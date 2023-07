Közel száz helyen lehet Magyarországon kriptovalutával fizetni

A digitális fizetési rendszerek fejlődése és a kriptovaluták terjedése egyre több lehetőséget teremt a terület iránt érdeklődők számára, Magyarországon közel száz helyen lehet már így fizetni, többek között kutyaiskolában, kávézóban, taxiban, méhészetben vagy éppen alapítványnál - olvasható a Binance közleményében.

Magyarországon is egyre több helyen lehet kriptovalutával fizetni, mind többféle termékért és szolgáltatásért. A világ legnagyobb kriptotőzsdéjeként üzemelő Binance a Coincolors.co nevű szakportál gyűjtését vizsgálva azt közölte, hogy k

özel száz helyen lehet már bitcoinnal vagy egyéb kriptovalutával fizetni Magyarországon.

Többek között vendéglátóhelyből többet is találunk az elfogadóhelyek listáján, például kocsmákat, éttermeteket, bárokat az ország különböző pontjain, de egyre több szállodában és panzióban is van lehetőség a legnépszerűbb kriptovalutákkal fizetni. A listán található például kutyákkal foglalkozó egyesület, méhészet, kukatároló áruló cég és fodrászat is, de egyre népszerűbb az ügyvédek között is ez a megoldás. Emellett több tárhelyszolgáltató, szerverhoszting-hálózat, szoftverfejlesztő cég és online marketinggel foglalkozó vállalkozás is elfogadja a bitcoint, olvasható a közleményben. A gyűjtésben a forprofit szervezeteken túl az SOS Gyermekfalvak Alapítvány is megtalálható, ahol bitcoinnal és ethereummal is támogatni lehet a szülők nélkül maradt gyerekeket.

„A bitcoin és általában a kriptovaluták elfogadása Magyarországon lendületet kapott az utóbbi időben - mondta Kiril Khomiakov, a Binance kelet-közép-európai régiójának vezetője. Hozzátette: a kriptovaluták decentralizált jellege és a gyors tranzakciók lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy hatékonyabban működjenek és új piacokat érjenek el. Az elkövetkező időkben további növekedésre számítanak az elfogadóhelyek számában.

Changpeng Zhao, a Binance vezérigazgatója év elején azt nyilatkozta: azzal számol, hogy a kriptopiac 2023-ban magához tér. 2022-ben olyan nagynevű piaci szereplők is a blokklánc-technológián alapuló megoldásokat vezettek be, mint a Tesla, a McDonald’s, a Sony, a Nike, a KPMG, vagy éppen a Mastercard. Magyarországon pedig egyre több bitcoin-automatát üzemelnek be, ma már 46 ilyen készülék található hazánkban.

Címlapkép: Shutterstock