Mi lesz a forinttal és a kötvényekkel az MNB kamatvágásai közepette?

Beindította az MNB a kamatcsökkentéseket: hogyan reagálnak majd a hazai fő befektetési eszközök, a forint, a kötvények és részvények?

Forint: vannak kockázatok

Az egynapos betéti kamatcsökkentések megkezdése előtt sokan jósolták azt, hogy az majd kifogja a szelet a forint vitorlájából, ami ezért gyengülni kezd. Egyelőre ez a várakozás nem igazolódott be, és ennek leginkább a továbbra is kiugróan magas carry az oka. (A carry az adott devizában és más devizákban elérhető pénzügyi hozamok különbözete.) Emellett az is támogatólag hat, hogy a jegybank eddig óvatosan, a piaci várakozásoknak megfelelő ütemezéssel végezte az egynapos kamat normalizációját, tehát nem okozott negatív meglepetést a befektetőknek. Ez ráadásul viszonylag szigorú kommunikációval társult, ami az infláció elleni harc melletti elköteleződés és a 13 százalékos alapkamat szinten tartásának hangsúlyozásában nyilvánult meg. Pozitívan értékelhetik a befektetők azt is, hogy a jegybanki döntéshozók keze a vártnál nagyobb májusi inflációs lassulás után sem ingott meg, maradtak a 100 bázispontos csökkentési ütemnél.

A nominális kamatok mellett érdemes figyelembe venni az intézményi befektetők által kiemelten figyelt mutatót, a reálkamatok szintjét is. Noha ebben a jelenlegi kamatokat és inflációt nézve nem állunk túl jól, a jövőben várható reálkamat viszont igen pozitív a forint szempontjából. Az idei év végén az Amundi előrejelzése szerint 7,2 százalékra csökkenhet az év/év alapú infláció, míg a jegybanki alapkamat „csak” 11,5 százalékra, azaz az év végére várható reálkamat már pozitív, +4,3 százalék is lehet! Ráadásul ez nem csak a régióban lesz kiemelkedő – az Amundi előrejelzése alapján csak Magyarországon lesz pozitív reálkamat –, hanem a fejlődő országok között is az élmezőnybe tartozik majd.

A kamatcsökkentés tehát egyelőre nem törte meg a forinterősödési trendet, de minden bizonnyal az elkövetkezendőkben visszafogja azt a nominális hozamelőny csökkenése miatt. Ugyanakkor még mindig vonzó maradhat, hiszen az irányadó kamat továbbra is kiugróan magas lesz még jó ideig, és a reálkamatok tekintetében pedig javulni fog a helyzet, viszont ennek a legnagyobb része mára már beárazódhatott. A tartós erősödéshez nagyon kedvező csillagállás szükséges, ahogy ebben a cikkben Árokszállási Zoltán is kifejtette.

Az utóbbi napok forintgyengülése kijózanító emlékeztető volt sokak számára, hogy a magas carry mellett maradtak még érdemi kockázatok.

Ezúttal úgy tűnik nem a monetáris politikával kapcsolatos aggodalmak, hanem a költségvetés fenntarthatóságával, illetve az EU-s forrásokkal kapcsolatos további bizonytalanság volt a kiváltó ok. Ha továbbra is a kijelölt pályán marad az MNB a kamatok normalizációja terén, akkor ezek az egyéb tényezők kerülhetnek túlsúlyba a forint jövőbeni alakulásának irányításában.

Kötvénypiac: hozamcsökkenés

A kötvények esetében egy nagyon egyszerű összefüggés érvényesül: az irányadó kamat csökkentése általában nemcsak a rövidebb, hanem a hosszabb lejárati szegmensekben is hozamcsökkenést eredményez, ami árfolyamemelkedéshez vezet a piacon kereskedett kötvényeknél. Ezért a kialakult magasabb kuponszintek miatti kamatnyereség mellett még további árfolyamnyereség is üti a markát a befektetőnek, aki ilyen kötvényeket tart.

Minél hosszabb lejáratú a tartott kötvény, jellemzően annál nagyobb ez az árfolyamnyereség, hasonló mértékű hozamcsökkenés mellett.

Az intézményi állampapírpiacon kereskedett kötvények esetében a befektetők általában előre felkészülnek a kamatcsökkentésekre, így már korábban megindul a hozamok csökkenése (ezért fontos figyelni a piaci alapkamatvárakozásokat). Ez volt megfigyelhető a hazai piacon a jegybank tavaly októberi váratlan kamatemelése után is: a hosszú hozamok csökkentek (a kötvényárak felmentek), holott a jegybank ténylegesen csak idén májusban kezdte el normalizálni az egynapos betéti kamatot. A hazai befektetők számára ez felértékelődés legoptimálisabb formában kötvényalapokon keresztül érhető el, amelyekben az alapkezelők aktívan alakíthatják az összetételt ezeknek a várakozásoknak megfelelően. Ezen alapok tavaly október óta mutatott teljesítménye felveszi a versenyt a részvénypiacokkal: az éven túli magyar kötvényekbe fektető alapok referenciaindexeként szolgáló MAX Index október 14-e óta 27,37 százalékot hozott, míg a BUX Index 26,66 százalékot, és az amerikai S&P500 Index 23,75 százalékot.

A lakossági állampapíroknál ez a felértékelődési potenciál nem érvényesül, ami egyértelmű hátrány (ez a tulajdonság a tavalyi évben ugyanakkor előny volt, hiszen a kamatemelések miatt az intézményi kötvények árfolyamveszteséget szenvedtek el, míg a lakossági állampapírok nem árazódtak át). Ugyanakkor van egy további fontos következménye a kamatcsökkentési ciklusnak: idővel a lakossági piacon is csökkenni fognak a kínált kamatok.

Rövid távon tehát úgy tűnik, elég jól teljesítettek a hazai kötvények, nem kis részben a várható kamatcsökkentések elindulásának beárazása miatt.

De vajon maradt-e még szufla a piacban, meddig csökkenhetnek még a hozamok? Ezen gondolkodva érdemes szétbontani a rövidebb és hosszabb lejáratú állampapírokra ható tényezőket. A rövidebb futamidőkön mindenképpen folytatódhat a hozamcsökkenés (azaz a kötvények árának emelkedése), amíg a jegybank is csökkent, mivel a rövid kötvények jobban igazodnak az irányadó kamathoz (innen az elnevezés), mint a hosszabb lejáratok.

A hozamgörbe hosszú oldalán lévő kötvényekre már kevésbé közvetlen a hatása az irányadó kamatnak, azoknál inkább egyéb, strukturális tényezők a meghatározók, mint például az infláció, gazdasági növekedés, fejlett piaci hozamok, illetve általános kockázati megítélés, illetve a tőkepiaci hangulat. Ez a hozamgörbe jelenlegi alakjából is látszik, ugyanis a rövidebb hozamok jóval feljebb vannak, mint a hosszú távúak. A strukturális tényezőkben is pozitív változás volt megfigyelhető az utóbbi időszakban (pl. az európai gázárak tizedelődése, ennek következtében a folyó fizetési mérleg pozitívba fordulása, a fejlett jegybankok előrehaladott kamatemelési ciklusa, gazdasági növekedés lassulása stb.), így a hosszú lejáratokon is elképzelhető még további hozamcsökkenés, azaz a kötvényárak emelkedése.

Ha megnézzük a régiós országok tízéves állampapírhozamait, akkor azt láthatjuk, hogy a magyar hozam még mindig a legmagasabb a régióban, amivel továbbra is az orosz-ukrán háború előttinél magasabb kockázati prémiumot áraz a piac. Ez ugyanakkor a jelenlegi helyzetben indokolt is lehet, tekintve az európai szinten rekord mértékű inflációt és alapkamatot valamint az ország gazdasági sérülékenységét az energiaimport miatt.

Az elemzői előrejelzések alapján azonban a magyar infláció már akár az év végére a régiós átlaghoz simulhat, így a negyedik negyedévben akár az alapkamathoz is hozzányúlhat a jegybank.

További jó hír, hogy az európai gázárak csökkenése jelentősen csökkentette a folyó fizetési mérleg hiányának finanszírozási kényszerét, de ez nem jelenti azt, hogy a hosszú távú sérülékenységünk csökkentése érdekében ne lenne még további tennivaló. Az EU-s forrásokról való megegyezés pedig sokat segítene az állampapírpiaci kockázati prémium további csökkenésében.

A kötvénypiac és az állampapírpiaci hozamok kapcsán nem szabad figyelmen kívül hagyni az utóbbi hetek fejleményét, miszerint a jegybank kamatcsökkentései mellé a kormányzat is „beszállt” adminisztratív ösztönző lépésekkel, amivel megpróbál minél nagyobb keresletet generálni nemcsak a lakossági, hanem az intézményi állampapírok iránt is. Ez hosszabb távon is hozamleszorító hatással lehet a kötvényhozamokra, de csak akkor, ha a kínálati oldal nem emelkedik, azaz nem látunk a jelenlegi tervekhez képest megemelt kibocsátási volumeneket az ÁKK részéről.

Márpedig ennek van reális esélye, hiszen sok elemző még a legutóbb bejelentett költségvetési megszorítások, adóemelések ellenére is kétségbe vonja az idei és a jövő évi hiánycél tarthatóságát.

Természetesen vannak további kockázatok is, amik visszafoghatják a hozamok további csökkenését, vagy akár hozamemelkedést is okozhatnak, ezért a fentiekben bemutatott múltbeli teljesítmények és hozamok természetesen nem jelentenek garanciát a jövőre nézve. A mostani rövid idő alatt végbement nagymértékű hozamesés után nem lenne szokatlan, ha sokan a profitrealizálás mellett döntenének, mivel úgy gondolják, hogy a fair értékek alá csökkentek az állampapírhozamok. Az utóbbi hetek átárazódása után tehát rövidtávon a kockázatok inkább kétirányúak, de hosszabb távon az infláció csökkenése és egy sikeres kamatcsökkentési ciklus jelentős hátszelet jelent.

Részvénypiac: van szufla?

A részvényeknél a kamatcsökkentési ciklus legnyilvánvalóbb hatása a diszkontráta csökkenése. Ezen keresztül a keletkező nyereség diszkontált jelenértéke megnő, így a vállalatok értékének is növekednie kellene.

A fenti ábrán a 2022-23-as éveket kivéve nem olyan szoros a kapcsolat a BUX Index P/E mutatója és a lakossági árindex szintje között, viszont az jól látszódik, hogy a részvénypiaci befektetők egy magas inflációs környezetben nem jutalmazták magas értékeltséggel a magyar piacot, ami összhangban van a fejlett piaci tapasztalatokkal.

Ez némely szektorban egyértelműbb, mint például a távközlési vagy közüzemi szektorban, ahol a bevételek nagy része jól tervezhető, fix jellegű, díjalapú bevétel. Ezek nagyon hasonlóak egy kötvény kamatfizetéséhez, így a kamatkörnyezet csökkenése az értékeltség növekedésével jár együtt a tankönyvi példa szerint.

A bankszektor esetében nem olyan egyértelmű a helyzet, ugyanis általánosságban véve az emelkedő kamatok kedveznek a pénzintézeteknek, ugyanakkor a recessziós környezet már kevésbé.

Alapesetben egy inverz hozamgöbe sem kedvező a bankrendszernek (amikor magas kamatok mellett kell finanszírozni az alacsonyabb hosszú lejáratú hiteleket ), ám a hazai bankok jelenleg leginkább a lakossági betétek révén jutnak forráshoz, amire alig fizetnek kamatot. Ennek az oka nyilvánvalóvá válik, ha megnézzük, hogy nincs is akkora mértékben szükségük erre a forrásra (a hitel betét arány jóval alacsonyabb mint 100%), mint az korábban volt jellemző (a 2008-as válság előestéjén jellemzően 100% felett volt ez az arány a hazai bankoknál). Amennyiben tehát a csökkenő irányadó kamatszint nagyobb mértékben hatna a rövid oldali kamatokra, mint a hosszúakra, tehát a hozamgörbe meredeksége nőne, akkor ez a folyamat akár kedvező is lehetne a bankok számára. Főleg, ha a monetáris szigor enyhülése révén a hitelezés is újra beindulna, és a gazdaság kilábalna a 2022 harmadik negyedévében kezdődött recesszióból.

A többi ágazat esetében legfőképpen a kamatkondíciók általános enyhülése, és az ennek kapcsán újrainduló gazdasági aktivitás az, ami meghatározó lehet a jövőben, és a kamatcsökkentések hatása nem közvetlenül kimutatható, a vállalatok értékeléséhez használt diszkontráta változásán túl.

Inkább pozitív, mint negatív

Összességében tehát úgy tűnik, hogy a kamatcsökkentéseknek inkább pozitív, mint negatív hatása van az eszközárakra, és az utóbbi hónapok jó teljesítménye után is van még tér a további javulásra hosszú távon. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy egy adott kamatcsökkentési pályát már beárazott a piac, a jövőben már nem a megtett lépések, hanem a meglepetések fogják befolyásolni az egyes tőkepiaci eszközök árfolyamát, amelyek eltérítik a valós pályát a korábban várttól. Ezek lehetnek természetesen pozitívak és negatívak is. Most azonban, hogy elkezdődött a monetáris kondíciók lazulása, amire mindenki várt, kiemelten érdemes figyelni a fent taglalt kockázati tényezőket, a kétirányú kockázatok miatt nem lehet robotpilótára állítani a portfóliókat egyik eszközosztály esetében sem.

