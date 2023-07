Nagy esés után javult a magyar gazdaság hangulati mutatója

A júniusi jelentős csökkenés után júliusban érezhetően emelkedett, és ezzel visszatért az áprilisi szintre a gazdasági bizalom - ezt mutatja a GKI Gazdaságkutató felmérése. A kompozit index, illetve ezen belül az üzleti és a fogyasztói kilátások egyaránt javultak. Júliusban a foglalkoztatási várakozás enyhén élénkült, de a lakosság munkanélküliségtől való félelme kissé erősödött júniushoz képest. A cégek áremelési törekvése alig változott egy hónap alatt, a fogyasztók inflációs várakozása enyhén emelkedett.

A GKI üzleti bizalmi index nem tudta teljesen ledolgozni a júniusi számottevő (7 pont) esését, de júliusban kissé emelkedett (3 ponttal. Mind a négy vizsgált ágazatban nőtt a bizalmi index, azaz a jövőbe vetett bizalom, de ez továbbra is visszafogott. A két legpesszimistább ágazat jelenleg az építőipar és a kereskedelem.

Az iparban ugyan az elmúlt időszaki termelés megítélése kissé romlott, a rendelésállomány megítélése nem változott, de a készleteké kedvezőbb lett és a termelési kilátások is érdemben javultak.

Az építőiparban az előző háromhavi termeléssel való elégedettség és a rendelésállományok értékelése is érezhetően javult.

A kereskedelemben az eladási pozíció és a rendelésállomány megítélése az előző havinál kedvezőbb lett, emellett változatlan készletekről tudósítottak a válaszadók.

A szolgáltató ágazatban az általános üzletmenet megítélése és a forgalmi várakozások is enyhén javultak.

A GKI fogyasztói bizalmi index június után júliusban is emelkedett (ez utóbbi hónapban 2 ponttal), s így értéke 14 havi csúcsra jutott. Az év hetedik hónapjában a lakosság saját pénzügyi helyzetének értékelése és a nagyértékű fogyasztási cikkekre költhető pénzükről alkotott vélemény sem változott érdemben. Viszont a következő egy évben saját pénzügyi helyzetüket lényegesen jobbnak várják, mint tették azt júniusban.

A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága júliusban enyhén javult, de továbbra is enyhe többségben vannak az elbocsátásra készülők a létszám bővítését tervezőkkel szemben. E két arány közötti különbség az iparban és az építőiparban csekély, a szolgáltató szférában az optimisták, a kereskedelemben viszont a pesszimisták adják a többséget. A lakosság munkanélküliségtől való félelme - négy havi javulás után - júliusban valamelyest romlott.

Júniusban az üzleti szféra áremelési tervei jelentősen, csaknem hétéves mélypontjukra estek. Júliusban némi korrekció, hibahatáron belüli emelkedés következett be. A fogyasztók inflációs várakozása is enyhén emelkedett, de a korábbiaknál így is jellemzően kisebb. A magyar gazdaság jövőbeli helyzetének megítélése az üzleti szférában – a júniusi jelentősen esés után – júliusban kissé emelkedett, míg a lakosság körében megtört a hat hónapja tartó folyamatosan javulás, de a romlás mértéke minimális.

