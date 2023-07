Még mindig ijesztőek az áfabevételi adatok

Lefojtott állami kiadások és nagy összegben beérkező plusz különadó-bevételek - ezek kellettek ahhoz, hogy júniusban mérsékelt legyen a költségvetés hiánya. Nagy örömködésre azonban nincs okunk, ugyanis a makrogazdasági folyamatokkal szorosan összefüggő bevételek alakulása még mindig nincs rendben, és már nem csak az áfabevételeknél vannak jelen a kedvezőtlen trendek.

Két héttel ezelőtt, a Pénzügyminisztérium előzetes adatközlése alapján a Portfolio is beszámolt arról, hogy idén júniusban meglepően kellemes hiányszám érkezett. A tárca most tette közzé a részletes államháztartási adatokat, amelyekből ismét érdekes fejleményeket lehet kiolvasni, de először érdemes elvégezni egy "profiltisztítást". Vagyis érdemes eltekinteni mind a kiadási, mind pedig a bevételi oldalon a Rezsivédelmi Alap és a Honvédelmi Alap támogatásaitól, valamint kiadásaitól, ez a kettő együtt 716 milliárd forintos tételt jelentett júniusban.

Ezek nélkül a költségvetés kiadásai 454 milliárd forinttal voltak magasabbak idén júniusban, mint egy évvel korábban, ami 19%-os növekedésnek felel meg, eközben a bevételi oldal ezalatt 21,4%-kal tudott növekedni.

Ez utóbbihoz arra volt szükség, hogy minden főbb bevételi soron mérsékelt növekedés volt tapasztalható. A legnagyobb mértékben a gazdálkodó szervezetek befizetései bővültek: 106 milliárd forintról 265 milliárd forintra, és ez elsősorban az extraprofitadókból származó bevételek növekedésével függ össze. A bányajáradék 12 milliárd forint helyett 22 milliárd forintot hozott az előző hónapban, az energiaágazat pedig 2 milliárd forinttal szemben 52 milliárd forintot teljesített különadó formájában az államkassza számára. De a pénzügyi tranzakciós illetékből is 4 milliárd forinttal több folyt be, mint tavaly, a légitársaságok hozzájárulása 2,8 milliárd forintnyi pluszt hozott a kasszának, és a biztosítási adóból is 2,5 milliárd forinttal több bevétel folyt be.

A költségvetési szervek bevételei is magasabb összegben teljesültek, valamint az állami vagyonnal kapcsolatos befizetések is 35 milliárd forinttal. A Nyugdíjbiztosítási Alap esetében a szocho- és járulékbevételek 17,2%-os növekedést produkáltak, míg az Egészségbiztosítási Alap esetében ugyanez a növekedés 17,6%-os volt, ami szintén megnyugtató.

Nem annyira megnyugtató viszont a lakosság befizetéseinek növekedési üteme érzékelhetően lelassult: a tavaly júniusi 292 milliárd forint után idén júniusban 310 milliárd forint folyt be itt, ami 5,9%-os növekedésnek felel meg. Ezen belül az szja-bevételek csupán 6,9%-kal voltak magasabbak.

Az aggasztó folyamatok pedig folytatódtak az általános forgalmi adóbevételek tekintetében. Az év hatodik hónapjában 675 milliárd forint folyt be ezen a soron, ami 1,2%-kal magasabb csupán a tavalyi összegnél. Mindez úgy jött össze, hogy az általános infláció júniusban 20,1% volt. Vagyis a belföldi kereslet és a lakossági fogyasztás visszaesése a fogyasztási sokk miatt (reálkeresetek romlása) még mindig kifejti negatív hatását a költségvetés bevételi oldalára.

Ha az első féléves adatokra tekintünk, akkor pedig megállapítható, hogy időarányosan jelentős elmaradásban vannak az áfabevételek: a 7985 milliárd forintos éves terv 41,7%-a jött össze június végéig, míg tavaly ilyenkor 47,4% volt a teljesítési arány.

Ebből az adódik, hogy fél év alatt 456 milliárd forintos elmaradásban vannak az áfabevételek.

Az első 6 hónap áfabevételi adatainak másik érdekessége a befizetések és kiutalások alakulása. Ezen belül feltűnő, hogy hat hónap alatt a kiutalások összege 32,2%-kal, nominálisan 730 milliárd forinttal volt magasabb, mint 2022-ben. A PM itt csupán annyit jegyez meg a tájékoztató anyagában, hogy "a kiutalások növekedéséhez hozzájárult a köztes ágazatok magasabb befizetése".

Forrás: Pénzügyminisztérium

Nem véletlen, hogy - főleg ez miatt - mára eldőlni látszik: az idei költségvetés jelentős kiigazításra szorul, és a kormány lépéskényszerben van.

A júniusi költségvetési adatok másik fontos jellemzője, hogy a kormány látszólag kordában tartotta a kiadásokat, ezúttal a rezsivédelmi kiadások sem terhelték meg túlságosan a költségvetés kiadási oldalát. Júniusban már "csak" 74,6 milliárd forint ment ki a távhőszolgáltatók és a lakossági villamos-energia és földgáz egyetemes szolgáltatás és készletezés kompenzációjára. Jól látható, hogy a rezsicsökkentés rendszerének fenntartása leginkább az év első harmadában terhelte az államkasszát, vagyis ebben a tekintetben valóban fejnehéz volt a költségvetés.

Forrás: Pénzügyminisztérium

Szintén kedvező fejlemény volt az előző hónapban, hogy végre csökkentek a kamatkiadások: a tavalyi 290 milliárd forinttal szemben idén júniusban 258,88 milliárd forint ment el erre a célra.

