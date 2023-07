Kijöttek a friss adatok: csúnyán romlik a gazdasági helyzet Európában

Németország és Franciaország gazdasági helyzete jelentősen romlott a friss BMI-k szerint, az indexek közül több alindex a koronaválság mélypontja óta nem látott szintekre esett. Ez azt jelenti, hogy az európai gazdaság még nyáron is recesszióban lehet, a külső környezet romlása és az EKB kamatemelései már éreztethetik a hatásukat.

Kifejezetten rosszul teljesít a francia gazdaság a beszerzésimenedzser-indexek szerint júliusban, a feldolgozóipar 44,5 ponton áll, azaz tovább esett a júniusi 46 pontról, pedig már az is bőven az 50 pontos növekedési határ alatt volt az S&P Globál ma reggeli közlés szerint. A francia gyáripari vállalatok vezetői tehát június óta a helyzetük romlását érzékelik.

A feldolgozóipar gyenge teljesítménye eddig is ismert volt, ami igazán meglepő a francia BMI-adatokban, az a szolgáltatószektor teljesítménye. A júniusi 48 pontról júliusban 47,4 pontra csökkent az index, ami további romlást jelent a szektor vállalatvezetői szerint.

Mind a szolgáltatószektor, mind a feldolgozóipar indexe elmaradt az elemzői várakozásoktól, mindkét indexben emelkedést vártak a közgazdászok. A fenti adatok egyben azt is jelentik, hogy Franciaország gazdasága nyáron visszaesést mutathat - de azt fontos elmondani, hogy a BMI pontos előrejelzésre nem alkalmas, de az elmozdulások iránya mindenképp beszédes.

Németországból még ennél is gyengébb adatok érkeztek.

A feldolgozóipar a koronaválság mélypontja óta nem látott szintekre szakadt, 38,8 ponton állt az S&P Global indexe júliusban. Már júniusban sem volt szép a teljesítmény a BMI szerint, akkor még 40,6 ponton állt az index. A közgazdászok azt várták, hogy onnan lesz némi emelkedés, ehhez képest Európa legnagyobb iparának helyzete tovább romlott.

A szolgáltatások alindexe még tartja magát, de ott is jelentős az esés: 52 pontra esett az alindex a júniusi 54 pontról. Rossz hír, hogy a kompozit index is 50 pont alá esett. Júniusban még 50,6 ponton állt az index, ez júliusra 48,3 pontra esett. A közgazdászok arra számítottak, hogy a kompozit index még júliusban is 50 pont felett marad. Németország minden jel szerint tehát továbbra is recesszióban van.

A feldolgozóipar gyenge teljesítményét - főleg Németországban - a téli energiaválság, az energiaárak emelkedése okozta, emellett nem segíti a kilábalást a külső környezet romlása, pontosabban a kínai lassulás.

Ezen felül az Európai Központi Bank kamatemelése is ronthat a helyzeten. A jegybank 2022 júliusa óta, tehát egy éve emeli a kamatokat, azóta összesen 400 bázisponttal emeltek, ami rekord a frankfurti jegybank történetében. A kamatemelések célja, hogy letörje az inflációt. Ilyen szempontból nézve a gazdaság lassulásának tehát lehet egy pozitív olvasata is, ennek tudható be minden bizonnyal, hogy az euró jelentősen gyengült az adatra.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Csütörtökön az EKB minden bizonnyal tovább emeli majd az irányadó kamatokat, a nagy kérdés azonban az, hogy a jegybank még szeptemberben is emelni fog-e. Ez majd az akkori gazdasági kilátásoktól függ, a friss BMI viszont azt a narratívát erősíti, amely szerint az európai gazdaság jelentősen lassul az EKB kamatemelésének hatására, és szeptemberben már nem lesz szükség kamatemelésre - hiszen az infláció is meredeken esik, amit a gazdaság gyengesége tovább támogathat. A várakozásoknak ez a gyors átárazódása okozhatja az euró esését.

A BMI-ben a trend egyértelmű, és a tény, hogy a koronaválság mélypontja óta nem látott szinten vannak a mutatók, mindenképp figyelemre méltó. Nem szabad viszont elfelejteni, hogy a BMI mozgása sosem fordítható le egy az egyben a gazdaság teljesítmény várható alakulására, a BMI előrejelző szerepe ugyanis korlátozott.

Címlapkép forrása: Shutterstock