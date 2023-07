Ennyire vakon lenne Amerika? Az infláció valójában sokkal kisebb lehet annál, mint amit a hivatalos adatokból látunk

Ha az amerikai maginfláció a 3% alá esne, a Federal Reserve fellélegezne, a részvények kilőnének, a fogyasztók pedig megnyugodhatnának az emelkedő megélhetési költségek miatt. Májusban a maginfláció ettől még messze volt a hivatalos adatok szerint – ám ha az árváltozásokat az USA-ban úgy mérnék, ahogy azt Európában teszik, akkor a maginfláció már májusban 3% alatt lett volna – hívja fel a figyelmet a Wall Street Journal.

Ha az amerikai árváltozásokat úgy mérjük, ahogyan Európában, az infláció már májusban 3% alatt lett volna. Ha úgy mérjük, ahogyan az Egyesült Államokban, akkor 5% környékén van. (A júniusi adatot ma teszik közzé, a közgazdászok várakozása a maginflációra nagyjából 5%.)

Az USA és Európa különböző módszereket használ az inflációs adatok kiszámítására, de a Bureau of Labor Statistics az amerikai áremelkedést európai módon is számolja, de valamiért ez a statisztika nem keltette fel sem a befektetők, sem a jegybanki döntéshozók figyelmét – értetlenkedik a Wall Street Journal.

Az amerikai infláció mérése a két módszerrel radikálisan eltérő eredményeket mutat.

A maginfláció - amely nem tartalmazza a volatilis élelmiszereket és energiát - a standard fogyasztói árindexszel mérve 2,3 százalékponttal magasabb volt, mint az európai módszertannal mért amerikai infláció, amelyet harmonizált fogyasztói árindexnek neveznek. Ez a valaha volt legnagyobb különbség.

Ennek fő oka az, hogy az európai mérőszám, az úgynevezett HICP nem tartalmazza azt a képzeletbeli költséget, amit egy lakástulajdonos fizetne a háza bérléséért, ami az amerikai fogyasztói árindex magjának mintegy harmadát teszi ki. A "tulajdonosok egyenértékű bérleti díja" néven ismert mérőszámnak már régóta vannak kritikusai.

Ha kizárunk valamit, amit valójában senki sem fizet, és amit a lakástulajdonosok házuk bérleti értékének becsléséből számolnak ki, akkor a maginfláció alapvetően jól néz ki, picivel 3% alatt van. Ennek ellenére még mindig jelentős az aggodalom az infláció miatt, a gazdaság ugyanis továbbra is túl erős ahhoz, hogy biztosak lehessünk abban, hogy az infláció a 2%-os célértékre csökken.

A CPI régóta bevett és széles körben használt mutató az Egyesült Államokban. A Munkaügyi Statisztikai Hivatal kísérleti mérésként saját HICP inflációs adatokat állít elő, de sok közgazdász és befektető nem is tudja, hogy ez rendelkezésre áll.

Hogy a dolgok még zavarosabbá váljanak, a CPI annak ellenére kap nagy figyelmet, hogy a Fed az inflációs célját a személyi fogyasztási kiadások árindexe (PCE) alapján határozza meg, amelyet a Bureau of Economic Analysis készít. A PCE alacsonyabb, mint a CPI, de még mindig nagy súlyt helyez a ténylegesen ki nem fizetett becsült bérleti díjakra.

Még ha a Fed úgy is gondolná, hogy a HICP jobb - és ennek semmi jele nincs -, akkor sem tudná megváltoztatni a mérőszámot anélkül, hogy az politikai feszültséget ne váltana ki – írja a lap. Az inflációs adatokkal kapcsolatban egyes közgazdászok már most is mély szkepticizmust tanúsítanak, és rámutatnak, hogy az indexek javításával az infláció általában alacsonyabbnak bizonyul, mint a régebbi módszerek esetében.

Címlapkép: Getty Images