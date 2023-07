Bejelentették: hatalmas kínai naperőmű fejlesztés indul Tokaj környékén

A Shanghai Electric Power ma, július 26-án tartotta idei hatodik rendkívüli igazgatósági ülését, amelyen a közzététel szerint 12 igazgató egyhangúan arról döntött, hogy 103,83 millió eurónyi tőkét emel a 100%-os tulajdonában álló Hong Kong-i székhelyű Shanghai Electric Power Co. Ltd nevű vállalatban.

A lépés célja az, hogy ezzel kielégítse a Tokajban megvalósuló naperőművi fejlesztés tőkeszükségletét.

Előtte az igazgatósági előterjesztés címe azt jelzi, hogy a magyarországi projektforrások teljesítése érdekében van szükség a tőkeemelésre, így ez is arra utal, hogy itt egy új projektről van szó.

A mai forintesés mellett, 384-es euróárfolyammal számolva a bejelentett tőkeemelés 40 milliárd forintot ad ki.

A kínai hátterű cégről legutóbb áprilisban annak kapcsán írtunk, hogy megvette Inárcs közelében az addigi egyik legnagyobb magyarországi naperőmű projektet a németektől. Amint akkor rámutattunk: az is kiderült, hogy az év elején egy 200 MW feletti magyarországi naperőműpark adásvételében is benne volt a Shanghai Electric Power. Ezek az adásvételek ahhoz kapcsolódhattak, hogy a kínai cég tavaly év végén jelentette be: 33,8 millió euróért vásárol magyarországi energetikai eszközöket/infrastruktúrát, aztán február elején azt jelentette be, hogy további energetikai eszközöket/infrastruktúrát vásárol 38 millió euró összegben.

