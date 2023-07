Villámárvizek, tornádóveszély, hőség - Katasztrofális állapotok vannak az amerikai államokban

Míg az Amerikai Egyesült Államok keleti partjának északi államait heves esőzés és villámárvizek sújtják, a sivatagos államokban az elhúzódó forróság jelent veszélyt.

Az Egyesült Államok északkeleti részét sújtó heves esőzések vasárnap is folytatódtak. Connecticut, Massachusetts, Vermont és New Hampshire államok egyes részeiben villámáradásokra adtak ki figyelmeztetést, és tornádók veszélyére is felhívták a figyelmet.

New York város repülőterein több mint 600 járatot töröltek a viharok miatt vasárnap,

és több ezer lakásban volt áramkimaradás. Kathy Hochul kormányzó arra kérte a lakosságot, hogy a viharok idejére nem mozduljon ki otthonából.

Pennsylvania hatóságai vasárnap arról számoltak be, hogy az állam keleti részén, New Jersey állam határán fekvő Upper Makefield Township településen öt ember meghalt, valamint egy 9 hónapos csecsemőt és kétéves testvérét keresik. Az áldozatok közül négyen egy dél-karolinai család tagjai voltak, akik rokonaikat látogatták meg, amikor gépkocsijukat villámáradás magával ragadta; az apa és négyéves fia még ki tudott menekülni, az anya, a nagymama és két kisebb gyerek viszont már nem.

A helyi rendőrség beszámolója szerint egy közeli patakból a hirtelen lezúduló eső miatt mintegy másfél méter magas víztömeg zúdult az útra, amelyen tucatnyi jármű haladt, és amelyek közül a víz hármat elsodort. A víz erejét jelzi, hogy a mentőegységek beszámolója szerint volt olyan autó, amelyet két és fél kilométerrel távolabb találtak meg.

Az Egyesült Államok délnyugati részén ugyanakkor a hőség miatt van érvényben változatlanul időjárási riasztás.

Elsősorban sivatagos államokat, Arizonát és Nevadát, valamint Texas egyes részeit érinti a rendkívüli és elhúzódó forróság, ami számos helyen 40 fokot meghaladó napi csúcshőmérsékleteket jelent.

