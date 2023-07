Egyre súlyosabb válság sújtja Kínát, bajban Peking

Kínában minden öt fiatalból több mint egynek munkanélküliséggel kell szembenéznie, ami egyre nagyobb aggodalmat és kihívást jelent a kormány számára. A vezetés azzal vádolja a munkakeresőket, hogy túl magas elvárásaik vannak, és arra ösztönzi őket, hogy dolgozzanak a gyárakban, vagy vegyenek részt a vidéki területeken a mezőgazdasági munkákban. Azonban a fiatalok nem akarnak engedelmeskedni a kommunista párt elvárásainak, a munkanélküliség az egész kínai gazdaságot lehúzhatja.

Sok fiatal miután a jólét időszakában nőtt fel, és az elmúlt években a pekingi vezetés végtelen lehetőségeket ígért nekik, nem terveznek alacsonyabb presztízsű munkakörökben dolgozni. Mindez pedig azt eredményezi, hogy egyre súlyosabb a munkanélküliség a fiatalok köréban: a városi területeken jelenleg 21,3%-os a ráta, ami új kihívást jelent Hszi Csin-pingnek - kezdi cikkét a Wall Street Journal.

A probléma nem a munkahelyek hiánya, hiszen Kínának továbbra is szüksége van munkaerőre, hanem az, hogy a gazdaság gyengülő állapota nem képes elegendő magas képzettséget igénylő, magas bérezésű munkahelyet teremteni, amit a főiskolát végzettek elvárnak. A munkaerőpiacból kiábrándulva sok fiatal teljesen kivonul a munkaerőpiacról, vagy "lapít", netán alkalmi munkákat vállal, miközben az országot járja. Mások a magánszektor elkerülése érdekében a közszolgálatban vállalnak alacsony fizetésű, stabil állásokat.

A valódi ifjúsági munkanélküliségi ráta magasabb lehet, mint a hivatalos adatok mutatják: márciusban a becslések szerint 46,5% volt, ha a munkaerőpiacon aktívan részt nem vevőket is beleszámítjuk. Így fennáll a veszélye annak, hogy a munkanélküli fiatalok milliói elveszítik ambíciójukat, ami hatással lehet Kína nagyhatalomi ambícióira is, de potenciálisan társadalmi instabilitáshoz is vezethet.

A kínai kormány erőfeszítései a fiatalok munkanélküliségének kezelésére többek között a főiskolát végzettek munkalehetőségeinek bővítését, a diplomások felvételéhez nyújtott támogatásokat és a vállalkozások indításához nyújtott speciális hiteleket foglalják magukban. Az alapvető gazdasági gyengeségek és a magánvállalkozások szigorúbb ellenőrzése azonban továbbra is akadálya a jelentős javulásnak. A kormány üzenetei most a gyári munka és a vidéken való gürcölés erényeit dicsérik, de ez a megközelítés ütközik azzal, amit sok szülő kíván a gyermekeinek - egy kényelmesebb munkáséletet, mint amit ők tapasztaltak.

Címlapkép forrása: Shutterstock