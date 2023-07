Látványos lejtmenetben az építőipar

Májusban folytatódott az építőipar vesszőfutása: az ágazat termelési volumene 1,7%-kal maradt el az előző havitól. Mivel az utóbbi egy évben 8 alkalommal mért havi alapon visszaesést a KSH (közte az utóbbi három hónapban egyhuzamban), éves alapon már 12%-os a visszaesés.

Az építőipar súlyos visszaesése nem meglepetés, az ágazatot nagyon sok tényező húzza lefelé. A keresleti oldalról hiányoznak az uniós pénzek, a kormányzat a durva választási kiköltekezés után az adóforintokból finanszírozott fejlesztéseken is nagyon sokat spórol, az infláció miatt elszaladó kamatszintek pedig a projektfinanszírozást és a vásárlóerőt is erőteljesen érintik. A növekedés már 2022 első felében elakadt, az idén pedig már látványos visszaesés rajzolódik ki a számokból. Az építőipar teljesítménye most már jóval a koronavírus-válság előtti csúcsa alatt jár.

A sanyarú kilátásokat alátámasztják a rendelési adatok is. Májusban a megkötött új szerződések volumene 36,9, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 48,5, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 11,9%-kal visszaesett a 2022. májusi bázishoz képest. Mivel a megelőző hónapok is hasonló számokat hoztak, ezért az építőipari vállalkozások május végi szerződésállományának volumene már 30,2, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 13,7, az egyéb építményekre vonatkozóké 40,8%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

Bár az építőiparnak a kis súlya miatt nagyon kis súlya van magyar gazdaságban (5% körüli), ezért a gazdasági növekedéshez történő hozzájárulása sem nagy, a gyenge teljesítmény mégis növeli az esélyét, hogy a magyar gazdaság a második negyedévben recesszióban maradt. Az ágazat hozzájárulása a második negyedéves GDP-növekedéshez éves és negyedéves alapon is enyhén negatív lehet, ezen a képen valószínűleg a júniusi adat sem fog érdemben változtatni.

