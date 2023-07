Még mindig Európa bajnok a magyar infláció, de egy friss közlés szerint már lélektani szint alá esett

Az Eurostat közétette a júniusi rangsort a tagállami inflációkról, amelyben még mindig toronymagasan a magyar infláció a legnagyobb az egész EU-ban. Az európai, harmonizált módszertan szerint mért index (HICP) viszont már 20% alatt van, szemben a KSH által mért fogyasztói árindexszel (CPI). A magyart követő második legmagasabb infláció még mindig messze elmarad az itthon tapasztalt áremelkedéstől.

Júniusban - az EU módszertanával mérve - 20% alá csökkent a magyar infláció, míg a KSH által közölt fogyasztói árindex 20,1% volt. A harmonizált inflációs mutató 19,9% éves áremelkedést mért júniusban, ezzel továbbra is toronymagasan a magyar infláció a legnagyobb Európában.

Egyértelműen a kelet-közép-európai régióban volt a legjelentősebb az inflációs nyomás júniusban: a magyar inflációt a szlovák követi, ez 11,3%, ami még mindig messze elmarad a 20% közeli magyar áremelkedéstől. Csehországban 11,2, Lengyelországban 11%-os áremelkedést mértek júniusban éves szinten,

az összes többi európai országban viszont már egy számjegyűre mérséklődött az infláció júniusban.

Vannak országok, ahol már jegybanki cél alatt (az EKB esetén ez 2%) van az éves infláció: Luxemburgban 1, Spanyolországban és Belgiumban 1,6% az éves áremelkedés mértéke, de egyre kevésbé panaszkodhatnak a dánok, akik 2,4%-os éves áremelkedést tapasztalhattak júniusban. A nagygazdaságokban még azért jelentősen erősebb az árnyomás, Németországban 6,8% volt az éves infláció, Franciaországban 5,3%, Olaszországban 6,7% volt az éves infláció júniusban. Az EU átlaga 6,4%, az eurózónáé 5,5%.

A tagállamonként eltérő inflációnak számos oka van: az egyes országokban a magas inflációt megelőző években is eltérő volt az árdinamika, de a jelentős különbségeket most elsősorban a válságokból történő kilábalás, az energiaárak eltérő megjelenése a fogyasztói árakban (a kormányzati válasz hatására), illetve az inflációs ciklus eltérő időbeli lefutása is magyarázza. Utóbbi különösen fontos: 20% feletti inflációt láttunk a balti országokban is korábban, amikor Magyarországon még messze nem volt ekkora árnyomás. Az is egyértelmű, hogy a magyar infláció is hamarosan jelentősen csökkenni fog, ősszel pedig minden bizonnyal egy számjegyűre csökken. Magyarországon 2022 második felében voltak jelentős ársokkok, míg például a balti országokban 2022 első fele súlyosabb inflációs nyomást hozott.

A havi infláció tekintetében Magyarország már egyáltalán nem tekinthető kiugrónak.

Júniusban májushoz képest idehaza 0,4%-kal nőttek az árak, az EU átlagában ez 0,3% volt. Horvátországban 1,6%, Svédországban 1% volt havi árdinamika, de az észt (0,8%), ír (0,8%), görög (0,9%), szlovén (0,9%) havi árnyomás is jelentős volt. A többi országban ennél lényegesen alacsonyabb mértékben nőttek havi bázison az árak, Belgiumban, Litvániában, Lettországban és Finnországban pedig egyenesen csökkentek. A havi inflációban az egyhavi adat ugyanakkor nem túl beszédes, hiszen két hónap árkülönbségét számos egyszeri tényező befolyásolhatja.

Fontos megjegyezni, hogy a havi dinamikák egyik országban sem olyan jelentősek már, mint 2022-ben, a legtöbb helyen még mindig erősebb az árnyomás, mint ami összeegyeztethető az árstabilitással. Vagyis az éves inflációs indexek csökkenése átmenetileg mindenképp örömteli, de az árnyomásnak innen még jelentősen tovább kell csökkennie ahhoz, hogy az EKB kamatemelési ciklusa véget érjen, és tartósan visszatérjen a 2% körüli éves infláció az eurózónában.

Címlapkép: Getty Images