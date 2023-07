Megvan, mikor érkezhet a rég várt román gáz Magyarországra!

Magyarország egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy néhány éven belül fekete-tengeri román földgázzal mérsékelje orosz földgáztól való függőségét, miután a projektet vivő OMV Petrom és Romgaz bejelentette, hogy 4 milliárd euróig terjedő tőkét invesztálnak a Neptun Deep kitermelési fázisába. A kitermelés a terv szerint 2027-ben kezdődhet meg a Románia számára stratégiai fontosságú projektnek számító Neptun Deep keretében, és várhatóan egy évtizeden keresztül évi 8 milliárd köbméter földgázt hoznak majd a felszínre. Akár évi 1-2 milliárd köbméter román gáz bevonása is jelentősen hozzájárulhatna a magyar behozatali források diverzifikálásához.

Fordulatos sztori

Az OMV Petrom június végén jelentette be a végső beruházási döntés megszületését, amely Christina Verchere vezérigazgató Euractiv által idézett szavai szerint új fejezetet nyit a román energiaszektor történetében. A Neptun Deep a legnagyobb földgázprojekt a Fekete-tenger romániai vizein, a becslések szerint összesen körülbelül 100 milliárd köbméteres kitermelhető készlettel. A kitermelés megindulásával a román gáztermelés megduplázódik,

az ország pedig az Európai Unió legnagyobb gáztermelőjévé, egyúttal a remények szerint energiafüggetlenné válhat.

Az OMV Petrom és az állami gáztermelő vállalat Romgaz egyaránt 50%-os részesedéssel rendelkezik a projektben, melynek üzemeltetője előbbi társaság lesz.

A nagy mérföldkőnek számító végső beruházási döntés ellenére a külföldi szakmai befektető (az OMV Petrom részvényeinek több mint 51%-a az osztrák anyacég tulajdonában van) és a román állam viszonya nem felhőtlen. Az OMV Petrom ugyanis idén panaszt nyújtott be a párizsi Nemzetközi Választottbíróságon a román állam, illetve a helyi bányászati hivatal (Ásványkincsek Nemzeti Ügynöksége, ANRM) - ellen a Fekete-tengerből származó gáz értékesítésére vonatkozó szabályozás miatt. A kereset - melynek tényét az OMV Petrom nem jelentette be nyilvánosan vagy a bukaresti értéktőzsde honlapján - ugyanakkor a Romgaz leányvállalata ellen is irányul, amely az OMV Petrommal közösen üzemelteti a fekete-tengeri mezőt, és amelyet az állami gáztermelő társaság az ExxonMobiltól vásárolt meg, miután az amerikai oljavállalat 2019-ben úgy döntött, hogy a számára kedvezőtlen szabályozási környezet miatt kivonul a projektből.

A 2018-ban elfogadott, az offshore (tengeri) szénhidrogén-kitermelésre vonatkozó törvény szigorú pénzügyi kereteket jelölt ki, egyebek mellett ár- és exportkorlátozásokat bevezetve a kitermelendő gázra, melynek következtében a mező fejlesztése leállt, és az egyik legnagyobb szakmai befektető, az ExxonMobil a kilépés mellett döntött. A román kormány, illetve parlament 2022 tavaszán határozott úgy, hogy a befektetői érdekeket jobban figyelembe vevő változtatásokat eszközöl a szabályozásban, nagyrészt a gázellátási kilátásokat elbizonytalanító energiaválság hatására.

Az új törvény immár

lehetővé teszi a kitermelt gáz teljes mennyiségének szabadon történő értékesítését,

míg a korábbi verzió előírta, hogy a gáz felét a belföldi piacon kell eladni. Ugyanakkor az új szabályozás értelmében energiaválság vagy piaci torzulás esetén a kormány dönthet úgy, hogy nagyobb szerepet ad a hazai forrásoknak az ellátás biztosítása érdekében.

Románia éves szinten mintegy 12,5 milliárd köbméteres földgázfelhasználását 8-9 milliárd köbméter belföldi kitermeléséből, a fennmaradó részt orosz eredetű importból fedezi - jelentős készletei ellenére. Bogdan Aurescu román külügyminiszter szerint a fekete-tengeri mélytengeri román gázkincs kitermelése nem csak az ország, hanem az egész régió gázellátása szempontjából sorsfordító lehet.

A magyar szál

A fordulatos történetű projekthez, illetve

az ebből származó földgáz magyarországi ellátásba való bevonásához a magyar kormány is komoly reményeket fűz hosszú évek óta.

Orbán Viktor miniszterelnök 2018-ban arra számított, hogy "pillanatokon belül eljutunk oda, hogy aláírjuk azt a megállapodást, amely

a következő 15 évre több mint 4 milliárd köbméternyi gáz behozatalát teszi lehetővé Romániából.

A kormányfő azt várta, hogy ez 2021-22-től véget vethet az orosz gázmonopólium korának Magyarországon, a román belpolitikai fejlemények, illetve a részben kifejezetten a gázexport korlátozásának szándékával megalkotott említett román offshore törvény azonban akkor átírták a terveket.

Az éves szinten 10 milliárd köbméter körüli magyarországi földgázfelhasználás mintegy 85%-át import, azon belül döntően orosz eredetű behozatal fedezi. A magyar kormány (illetve az MVM) 2021 őszén írta alá a 10+5 éves új hosszú távú orosz gázszerződést, amelynek értelmében tíz év után van opció a vásárolt mennyiség módosítására, akár esetben csökkentésére. A szerződés évi 4,5 milliárd köbméter gáz megvásárlására vonatkozik. Ezt a mennyiséget a Gazprom két útvonalon szállítja Magyarországra: 3,5 milliárd köbmétert Szerbia irányából, a Török Áramlat északi ágán keresztül, illetve 1 milliárd köbmétert Ausztria felől.

A magyar kormány az elmúlt években számos új forrás bevonásáról tárgyalt, ám napjainkig csak a horvát LNG-terminál felől érkezik jelentősebb mennyiség, évi 1,5 milliárd köbméter alternatív forrásból. (A Krk-i terminál éves fogadó kapacitása 2,9 milliárd köbméterről 6,1 milliárdra ugrik majd 2025-ben, de a többletkapacitásra várhatóan csak 2024-ben írnak ki tendert, és az ezen irányból behozott mennyiség növelését jelenleg még a horvát-magyar interkonnektor kapacitásának korlátossága is akadályozza.) Emellett szó van Lengyelország felőli esetleges LNG-importról, további azeri, ománi, algériai és türkmén források bevonásáról is, de ezek esetében konkrét kezdődátumok egyelőre nem ismertek - csakúgy, mint a román földgáz jelentősebb potenciális importja tekintetében.

Az új források behozatalát sok esetben

más országok infrastrukturális fejlesztéseinek hiánya is akadályozza, és jelenleg még ez a helyzet a román földgáz importjával kapcsolatban

is, de a szükséges vezeték- és interkonnektor-fejlesztések már megkezdődtek a romániai oldalon. Igaz, a magyar fél a román-magyar határkeresztező kapacitás még jelentősebb bővítését is szorgalmazná. Magyarországon már lényegében adottak a technikai feltételek.

A Nemzeti Energiastratégia szerint teljes gázfogyasztásunk a jelenlegi évi 10 milliárd köbméterről 2030-ra közel 8,7 milliárd köbméterre csökken, 2040-re pedig 6,3 milliárd köbméter alá süllyedhet, azonban az importkitettség továbbra is magas, 80%-os maradhat a felülvizsgált stratégiai célok szerint is. Vagyis akár évi 1-2 milliárd köbméter román gáz bevonása is jelentősen hozzájárulhatna a behozatali források diverzifikálásához.

Az OMV Petrom és a Romgaz beruházási döntése egyébként civil szervezetek részéréről heves kritikát váltott ki, mondván, szembemegy Románia és az EU klímaválság megfékezésére irányuló elköteleződésével, és veszélyezteti a fekete-tengeri élővilágot, az EU-nak, illetve a tagállamoknak pedig a fosszilis energiahordozók kitermelése helyett ezek megújulókkal való helyettesítésére kellene fókuszálniuk. A projekt megvalósulását ugyanis uniós finanszírozás is támogatja: a Neptun Deep gázmezőt a román gázhálózattal összekötő vezeték 2018-ban 150 millió eurós kölcsönt kapott az Európai Beruházási Banktól, majd az EU Modernizációs Alapja további 80 millió euró forrást biztosított a fejlesztéshez.

Címlapkép forrása: Olga Rolenko via Getty Images