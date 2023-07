Rosszul is elsülhet, ha a főnökkel iszogatunk

A Covid után ismét felívelt a vállalati összetartások korszaka. A csapatépítő tréningek, közös elvonulások azonban számos veszélyt rejtenek, és egyre gyakrabban inkább kiábrándítják az alkalmazottakat, mintsem összekovácsolnák őket.

A koronavírus-járvány hosszú időre hirtelen és drasztikus véget vetett a vállalati csapatépítő tréningek, több napos, ottalvós workshopok, hétvégi kirándulások korszakának. A piac most kerül ismét felszálló ágba, ám az együtt töltött idő korántsem okoz mindenkinek örömöt. Pedig különösen azokon a munkahelyeken, ahol szinte csak távmunkások dolgoznak, vagy hibrid rendszerű a munkavégzés, óriási jelentősége van a személyes kapcsolatok karbantartásának és építésének.

Ön találkozott már élőben a munkatársaival?

Bár néhány vállalat már a világjárvány előtt is rendszeresen szervezett céges kirándulásokat és elvonulásokat, ez a típusú érdeklődés iparági szakértők szerint a Covid-19 korlátozások enyhülésével ugrásszerűen megnőtt az elmúlt időszakban. A kanadai székhelyű Monikernél, amely a többi között az Uber és a PayPal számára szervez vállalati elvonulásokat, egyértelműen meglódult a kereslet. Sőt, Sean Hoff ügyvezető partner a BBC-nek nemrég azt nyilatkozta, hogy náluk 2022 volt minden idők legforgalmasabb éve, alig tudtak lépést tartani az egyre növekvő igényekkel. Ez szerinte egybeesik a versenytársak tapasztalataival.

Hoff szerint a kereslet nagy részét azok a cégek generálták, amelyek a pandémia idején hibrid vagy távmunkamódszerekre tértek át, és most konstatálniuk kellett:

a kollégák eddig alig töltöttek együtt időt személyesen.

Sokan közülük ugyan napi szinten érintkeznek egymással, de online - azaz mindössze egy avatárt vagy egy nevet látnak a képernyőn a másikból. A közös vállalati programok viszont lehetőséget kínálnak arra, hogy az emberek - évente legalább egyszer - személyesen is kapcsolatba kerüljenek egymással.

Nem ördögtől való - vagy mégis?

Nincs is egy ilyen céges kiruccanásban vagy összetartásban semmi rossz. A vezetők célja ilyenkor általában az, hogy rövid időre ugyan, de kellemes pihenést biztosítsanak az év többi részében keményen dolgozó munkatársaknak, vagy festői környezetben teremtsék meg azt a plusz motivációt és együttműködési hajlandóságot, ami még hatékonyabbá és lojálisabbá teszi a csapattagokat egymás és a szervezet iránt.

Hoff szerint a felsővezetők zöme egyetért abban, hogy az ilyen rendezvények jótékonyan hatnak a munkamorálra, és olyan hasznos vállalati kultúraépítő eszköznek bizonyultak, ami akár még a fluktuációt is csökkentheti. Nem ritka, hogy egy-egy ilyen elvonulás annyira jól sikerül, hogy eltántorítja az eredetileg távozásra készülő kollégát ettől a lépéstől.

A bökkenő csak az, hogy a célok és az eredmények korántsem mindig esnek egybe.

Egyes munkavállalók számára ugyanis ezek az elvonulások kényelmetlenek, szorongást keltőek lehetnek, vagy más módon frusztrálják őket. Olyannyira, hogy sokan egyáltalán nem örülnek annak, hogy ezek az események ismét növekvő számban vannak jelen az életükben.

Tényleg végtelen a lehetőségek tárháza

Szabadulószobák, borkóstolók, borvacsorák, kastélyszálláson eltöltött hétvége workshopokkal és önismereti tréninggel megspékelve, vadvízi evezés, falmászás, vitorlázás, ultramaraton teljesítése csapatban, gokartverseny, csokoládékészítő tanfolyam, minigolf, szabadtéri kincsvadászat, világbajnoki rangadóra, Forma-1-es futamra történő kiutazás - a vállalati csapatépítéseknek ezerféle válfaja érhető el itthon is. Az erre szakosodott cégek akár egészen extrém kéréseket is teljesítenek.

Vannak társaságok, amelyek hosszú távra - és akár igen jelentős befektetéseket is eszközölve - rendezkednek be e téren: a Salesforce például tavaly bejelentette, hogy a kaliforniai Santa Cruzban saját luxusranchot nyitott munkatársai számára, hogy távmunkásait vezetett természetjárások, jógaórák, csoportos főzőtanfolyamok és meditációs workshopok keretében hozza közelebb egymáshoz.

Kellemetlen, kényelmetlen, kínos, veszélyes

Bár rengeteg előnyük lehet, sok dolgozó úgy érzi, hogy hosszabb időt éjjel-nappal összezárva tölteni a munkatársakkal - pláne a főnökkel - egyáltalán nem pozitív élmény. Kínos, kényelmetlen, idegesítő, zavarba ejtő, sőt karrierjük vagy céges hírnevük számára egyenesen veszélyes is lehet.

Mit tegyen például az, akit saját közvetlen főnökével osztják be egy csapatba, akinek arról kellene beszélnie, mit tart rossznak a cég munkaszervezésben vagy hogyan növelné a bevételeket vezetője helyében?

Hogyan tehető meg nem történtté, ha az ember egy átmulatott éjszaka után intim szituációban ébred valamelyik kollégájával, és még arra sem emlékszik, hogy jutottak ide?

Miként kezelhető a helyzet, amelyben az embert az egyik legkellemetlenebb munkatársával osztják be egy szobába/csapatba/közös munkára?

Corinne máig emlékszik arra a 2014-es hosszú hétvégére, amin 30 munkatársával közösen vett részt. Mindannyian egy londoni székhelyű digitális ügynökségnél dolgoztak. Az volt a terv, hogy napközben stratégiai megbeszéléseket tartoanak, este pedig együtt lazulnak, hogy még jobban összekovácsolódjanak. Nagyon várták az eseményt.

A legfrissebb HR trendekről szóló cikkeink itt elérhetőek. Kirúgás, kiégés, kibírhatatlan kollégák, vagy éppen a Z generáció kiívásai? A munka világának változásait folyamatosan követjük.

Amikor azonban megérkeztek a délnyugat-angliai bérelt kastélyba, kiderült, hogy a költségek csökkentése érdekében a hálószobákat kollégáikkal kell megosztaniuk. Corinne újonnan felvett asszisztense például egy olyan idősebb kollégával került egy szobába, akit nem ismert jól, és mindvégig rettentő kényelmetlenül érezte magát. Bár a napok az ígéreteknek megfelelően valóban strukturált megbeszélésekkel és workshopokkal teltek, az alkoholtól fűtött estéken a munkatársak jó része Corinne szerint nagyon helytelenül, szinte vállalhatatlanul viselkedett.

Sophie Bryan egy munkahelyi kultúrával foglalkozó tanácsadó cég alapítója. Szerinte a sok alkohol nem megfelelő viselkedést vagy akár konfliktust is kiválthat ezeken az utakon, míg a főnökeiket túlságosan lenyűgözni próbáló vezetők olyan hatalmi dinamikát hozhatnak létre, amely meggátolja a többieket abban, hogy őszintén megosszák egymással véleményüket vagy részt vegyenek a munkában. Összességében számos olyan eset lehetséges, amely után a kollégák igencsak rossz szájízzel térnek haza, ami ráadásul a későbbiekben sem múlik el.

Mindenkinek meg kell tanulnia, hogyan kell helyesen összetartani

A vállalatok azonban megtanulhatják, hogyan lehet jobban kihasználni ezeket az elvonulásokat és kivédeni a kellemetlen eseteket. Sean Hoff szerint a legtöbb vállalatnál ma már például jobban odafigyelnek arra, hogy nem mindenki szeret a kollégáival nyaralni, vagy huzamosabb időt megszakítás nélkül együtt tölteni, így az elvonulásokon való részvételt fakultatívvá teszik.

Persze a korábbi rossz tapasztalatok birtokában így sincs mindenki meggyőződve arról, hogy ezek a több napos elvonulások sok pozitív hozadékkal járnak. Corinne például, aki azóta otthagyta az ominózus digitális ügynökséget, hogy saját vállalkozásba kezdjen, ma is inkább egy kiadós ebédre viszi el a csapatát, mint egy hétvégi kiruccanásra. “Aztán szépen mindannyian hazamegyünk. Ennyi bőven elég” - mondja nevetve.

Címlapkép: Getty Images