. A 133-as és a 130-as km között, a főváros felé vezető oldalt zárták le. A forgalmat az ellenkező, Letenye felé vezető oldalra terelték át, irányonként egy-egy sáv járható.

„Az országos közúthálózaton, napközben sokfelé dolgoznak folyamatosan az útpadka és rézsű helyreállításán. A mozgó tereléssel járó lezárásnál, fokozott óvatossággal vezessenek! Továbbá, figyeljék az előjelzéseket és csak akkor előzzék meg a munkagépeket, ha biztonságosan vissza tudnak sorolni a forgalmi sávjukba!"

Jelentős forgalomtereléssel járó munka folyik a magyar-szlovák határszakaszon, a 14-es főúton a Vámosszabadi határátkelőhelynél, a Medve-híd szlovákiai oldalán. A munkavégzés miatt a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek nem hajthatnak át a hídon, nekik kijelölt terelőúton, a 13-as főúti monostori határhíd felé kell kerülőt tenni!

Címlapkép: A Harley-Davidson amerikai motorkerékpár-gyártó fennállásának 120 éves jubileuma alkalmából szervezett budapesti fesztivál motoros résztvevői az Andrássy úton 2023. június 24-én. Forrás: MTI/Bruzák Noémi