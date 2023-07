Mi vár Amerikára? Megérkezett a Fed válasza

Számos érdekességet tartalmaz az amerikai Fed most kiadott jegyzőkönyve, amely szerint egyes tisztviselők támogatták volna az irányadó kamat további emelését, végül azonban a jegybank szinten tartotta a rátát. A Fed úgy véli, hogy az infláció alakulását és a GDP növekedését is komoly kockázatok övezik. Az alapforgatókönyv az enyhe recesszió.

A Federal Reserve egyes tisztviselői támogatták volna a kamatemelést a központi bank júniusi kamatdöntő ülésén. Egyes résztvevők jelezték, hogy támogatják a szövetségi alapkamat célsávjának 25 bázispontos emelését ezen az ülésen, illetve támogathattak volna egy ilyen javaslatot - áll a június 13-14-i ülés most kiadott jegyzőkönyvében. Ezek a tisztviselők megjegyezték, hogy a munkaerőpiac továbbra is nagyon feszes, a gazdaság lendülete erősebb volt a korábban vártnál, és "kevés egyértelmű jele" volt annak, hogy az infláció visszatér a Fed 2%-os céljához, írja a MarketWatch.

Végül egyhangúlag megszavazták, hogy a kamatlábakat az 5-5,25%-os sávban tartsák változatlanul. Ugyanakkor a Fed dot-plot előrejelzése szerint a tisztviselők az év végéig további két, egyaránt 25 bázispontos emelést várnak. A jegyzőkönyvből kiderül, hogy számos tisztviselő lassítani akarta a kamatemelések tempóját, hogy több idejük legyen megfigyelni a korábbi emelések hatását.

A Fed júniusi ülése óta Jerome Powell, a Fed elnöke azt az üzenetet közvetítette, hogy valószínűleg további kamatemelések következnek. A múlt héten azt mondta, hogy a Nyíltpiaci Bizottság "egyértelműen úgy véli, hogy van még tennivaló". A kereskedők a származtatott piacokon körülbelül 90%-os esélyt adnak a kamatemelésre július végén.

A jegyzőkönyv szerint a gazdaság összetett kilátásokkal küzd. Vannak ugyanis kockázatok az inflációval, és a Fed legnagyobb félelmével kapcsolatban, miszerint a közvélemény elfogadhatja a magasabb inflációt, mint normális, 2%-os szint. Ha ez megtörténik, akkor a Fed szerint az infláció csökkentése nehézségekbe ütközik.

Ugyanakkor a növekedést lefelé mutató kockázatok és a munkanélküliséget felfelé mutató kockázatok fenyegetik. A Fed számos tisztviselője azt mondta, hogy a központi bank nem akarja recesszióba taszítani a gazdaságot. Ám a jegyzőkönyvekből kiderül, hogy a Fed munkatársai továbbra is recessziót prognosztizálnak. A Fed szakértői szerint a recesszió október körül kezdődik és jövő márciusig tart, de a recesszió enyhe lesz. Azonban az előrejelzést a szokásosnál is nagyobb bizonytalanság övezheti, ugyanis van esély arra is, hogy a gazdaság továbbra is lassan növekszik és elkerüli a visszaesést.

