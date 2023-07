Húszárvágással hatástalaníthatják a költségvetés időzített bombáját

A negatív jegybanki saját tőke önmagában nem jelent korlátot a monetáris politika vitelében a Magyar Nemzeti Bank szerint, így várhatóan ebbe az irányba lépnek majd tovább, hogy feloldják azt a problémát, hogy a jegybank tavaly több mint 400 milliárd forintos mínusszal zárta az évet, amelyet a költségvetésnek kellene kipótolnia, míg az idei 1500-2000 milliárdra várható mínusz is a büdzsét terheli majd. Igaz, öt évre elosztva.

Az elmúlt hetekben többször írtunk arról, mekkora terhet jelenthet már a 2024-es költségvetés számára az MNB vesztesége. A jegybank tavaly több mint 400 milliárd forintos mínusszal zárta az évet, azonban még ezzel együtt is pozitív maradt a tőkéje, így egyelőre nincs szükség állami beavatkozásra. Azonban az idei veszteség akár az 1000-1500 milliárd forintot is elérheti, a tőkevesztés pedig 2000 milliárd forint körül lehet a forintárfolyam kiegyenlítési tartaléka miatt. Az első tételt idén, az 1000-1500 milliárdos veszteséget pedig már jövőre kellene elkezdeni fizetni.

A jelenlegi törvényi szabályozás szerint már azt jelentené, hogy csak az idei MNB-veszteség miatt

ÖT ÉVEN KERESZTÜL ÉVENTE MINTEGY 400 MILLIÁRD FORINTTAL KELLENE FELTŐKÉSÍTENI AZ MNB-T A KÖLTSÉGVETÉSBŐL.

Viszont nem biztos, hogy erre az útra lép a kormányzat és a jegybank. Legalábbis erről árulkodik Kuti Zsolt, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi piaci és makrofinanszírozási elemzésekért felelős ügyvezető igazgatójának, valamint Balogh Csaba, a monetáris politika és pénzpiaci elemzés igazgatóság vezetőjének közös véleménycikke, amely csütörtökön jelent meg a Vg.hu-n.

A negatív jegybanki saját tőke önmagában nem jelent korlátot a monetáris politika vitelében. Ez alapján a Magyar Nemzeti Bank úgy látja, hogy hatékony működéséhez a következő években nincs szüksége tőkefeltöltésre, negatív saját tőkéjét a későbbi években várható pozitív eredményével képes lesz ellentételezni

- írták elemzésükben, hozzátéve, hogy ezzel összhangban a tőkefeltöltési szabályok változtatására vonatkozó javaslataikat átadták a Kormányzat részére, amelyek tartalmilag megegyezik a tavalyi évben átadott javaslatokkal.

Ez nem lenne példanélküli az Európai Unión belül, és már Virág Barnabás MNB-alelnök is beszélt arról korábban, hogy "több olyan jegybank is van, mely egy átmeneti időszakban negatív saját tőkével is tud hitelesen működni."

Ahogy arról korábban írtunk, egyes esetekben engedélyezett a jegybank működése átmenetileg negatív saját tőkével is. Ugyanakkor a Nemzetközi Valutaalap (IMF) egy tanulmánya kiemeli, hogy ha egy jegybank függetlenségét biztosítani akarják, akkor fontos a tőke pótlása.

