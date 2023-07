Három éve nem szakadt ekkorát a kínai export

Három éve, a Covid első hulláma óta, nem szakadt akkorát éves alapon a kínai export, mint most júniusban, ami jól rámutat a külföldi felvetőpiacok gyengélkedésére, a bezárkozó gazdaságpolitikák következményeire és egyúttal nyomást helyez a kínai vezetésre, hogy valamilyen gazdasági élénkítő lépést jelentsenek be.

Júniusban a kínai vámhivatal adatai szerint az export a vártnál nagyobb mértékben, 12,4%-kal szakadt éves alapon, miután májusban is 7,5%-kal esett.

Az import 6,8%-kal csökkent, ami meredekebb az előrejelzett 4,0%-os csökkenésnél, és meghaladja az előző havi 4,5%-os csökkenést. Zichun Huang, a Capital Economics kínai közgazdásza azt jósolja, hogy az export csökkenő tendenciája folytatódni fog, amíg az év vége felé el nem éri a mélypontját - tudósított a Reuters.

A friss adatok is ráerősítenek arra a képre, hogy a zéró-Covid politika tavaly év végi feladása utáni, várt gyors és tartós gazdasági fellendülés megbicsaklott Kínában, részben belső strukturális okok (ingatlanpiac gyengélkedése), részben a külföldi felvevőpiacok gyengélkedése miatt, és ezért az utóbbi hónapokban sorra módosították lefelé a GDP-növekedési várakozásaikat az elemzők.

Lv Daliang, a Vámügyi Főigazgatóság szóvivője a gyenge exportteljesítményt több tényezőnek tulajdonítja, többek között a világgazdaság lassú fellendülésének, a globális kereskedelem és a beruházások lassulásának, valamint az egyoldalúság, a protekcionizmus és a geopolitika eszkalálódásának.

Kína legfontosabb kereskedelmi partnerei közül az idei év első felében az Egyesült Államokba - Kína elsődleges célországába - irányuló export a legjelentősebb visszaesést szenvedte el a chiptechnológiával és más kérdésekkel kapcsolatos növekvő diplomáciai feszültségek miatt. Az Oroszországba irányuló export azonban jelentősen nőtt, igaz alacsony bázisról.

A kínai félvezető-behozatal egyébként júniusban 13,6%-kal csökkent, ami enyhébb, mint a májusban tapasztalt 15,3%-os visszaesés, de azt jelzi, hogy a kínai gyártók csak korlátozottan keresik a késztermékként újraexportálandó alkatrészeket. A nyersanyagok iránti kereslet szintén a gyengeség jeleit mutatta, hiszen például a rézimport júniusban 16,4%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest.

A kínai kormány az idei évre visszafogott, 5% körüli GDP-növekedési célt tűzött ki, miután a tavalyi céltól elmaradt. Xu Tianchen, az Economist Intelligence Unit vezető közgazdásza szerint, bár a gyenge export és a deflációs nyomás miatt az ösztönző intézkedésekre való felhívások növekedni fognak, a kormányra nehezedő költségvetési korlátok miatt nem számít nagyszabású támogatásra.

Li Qiang kínai miniszterelnök politikai intézkedéseket ígért a kereslet fellendítésére és a piacok élénkítésére, de eddig kevés konkrét lépést jelentettek be, ami egyre türelmetlenebbé teszi a befektetőket. A jövő kérdése továbbra is az, hogy a belföldi kereslet jelentős ösztönzés nélkül is képes lesz-e fellendülni. A jövő havi Politbüro ülés előtt kivárnak a befektetők, hátha lesznek ezzel kapcsolatban fontos jelzések, bejelentések.

Címlapkép forrása: Getty Images