Brutális beruházási számokat közölt Szijjártó Péter

Már az idei első hat hónapban több beruházás érkezett Magyarországra, mint a tavalyi rekordév egészében, így jó esély van a 2022-es adatok duplázására - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Nyírbátorban.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Unilever Magyarország Kft. üzemátadásán arról számolt be, hogy 23 milliárd forint értékű beruházással bővítik a tisztítószer-üzem kapacitását, és nyolcvan új munkahelyet hoznak létre, miközben az utóbbi években komoly kihívásokkal kellett szembenézni, miután rövid időn belül kétszer is teljesen is a feje tetejére állt a világgazdaság.

"Az is világos, hogy a gazdasági teljesítmény alapját a beruházások adják, hiszen a beruházások teremtenek munkahelyeket, a munkahelyeken lesz munka, a munkából pedig lesz gazdasági teljesítmény" - szögezte le.

"A beruházások és az export folyamatosan húzzák egymást, a beruházások és az export folyamatosan erősítik egymást, s újabb és újabb rekordok elérésére tesznek minket képessé" - tette hozzá.

A miniszer jó hírnek nevezte, hogy

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója, Budai Gyula miniszteri biztos, Vadim Markin gyárigazgató, Gianluca Tancredi, az Unilever alelnöke és Molnár Kálmán jogi és vállalati kapcsolatokért felelõs igazgató (b-j) az Unilever Magyarország Kft. üzemének átadása elõtt Nyírbátorban 2023. június 30-án. A 23 milliárd forint értékû beruházással bõvítik a tisztítószer-üzem kapacitását, és nyolcvan új munkahelyet hoznak létre. Fotó: MTI/Balázs Attila

Kifejtette, eközben hazánk exportteljesítménye is 10 százalék feletti növekedést mutatott az év első harmadában, így az újabb rekordra is jó esély van.

Az Unilever Magyarország Kft. pénteki közleménye szerint a második ütemben felépült automatizált magasraktár befejezésével elkészült a nyírbátori háztartásvegyipari üzem több mint 60 millió eurós (mintegy 23 milliárd forintos), teljes egészében saját erőből megvalósított beruházása. Az invesztíciónak köszönhetően az éves termelési kapacitás 300 millió tonnáról 500 millióra emelkedett, a telephely pedig a brit-holland anyavállalat egyik leghatékonyabb, legkorszerűbb európai gyárává vált, ahol további jelentős kapacitásfejlesztésre, illetve új gyáregységek felépítésére is rendelkezésre áll a megfelelő terület.

Forrás: Unilever

A második ütemben egy rakodóépület és egy korszerű, teljesen automatizált, 8000 négyzetméteres, 32 méter belmagasságú készáru-magasraktár épült fel. Ez a beruházás egészítette ki a másfél évvel ezelőtt átadott első ütemet, amelynek során elkészült egy 11 400 négyzetméteres csomagoló csarnok, és üzembe helyeztek két új gyártósort is. Utóbbiak egyikén háztartási és higiéniai termékek (pl. Domestos, Flóraszept) töltése zajlik, a másikon pedig mosó- és öblítőszereket (pl. Coccolino) csomagolnak. A gyárbővítés a jövőbeli termelésnövelést is lehetővé teszi, hiszen további négy, egyenként évi 35 millió flakon kapacitású gyártósornak is van hely az új épületegyüttesben. Az építkezés teljes egészében a körforgásos gazdaság megközelítésével történt, így az új épületek helyén álló, összesen több mint 50, jó ideje használaton kívüli építmény bontásából származó beton- és vashulladékok 100%-át újra felhasználták a beruházás során.

Forrás: Unilever

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint az Unilever Magyarország Kft. 2022-ben 122,5 milliárd forint nettó árbevételt ért el a 2021-es 99,4 milliárd forint után, az adózott eredménye a 2021-es 2,88 milliárd forintról 2022-ben 3,8 milliárd forintra nőtt.

Címlapkép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond az Unilever Magyarország Kft. üzemátadó ünnepségén Nyírbátorban 2023. június 30-án. A 23 milliárd forint értékű beruházással bővítik a tisztítószer-üzem kapacitását, és nyolcvan új munkahelyet hoznak létre. Forrás: MTI/Balázs Attila