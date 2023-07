Olyan lendülettel zuhanhatott az infláció, hogy a lélektani határhoz érkezett

Budapest Economic Forum 2023 A magyar és nemzetközi inflációs kilátásokról is beszélgetünk október 17-én a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján. Vegye meg a jegyét most még kedvezményesen!

Már most meglehet a 20 százalék alatti infláció?

A Portfolio által megkérdezett elemzők kivétel nélkül az infláció további meredek zuhanására számítanak azt követően, hogy májusban meglepetésre 21,5 százalékra esett az éves áremelkedési ütem. Talán még nagyobb megdöbbenést váltott ki, hogy havi alapon már csökkentek az árak. A júniusi számokat a KSH péntek reggel teszi közzé.

A szakértők átlagosan 20,1 százalékos inflációra számítanak, de

van már egyessel kezdődő előrejelzés is.

A véleményekben az is közrejátszhat, hogy legutóbb Gulyás Gergely előrevetítette, hogy a kormány számításai szerint augusztusra 15 százalék körül lehet az infláció. Ehhez pedig meredek esésre van szükség a következő hónapokban.

A forint stabilitása, a szigorú jegybanki politika és az előző évi egyre magasabb bázis egyaránt meghatározó tényezők az infláció csökkenésében, azonban a fogyasztás látványos visszaesése egyre hangsúlyosabb okként jelenik meg a dezinflációs folyamatok során: a bérek vásárlóerejének csökkenése a fogyasztás visszaesését eredményezi, amelynek köszönhetően a profitmaximalizálás jegyében a kiskereskedelmi szereplők egyre több időszakos akcióval, illetve tartós árcsökkentéssel próbálják a fogyasztókat megszólítani – emelte ki Isépy Tamás. Ezekhez jöhetett júniusban a boltok számára előírt kötelező akciózás, amely erősíthette az infláció negatív tendenciáját.

A csökkenésben a magas bázis játssza a főszerepet. Havi alapon azonban némi áremelkedés várható, többek között az üzemanyagok drágulása miatt – tette hozzá Árokszállási Zoltán, az Equilor vezető elemzője.

A főbb termékcsoportok közül az élelmiszeráraknál gyorsulhatott az árcsökkenés, amelyhez legnagyobb mértékben a tejen kívüli tejtérmékek járulhattak hozzá (tejföl, vaj, vajkrém). Mivel ezen termékcsoportok a kötelező akciók hatálya alá tartoznak júniustól, ezért feltehetően ezeknél a termékeknél az árcsökkenésben szerepet játszhatott a kormányzat intézkedése is – vélekedik ifjabb Becsey Zsolt. Az Unicredit Bank elemzője szerint az iparcikkek esetében kedvező fejlemény, hogy már harmadik hónapja csökkennek a vegyipari termelői árak, de kedvezőtlen fejlemény, hogy a gyógyszertermékeknél ugyan ilyen időtávon gyorsul az áremelkedés, ami feltehetően az ágazatra kivetett különadót is tükrözi. Az inflációt növelőt tételek között ismételten a szolgáltatások voltak a legerősebb hozzájárulók, illetve az üzemanyagok ára is emelkedett mind éves, mind havi alapon – teszi hozzá a szakember.

A májusi inflációs meglepetés után a kockázatokat értékelve úgy vélem, most is inkább lefelé mutató kockázatok vannak. Ez azt jelenti, hogy a vártnál akár még alacsonyabb is lehetett az inflációs mutató, főleg, ha a szolgáltatások átárazása elmaradt a várakozásoktól – véli Virovácz Péter, az ING Bank elemzője.

A lengyel előzetes adatok alapján már nálunk is elkezdődhetett az élelmiszerárak átlagos csökkenése hó/hó alapon. A hivatalos árak alapján a járműüzemanyagok emelkedtek a hónap során, ami enyhe felfelé mutató kockázatot jelent. A továbbra is gyenge kiskereskedelmi adatok miatt az infláció további enyhe mérséklődését várjuk, nagyobb lefelé ugrásra csak júliusban, illetve szeptemberben számítunk – világított rá Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója.

Már nem a 10 százalék a kérdés az év végére

A kormány továbbra is azt hangsúlyozza, hogy az év végére egyszámjegyűre csökkenhet az infláció, az elemzők friss véleménye szerint azonban már nem is ez a kérdés.

A jelenlegi folyamatok alapján jó eséllyel 8 százalék alatt is lehet a decemberi adat, vagyis még merészebb célt is kitűzhetne a kormányzat.

A következő időszakban tovább fog folytatódni az éves bázisú infláció javulása, a rezsicsökkentés módosításából eredő bázishatás beépülése markáns csökkenést fog eredményezni, amelynek köszönhetően szeptemberben jelentősen 15 százalék alá eshet a pénzromlási ütem, míg újabb sokkhatások nélkül novemberben a 10 százalék alatti érték is elérhetőnek tűnik – vélekedik Isépy Tamás.

Becsey Zsolt szerint az év hátralévő részében a két legérdekesebb kérdés az lehet, hogy a reálbérnövekedés nyár végi visszatértével hogyan áraznak majd a keresletérzékeny szolgáltatások, illetve a szabályozott árak növekedhetnek-e ismervén a helyi és központi szervek kifeszített költségvetési állapotát.

Közép- és hosszútávon az inflációs várakozások horgonyzottságát kell figyelnie a jegybanknak. Jelenleg – bár a trend bíztató – mégsem tekinthetők az inflációs várakozások horgonyzottnak

- hangsúlyozta az Unicredit elemzője.

Virovácz Péter szerint a nagy kérdés az lesz, hogy vajon az év vége felé, ahogy elkezd a magyar gazdaság lassan helyreállni, mennyiben erősödik fel a vállalatok átárazási ereje. Ez jelenti ugyanis most a legfőbb kockázatot. A fogyasztás beindulásával és az esetleges újabb jelentős béremelésekkel ismét vastagabban foghat majd a ceruza az év elején, amikor árazni kell. Éppen ezért erős felfelé mutató kockázatok övezik az ING Bank jövő évi, 5 százalék körüli inflációs előrejelzését. Az ING ugyanis most azzal számol, hogy a háztartások fogyasztási hajlandósága alacsony marad. Ezzel szemben előnyt élvez majd a leapasztott megtakarítások feltöltése, a visszatérő pozitív reálbérnövekedés ellenére.

A felfelé mutató kockázat miatt Virovácz szerint az MNB óvatos marad a kamatcsökkentésekkel, még akkor is, ha újabb kellemes meglepetést látunk az adatban. A jegybank számára ugyanis ma már sokkal fontosabb az, hogy vajon mi történik 2024-2025-ben, mint hogy most nyáron mekkora az infláció. Ahhoz, hogy a jegybank képes legyen visszaterelni az inflációt a normális mederbe, a monetáris politika normalizációjának úgy kell végbemennie, hogy mindvégig pozitív maradjon a reálkamat környezet. A jegybank tehát tartósan a megtakarítások ösztönzésén, a fogyasztás és beruházás visszafogásán kell, hogy dolgozzon. Csak így lehet ellene dolgozni a folyamatosan jelenlévő belső és külső inflációs nyomásnak – vélekedik az ING Bank szakembere.

Éves átlagban 17,5%-ra csökkentettük a várakozásunkat, azonban egyre erőteljesebb lefelé mutató kockázatot jelentenek a termény, gabona, nyerstej árainak meredek zuhanása, amelyek már a 2021-es szintekre estek vissza, így az élelmiszerárak csökkenése is gyorsulhat – vélekedik Suppan Gergely. Az MBH Bank vezető elemzője szerint az energiaárak és más nyersanyagárak zuhanása is egyre szélesebb körben jelenhet meg, mivel érdemben csökkenthetik a gyártási költségeket, miközben a szállítási (konténer és árufuvarozási) költségek is szignifikánsan csökkennek. Szintén lefelé mutató kockázatot jelent, hogy a következő hónapokban az átalánydíjat fizető háztartások esetében is megjelenhet az alacsonyabb fogyasztás energiaszámlákra gyakorolt csökkentő hatása, ami a fogyasztói árindexben a háztartási energiaárak mérséklődéséhez vezethet.

