Locsolási tilalmat rendelnek el hat agglomerációs településen

Részleges vízkorlátozást rendelnek el 6 budapesti agglomerációs településen, kora reggel és késő este tilos lesz a közüzemi ivóvíz hálózatról locsolni, vagy medencét feltölteni – írja az Érd és Térsége Víziközmű Kft. a Facebookon.

Ahogy arról már mi is beszámoltunk, a hőség miatt már több település vízellátása is veszélybe került. Szentendrén július 11-től július 12. éjfélig, Pomázon pedig július 12-től visszavonásig vezettek be I. fokú vízkorlátozást. Emellett Leányfalu, Solymár, Pilisvörösvár, Pilisszentiván és Csobánka településeken arra hívták fel a figyelmet, hogy a vízfogyasztási adatok alapján e városokban is hasonló döntésekre kerülhet sor.

I. fokú vízkorlátozás mellett a fenti településeken

tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása 06-23 óra között,

06-23 óra között, tilos a járdák, utak mosása , automata öntözőberendezések működtetése,

, automata öntözőberendezések működtetése, tilos a gépjárművek tömlős mosása,

tilos úszómedencék töltése.

Július 14-én az Érd és Térsége Víziközmű Kft. Facebook-bejegyzésben tudatta, hogy Érden, Tárnokon, Törökbálinton, Sóskúton és Pusztazámoron az ivóvízrendszer elérte a kapacitásai felső határát,

ezért a hat település polgármesterei részleges locsolási tilalmat rendeltek el.

Ez azt jelenti, hogy 2023. július 1-től 2023. augusztus 31-ig reggel 5 és 9 óra között, illetve este 18 és 23 óra között tilos a közüzemi ivóvíz hálózatról locsolni, illetve medencét feltölteni.

A Facebook-bejegyzésben azt is írják, hogy érdemes alternatív megoldások felé fordulni a tilalmi időszakban, például

a tárolók, hordók feltöltése a nappali, nem tilalmi időszakban (így a víz a tiltott időszakban is használható),

a nappali, nem tilalmi időszakban (így a víz a tiltott időszakban is használható), saját kút, vagy csapadék-összegyűjtő rendszer használata

vagy csapadék-összegyűjtő rendszer használata automata locsoló berendezések használata este 23 és reggel 5 óra között.

