Az Energiahivatal elnöke és két elnökhelyettese is részt vesz a Portfolio Energy Investment Forum konferenciáján

Dr. Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke (címlapképünkön balra) is előadást tart a Portfolio október 5-i Energy Investment Forum konferenciájának nyitó szekciójában közvetlenül Matthew Baldwin, az Európai Bizottság Energiapiaci Főigazgatósága helyettes vezetőjének, és Lantos Csaba energiaügyi miniszternek a nyitóelőadása után. Érdemes már most itt regisztrálni a rendezvényre, jelenleg még extra early bird áron.

A rangos energetikai konferenciát az előző évekhez hasonlóan most is a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) szakmai támogatásával rendezzük meg, és az elnökön kívül a második szekciókban két elnökhelyettes, illetve egy főosztályvezető is részt vesz az Energiahivataltól.

Amint részletes programunkban már látható: Dr. Juhász Edit, a MEKH elnöke az első szekcióban Krízis és dekarbonizáció címmel tart előadást, majd a II/A szekció vezetői panelbeszélgetésében, amely a dekarbonizáció, az ellátásbiztonság és az elektrifikáció együttes magyarországi kihívásait járja körbe, Vedres Péter István, a MEKH Fenntartható Fejlődés Főosztály főosztályvezetője vesz részt.

A II/B szekcióban, amely elsősorban a napenergia magyarországi előretörésének szerteágazó következményeivel, és kihívásaival foglalkozik, a megújulók rendszerintegrációjának kihívásai címmel Ságvári Pál, a MEKH stratégiai és nemzetközi ügyekért felelős elnökhelyettese tart előadást. Ezután ugyanennek a szekciónak a panelbeszélgetésében, amely a rugalmassági piac és az energiatárolás innovációs lehetőségeit járja körbe, Králik Gábor, a MEKH energetikáért felelős elnökhelyettese vesz részt. Ebben a panelbeszélgetésben szintén részt vesz Terhes Kristóf, az FGSZ Zrt. vezérigazgatója is.

Érdemes már most itt regisztrálni a rendezvényre, jelenleg még extra early bird áron.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Sándor-palota. Novák Katalin köztársasági elnök (j) és Juhász Edit (b), akit az államfő – a miniszterelnök javaslatára - 2023. január 16-ai hatállyal hét évig terjedő időtartamra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökévé nevezett ki.