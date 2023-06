A Belügyminisztérium nem aggódik az inzulinhiány miatt, az orvosok annál inkább - Több ezer cukorbeteg lehet érintett

Inzulinkészítményekből két fő csoportot különböztetünk meg: az olcsóbb, de gyakrabban alkalmazandó humán és a drágább, naponta egyszer használatos analóg inzulint. Egy 2012-es jogszabálymódosítás azonban már így is jelentősen megnehezítette az utóbbi beszerzését.

Ezt a helyzetet ronthatja tovább az, hogy a Sanofi július elsejével leállítja a humán inzulin gyártását, a betegeket így más termékekre szükséges átállítani.

A fő problémát az okozza, hogy a különböző gyártók termékei eltérő adagolással váltják ki ugyan azt a hatást, így a betegeknek lényegében újra kell tanulniuk az adagolást, ráadásul a Sanofi termékei rohamosan fogynak a gyógyszertárakban, így minderre aránylag rövid időn belül lesz szükség.

Több szakorvos szerint az ellátás terheltsége is meg fog ugrani, hiszen az új inzulin miatt a betegeknek is gyakrabban kell kontrollra járniuk, de sok esetben már most ötven napos várakozási idővel szükséges számolni.