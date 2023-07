Magyar kutatás segíti a tüdőrák egyik típusának gyógyítását

Magyar tudósok hoznak szemléletváltást a tüdőrák gyógyításában, azáltal, hogy eddig nem ismert kissejtes tüdőrák altípusokat azonosítanak be - írja az Infostart.

A Döme Balázs és Megyesfalvi Zsolt vezetésével zajló kutatási program, most már jó néhány éve fut részben a Korányi Intézetben részben a Semmelweis Egyetemen részben az Onkológiai Intézetben, részben pedig nemzetközi partnereknek a bevonásával - mondta el az Inforádiónak Döme Balázs, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet tumorbiológiai osztályának vezetője.

A magyar orvosok számára a kissejtes tüdőrák kutatási programja kiemelten fontos, mivel egy olyan daganatos megbetegedés altípusra koncentrál, amely rák altípus az összes tüdőrákos eset 15%-át teszi ki. A tumorbiológus kutató ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy a magyar kutatómunka kézzel fogható eredménye az az, hogy képes a kissejtres tüdőrák eddig ismeretlen altípusait megtalálni.

"Az a cél, hogy minél jobban megértsük, hogy milyen altípusai vannak ennek a betegségnek. Eddig hosszú évtizedekig azt gondoltuk, hogy ez egy darab betegség. De most kezdjük megérteni, hogy most kezdünk rájönni, hogy itt nem egy betegségről van szó, hanem egy betegségnek a különböző változatairól és ezeket a változatokat vagy altípusokat ezeket különböző módon is kell kezelni, valószínűleg" - fogalmazott Döme Balázs, aki szerint az altípusok meghatározásával mostantól lehetővé válik az egyedi tumor altípusokra egyedi kezelési protokollok elkészítése.

"Azáltal, hogy a kissejtes tüdőrák eddig ismeretlen újabb altípusait kezdjük leírni, illetve felfedezni ez nemcsak a nevezéktan szempontjából fontos, hanem azért, mert ezek az altípusai ennek a daganatnak máshogy viselkednek biológiailag, klinikailag és így aztán a kezelésük is más kell, hogy legyen" - fogalmazott - az orvos.

A magyar kutatócsoport eredményei tehát egyfajta áttörést jelentenek a betegség biológiai jellemzőinek jobb megértésében, és ezáltal nemcsak utat nyitnak a személyre szabott kezelések kifejlesztéséhez, de egyúttal egy olyan szemléletváltáshoz is elvezethetnek, aminek az eredménye a személyre szabott kezelések bevezetése lehet.

A kissejtes tüdőrák altípusainak minél előbbi felismerése kiemelten fontos feladat, mivel ez az egyik legagresszívabb tumor típus, amely sok esetben, amikor felfedezik, addigra már szétterjedt a beteg egész testében - mondta el a magyar kutató, hozzátéve, hogy azért is rendkívül nehéz a kissejtes tüdőrák gyógyítása, mivel kemoterápiával jelenleg még nem lehet igazán a kiújulás veszélye nélkül kezelni.

Címlapkép: Getty Images