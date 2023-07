Megszületik a magyar kormány tizenharmadik minisztériuma

Az előzetes jelzéseknek megfelelően a kormány tegnap este törvénymódosítással rendezte a minisztériumi rendszerben bekövetkező változást. Eszerint augusztustól megalakul az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma.

A változtatás egyrészt Varga Judit igazságügyminiszter távozásával függ össze, hiszen innen válik ki az európai uniós ügyekért felelős államtitkárság, amelyet eddig is a leendő miniszter, Bóka János vezetett. Mint ismert, az igazságügyminiszter Tuzson Bence lesz.

A kormány korábban már jelezte, hogy a miniszterelnök abban állapodott meg Tuzson Bence leendő igazságügyi miniszterrel, hogy egy "tiszta" igazságügyi tárcát fog vezetni, ezért Orbán Viktor kormányfő az európai uniós ügyek vitelével Bóka János államtitkárt bízta meg, aki miniszterként irányítja majd ezt a területet.

Bóka János miniszteri kinevezését az is indokolttá teszi, hogy 2024 második felében Magyarország tölti be az Európai Unió (EU) soros elnöki tisztét, így az új miniszter feladata az elnökségre való felkészülés koordinálása az ország uniós szövetségeseivel, illetve a kormányon belül a szaktárcákkal is - jelezte a múlt héten Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A 2023. évi LIV. törvény szövege szerint Magyarország 13 minisztériuma:

a) Agrárminisztérium,

b) Belügyminisztérium,

c) Energiaügyi Minisztérium,

d) Európai Uniós Ügyek Minisztériuma,

e) Építési és Közlekedési Minisztérium,

f ) Gazdaságfejlesztési Minisztérium,

g) Honvédelmi Minisztérium,

h) Igazságügyi Minisztérium,i) Kulturális és Innovációs Minisztérium,

j) Külgazdasági és Külügyminisztérium,

k) Miniszterelnöki Kabinetiroda,

l) Miniszterelnökség és

m) Pénzügyminisztérium.

