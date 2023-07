Finomhangolás vár még a hulladékkoncesszióra

Szabó Dániel 2023. július 13. 16:48

Bár számos kritika előzte meg a hulladékkoncesszió július 1-i elindulását, és az első hét után is bőven érkeztek észrevételek a rendszerre, a lakosság és az intézményi szereplők nem tapasztaltak változást a szemétszállításban. Kisebb szereplők részéről fogalmazódott meg, hogy a fémhulladékok átvétele akadályokba ütközik, mert sok helyen még nem sikerült szerződést kötnie a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt.-nek bizonyos szereplőkkel. Egyes sajtóbeszámolók szerint az autóbontók egy része pedig azt állította, hogy az új alvállalkozói megállapodást nem is tudja elfogadni. Ugyanakkor a MOHU hangsúlyozza, az országos igényeket már most lefedte, több mint 100 fémhulladék telephellyel rendelkező kereskedővel már megegyeztek, továbbiakkal pedig tárgyalnak. A cég szerint országos rendszerről van szó, amelyben az induláskor tapasztalt fennakadások áthidalhatók. A koncessziós társaság teljesen új szemlélettel, már anyagáramok szerint veszi át az egyes hulladékokat, állítják, a rendszer hatékonyabb lesz a visszanyerés és az újrahasznosítás szempontjából.