Már pénteken elfogadhatja a parlament a jövő évi költségvetést

A mai összegző módosító javasatok tárgyalása és elfogadása után, pénteken szavaz az Országgyűlés a 2024-es költségvetésről – írja közleményében a Pénzügyminisztérium.

Tudható volt, hogy a parlament még a héten szavaz a jövő évi költségvetésről, hiszen utána a törvényhozás nyári szünetre vonul. A Pénzügyminisztérium közleményéből az is kiderül, hogy erre most pénteken kerül sor.

A kormány tehát fél évvel a költségvetési év kezdete előtt elfogadja az arra vonatkozó büdzsét, miközben még az idei évi költségvetéssel kapcsolatban is jelen vannak bizonytalanságok, és már márciusban is módosították azt.

A kormány a 2024-es költségvetésben a honvédelmi célú kiadásokra a GDP 2%-át tervezi fordítani.

A jövő évi büdzsét arra alapozzák, hogy az idei GDP-növekedés 1,2%-os lesz, 2024-ben pedig 4%-os növekedéssel számolnak. A hiánycél jövő évre 2,9%, és azzal számolnak, hogy az infláció 6% lesz.

Mint ahogy korábban többször írtuk, még az idei évet is jelentős bizonytalanságok övezik, ezért a költségvetésben bemutatott számok a valóságban teljesen máshogy is alakulhatnak, még akár a költségvetés újratervezésére is szükség lehet.

