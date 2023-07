Nagyot változik az állami kórházak élete

Teljesítményfinanszírozás, kódkarbantartás, új ellátások és terápiák finanszírozása, beszerzések több körben történő központosítása, energiaköltség-kompenzáció, szakápolói béremelés - mindezek egyszerre zajlanak és egyszerre határozzák meg a közfinanszírozott magyarországi kórházak működését és jövőjét. Ezekről beszélgettünk részletesen Velkey Györggyel, a Magyar Kórházszövetség elnökével. A Bethesda Gyermekkórház főigazgatója arra is kitért az interjúban, hogy az intézmények 76 milliárd forintos tartozásállománya nagyon magasnak számít, de ebben most várható egy átmeneti javulás az energiakompenzációhoz kapcsolódó kifizetések nyomán. Az újabb központosítási törekvések kapcsán kiemelte: veszélyes, hogy a döntések távolabb kerülnek a helyszíntől, a betegellátástól.

Milyen költségvetési kilátásokkal rendelkezik alapvetően jövőre az egészségügy, azon belül is a kórházak?

A parlament megszavazta a jövő évi költségvetést és ez alapján nagyjából körvonalazódik, hogy milyen pozícióra számíthat az egészségügy. Vannak ebben kedvező és bizonytalan kimenetelű döntések is. Nagyon fontos, hogy a júliusban elindult ápolói béremelés jövőre is folytatódik. Idén ez 18 százalékos béremelkedést jelent, és ez mindazokat a munkatársainkat érinti, akik nem kaptak orvosi béremelést. Például a gyógytornászok, a gyógypedagógusok és mások, akiknek BSC végzettségük van, belekerülnek ebbe a körbe. Ez havonta bruttó 40-80 ezer forint közötti összeget jelent számukra. A jövő évi költségvetésben is látjuk a következő, márciusi lépés fedezetét.

Mire számítanak a béremelés hatására?

Reményeink szerint ennek pozitív hatása lesz. A súlyos helyzetben lévő, összességében nagyon hiányos és elöregedett ápolói kar megerősítésében bízunk,

reményeink szerint a béremelés hatására egyesek vissza is térhetnek a pályára.

Szintén fontos kiemelni az 57 600 forintos pluszpénzt, ami július 1-jétől jut a gazdasági és műszaki, valamint adminisztratív munkakörben dolgozóknak az egészségügyben. Ez takarítóinknak és karbantartóinknak nem kevés pénz, és van egy fontos megerősítő üzenete is a döntésnek: ez a kör ugyanis még sosem kapott célzott béremelést.

Több évtizedes kérése az egészségügyi menedzsmentkarnak, a Magyar Kórházszövetségnek is, hogy célzottan értékeljük a háttérben dolgozókat is. Ez történt most meg az elmúlt napoktól.

Az is eldőlt, hogy ezt az összeget nem egységesen kell kiosztani az érintettek között, szabadabb kezet kaptak az intézményvezetők, differenciálhatnak a kiosztásában.

Van-e még olyan intézkedés, amely kedvező az egészségügy költségvetési keretösszegét tekintve?

Összességében azt mondhatjuk, hogy emberierőforrás-finanszírozás tekintetében az ágazat most fontos lehetőséghez jut, jövőre is. A másik, hogy a költségvetésben van egy körülbelül 30 milliárdos keret, ami a szakmai fejlesztésekre, illetve újabb befogadásokra, bizonyos értelemben szakmai mozgástérre ad módot.

Mit jelent ez a gyakorlatban, mire fordítható ez a plusz összeg?

Az elmúlt hetekben alakult meg újra, és ez egy jelentős előrelépés, a kódkarbantartó bizottság, ami évek óta nem működött. A kórházszövetséget képviselem ebben a szakmai testületben, de a szakmai kollégium és más szakmai szervezetek is szerepet kapnak benne, a társadalombiztosításban, a minisztériumban és országos fenntartótestületben dolgozó kollégák mellett. A bizottság a finanszírozás elemeinek korrigálásán dolgozik, mert az nagyon sok szempontból elavult. A kórházi finanszírozás egy bonyolult rendszer. A fekvőbetegek utáni biztosítói kifizetések a homogén betegcsoportok (HBCS) módszertanával történnek, ez egy teljesítményfinanszírozási elem. De azok a számok, amelyek alapján finanszírozva van egy-egy ellátás, az ún. HBCS kódértékek nem követték az idő változását, az innovációkat és a ráfordításokat. Az ismét aktívvá váló bizottság hatásköre ezeknek a kódértékeknek a naprakésszé tétele, az új beavatkozások megjelenése és megfelelő beárazása érdekében dolgozik. Ugyanez a helyzet a beavatkozásokat számlázó járóbeteg ellátások és a napidíjrendszerrel dolgozó rehabilitációs kezelések esetében is.

Private Health Forum 2023 Mi vár a magyar egészségügyre és azon belül is a magánegészségügyi szektor szereplőire? Szeptember 19-i konferenciánkon kiderül:

Mi a célja ennek a tevékenységnek végső soron, ha a betegek oldaláról nézzük a kérdést?

Az a cél, hogy az új ellátási, terápiás elemek is belekerüljenek a finanszírozási körbe,

és a régebbi ellátások díjtételei a valós és a változó költségekhez közelebb kerüljenek. Ez egy komoly munka, rendszeres feladatot jelent azoknak, akik ebben részt vesznek. Ez egy integrált szakmai és hivatali feladat, ami a következő fél-egy évben intenzív változásokat, a rendszer igazságosabbá válását eredményezheti, amit egyes betegcsoportok is érezni fognak. Reményeink szerint ehhez a tevékenységhez és ehhez az esetleges bizottsági javaslatokhoz igazodhat ez a 30 milliárd forintos többlet. Nagyon izgalmas folyamat, ami épp a napokban indult, és a következő hónapokban sok kórház életét és jövőjét meghatározza, hogy

több közfinanszírozott intézmény a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság alá tartozik.

Ez azt jelenti, hogy az üzemeltetést, részint az energiaköltségeket, de sok más szolgáltatást is, a takarítást, a kertészetet, egyes intézményeknél az élelmezést, az informatikai feladatokat, ingatlanüzemeltetést a KEF fogja biztosítani a kórházaknak. Július 1-jétől a fővárosi és Pest megyei kórházakra vonatkozik ez a felügyelet, központi beszerzés, a Semmelweis Egyetem és az egyházi kórházak kivételével. Ez jelentős pénzügyi mozgásokat is jelent, hiszen ezeknek az intézményeknek a korábban erre fordított pénzhányadát a KEF-re engedményezik, vagyis a NEAK-tól közvetlenül a KEF felé megy. Ugyanakkor

már most látszik, hogy az a pénz, ami ilyen formában a rendszerben jelenleg is benne van, kevés lesz ezekre a költségekre, ezért kap kiegészítő támogatást erre a feladatra a KEF.

Mindezt úgy értékeljük, hogy a költségvetést tervező is látja, hogy az eddig rendelkezésre álló pénz kevés volt, és hogy alapvetően ez a hiány magyarázza az adósságállomány növekedését.

És a kórházak köre akkor a jövőben még tovább bővül, ami a KEF-es beszerzést illeti.

Igen, január 1-jétől az Országos Kórházi Főigazgatóság által fenntartott összes vidéki kórház is bekerül ebbe a körbe. Jövőre erre plusz 54 milliárd forint áll rendelkezésre a KEF-nél, az engedményezett költségvetési hányadon felül. Ez a KEF kórházakkal kapcsolatos költségeire fordítható, ilyen formában hozzájutnak az állami kórházak az üzemeltetés esetében egy jelentős összeghez. Egyébként általában az év végén körülbelül ilyen nagyságrendű szokott lenni a kórházi adósságállomány, ami azért nem fog varázsütésre eltűnni sajnos.

Akkor ez egyértelműen pozitív a korábbi évek költségvetési mozgásteréhez képest, jól értem?

Valóban, ez jó jel, viszont vannak ellentmondások is a jövő évre vonatkozóan. Ezek közül lényeges, hogy az egészségügyi közszolgáltatások jelentős részét nem az OKFŐ fenntartása alatt működő kórházak végzik. Ide tartoznak az alapítványi egyetemek, amelyek nagyon jelentős szolgáltatók, több térségnek a vezetői, valamint az egyházi kórházak, négy a fővárosban, egy pedig Kisvárdán.

Fontos lenne, hogy az üzemeltetésre juttatott KEF-es plusz források ezeket az intézményeket is elérjék.

Közben azt se feledjük el, hogy éppen ez a kör volt az, amely más állami kórházakhoz képest több hónappal később részesült az energiakompenzációban.

Jelentős adósságállomány mellett gazdálkodni pedig súlyos kényszerpályát jelentett.

Ezért lenne indokolt ezt a helyzetet minél előbb tisztázni. Azt is látjuk sajnos, ami egy súlyos adóssággeneráló helyzet, hogy a kórházi dologi kiadásokra nincs bővítés. Az egyszer használatos eszközök, szakmai anyagok inflációját, de az élelmiszerárakat sem követi a költségvetés a dologi kiadások keretösszegén keresztül. Vagyis a KEF-en keresztül az intézményrendszerhez juttatott plusz forrás nem lesz képes megoldani a kórházi adósságok halmozódásának több évtizedes rossz gyakorlatát. A magas infláció és az emelkedő energiaárak miatt

most éppen 76 milliárd forintnál áll ez a tartozásállomány, ami nagyon magas, az év végén szokott ilyen mértékű lenni.

Ebben azonban a napokban most átmeneti javulás várható, mert az éves energiakompenzációhoz a kormány legutolsó döntései alapján hozzájutunk, ami egy kis fellélegzést jelent.

Érdemes azt is megemlíteni, hogy február 1-jétől jelentős változás volt a finanszírozási rendszerben: az átalányfinanszírozásból visszatértünk a teljesítményalapú finanszírozásra a fekvőbeteg-ellátásban. Fontos fejlemény volt továbbá az intézményi fekvőbeteg teljesítményérték-korlátok, a TÉK-ek teljesítményhez történő igazítása. Itt arról van szó, hogy a változó teljesítmények, változó feladatelosztás, illetve a korábbi teljesítmények figyelembe vételével történt egy korrekció, vagyis akik többet dolgoznak, több feladatot látnak el, azok magasabb TÉK értékeket kaptak. Van ugyanakkor még teendő, a járóbeteg ellátásban ugyanis ez a korrekció még késik, és a fekvőbeteg korlátokat is muszáj folyamatosan karbantartani.

Ennek a következménye az, amivel a beteg találkozik, hogy nem kap megfelelő időben időpontot járóbetegellátásra?

A beteg azzal találkozik, hogy nincsenek újraszabott keretek a kórházak és szakrendelők járóbeteg kereteiben, mert azok – kisebb korrekciókat leszámítva - nem változtak az elmúlt négy év során, lényegében a Covid előtti értéken rögzültek. Ez a nagyobb forgalmúvá vált helyeken hátrányosan befolyásolja az előjegyzési időket, és éppen ezekben az intézményekben növeli a kórházi adósságállományt is. Most vannak olyan intézetek, ilyen például a mi kórházunk is, amelyek kénytelenek jelentősen átlépni a TÉK értékeket ahhoz, hogy el tudják látni a feladatukat a járóbeteg-ellátásban, vagyis sok beteget ingyen, társadalombiztosítási térítés nélkül gyógyítanak.

A járóbeteg-ellátások több mint 70 százalékát a kórházak végzik, ezt kevesen tudják, és nekünk a leírt helyzet miatt lényegében minden második betegünk finanszírozatlan az ambulanciákon.

Ez az a helyzet, amikor az ellátási felelősség és a pénzügyi felelősség egymással ütközik, ami súlyos etikai dilemma egy-egy kórházvezetőnek. Van egy másik elem, ami apróságnak tűnik, de sok értelmetlennek látszó betegmozgatásra ad magyarázatot, ezért érdemes megemlíteni. A kórházi bentfekvéssel járó betegségek gyógyításához minimális ápolási idő van rendelve, ami azt jelenti, hogy ezek a betegek ahhoz, hogy a kórház megkapja a finanszírozást, általában minimum három, de van, hogy több napot el kell hogy töltsenek a kórházban. Viszont a műtéti beavatkozások, aneszteziológiai eljárások és gyógyszerek is olyan sokat fejlődtek a betegek és az ellátók javára, hogy ezek a hosszabb kórházi bent fekvések elkerülhetők. Ugyanakkor az egyszer használatos eszközigény, a gyógyszerköltségek, és az új műtéti technikák ráfordításai ezzel párhuzamosan nőttek, de ha az intézmény nem tartja bent ezeket a betegeket a kórházban az előírt minimális ápolási időig, akkor jelentős finanszírozástól esik el. Felismerték a döntéshozók, hogy ez így rossz, most ebben is jelentős korrekciót terveznek.

A jelenlegi helyzet mindenkinek hátrányos, a betegek az intézményben feleslegesen foglalják az ágyat, közben a kórházi fertőzések valószínűsége nő, a kórház nem hatékonyan költi el a pénzét, és a családnak meg a betegnek is kellemetlen, mert ő meg jobban szeretne otthon lábadozni.

A korrekció megtörténtekor reményeink szerint a felesleges kórházi fekvőbeteg-terhelés csökken, és pénzügyileg is igazságosabb rendszer alakul ki. Ez a Bethesda Gyermekkórházban havonta 10 millió forintnyi kérdéskör, ami jelentős pénzkiesés.

Mit gondol az aktuális, költségvetést megalapozó salátatörvény érdemi egyeztetés nélküli intézkedéseiről, amely a CT-MR piacot érinti radikálisan, valamint az állami kórházak patikáit.

Minden ilyen központosítási törekvésnek vannak elméleti előnyei, kérdés, hogy ezek aztán megvalósulnak-e a gyakorlatban.

Veszély ugyanis, hogy a döntések távolabb kerülnek a helyszíntől, a betegellátástól.

A kórházi patikák nagyon érzékeny, betegközpontú munkát végeznek, sok intézményben szépen kialakult az elmúlt időszakban annak a kultúrája, hogy a kórházi gyógyszertárak munkatársai részt vesznek az osztályos munkában, a gyógyszerbiztonság javításában. Együtt gyógyszerelnek az ápolókkal az osztályokon is, és helyben konzultálnak a betegekkel. Pillanatnyilag ezért jelentős izgalmat kelt az új rendelkezés, mert a követendő előírt gyakorlatot, a központosítás megvalósítási terveit még senki sem látja. Ez a jogszabály néhány napos, lényegében még semmilyen útmutatást, megvalósítási tanulmányt nem látunk, ami a részletekről szól, ezért jogos ez az aggodalom. Meg kell találni a lehető legjobb megoldást, hogy a gyakorlatban működőképes legyen, amit most így követni kell. Az állami rendszeren kívül levőknek pedig marad a megfontolás, hogy ehhez csatlakoznak-e. A legtöbb kórháznál van egy intézményi és egy közforgalmú patika. A közforgalmú gyógyszertárat azért működteti egy-egy intézmény, hogy profitot termeljen, és a gyógyszerköltségeket keresztfinanszírozza. Mellette nyilván mozgásteret ad a patikusoknak egy pluszmunkára, másfelől pedig kiszolgálja a betegeket, akik helyben meg tudják kapni az elbocsátáskor felírt gyógyszereket. Ez a törvény nem ezekről a közforgalmú patikákról szól, hanem az intézetiekről. Tehát a bent fekvő betegeket ellátó gyógyszertárakról.

Mire számíthatunk a CT-MR piacon a rendkívül gyorsan elfogadott jogszabálymódosítás nyomán?

Fontos megjegyeznem, hogy a legtöbb ilyen eszköz és labor most is az állam tulajdonában, a kórházak működtetésében van, úgyhogy a rendszer nagy hányadában nem lesz változás. Országszerte kb. 20-25 olyan CT vagy MR labor van, amelyek magántulajdonban, többnyire nagy diagnosztikai láncok tulajdonában kórházi közegben, társadalombiztosítási és helyenként magánellátást is végeznek. Az ő tb ellátásukat szünteti meg a kormány friss döntése a megadott határidővel. A jogszabálynak ezzel az a terve, hogy az állami tulajdonban és működtetésben lévő CT és MR laborok végezzék kizárólagosan a betegek közellátását. Várhatóan lesz egy 5 milliárd körüli kiadási költség, ha a gépeket eladják ezek a szolgáltatók. A hosszú távú szerződéseket fel kell bontani, és utána vagy ezeket a megvásárolt vagy újonnan beruházott gépeket azonnal működésbe kell hozni, ami gyors cselekvési tervet igényel, mert Magyarországon a CT és MR kapacitások nemzetközi összehasonlításban nem nagyok. A nagy diagnosztikus szolgáltatók most a saját szerződési rendszerükben foglalkoztatják a munkatársaikat, a terv szerint ők az egészségügyi szolgálati jogviszonyba kerülnek, de ez az ő hajlandóságuktól is függ. Kiszámíthatatlan a radiológusok és radiográfusok ezirányú szándéka, lehet, hogy a fizetős magánlaboratóriumok fognak így nagyobb teret kapni, amennyiben az átalakítás nyomán a személyzet oda megy. Illetve attól is függ a piac átalakulása, hogy a magánszolgáltatásokra lesz-e növekvő kereslet.

A rendszer átalakításának van egy speciális aspektusa is: ezek a magánszolgáltatók elég jól kiépített telemedicinális rendszerekkel rendelkeztek.

A távoli leletezés egy jól bevált és korszerű módszer a radiológiában.

Az állami rendszerekben ez egyenlőre alig kiépített, és a rugalmas foglalkoztatási gyakorlat is ritka.

Nagyon sok orvos távolból, sok közülük az otthonából végezte ezt a feladatot, nem várható, hogy az új rendszerben ők akarnak máshogy dolgozni.

Szintén nagyon aktuális hír az egészségügyet érintően is, hogy a kormány vállalata egy friss határozatában, hogy átnézi a kiadások szerkezetét, és az első pár terület között ott van az egészségügy is. Szerepel egy célszám is, hogy 3 százalékos lefaragást kellene elérni ezeken a területeken. Hogyan látja ennek tervnek a realitását?

A részleteket én még nem ismerjük, de fontos látni, hogy a jelenlegi hiánygazdálkodás mellett, a nagyon alacsony, és nem emelkedő kórházi dologi költségvetési hányadok a menedzsmentek mozgásterét megkötik. A lehetséges hatékonyságjavító intézkedések legtöbbjén a több évtizedes adósságcsapdából való menekülési kényszer mellett mindenhol túl vagyunk.

Nem gondolom, hogy reális esély van 3 százaléknyi spórolásra az ellátási színvonal súlyos csökkenése nélkül.

Címlapkép forrása: Berecz Valter/Portfolio