A magyar közlekedésipar valaha volt legnagyobb megrendelése nyomán széles körű magyar-egyiptomi vasúti járműgyártási együttműködés indulhat meg a jövőben az afrikai piaci lehetőségeket kihasználva - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki az egyiptomi közlekedési miniszterrel, Kamel al-Vazírral közös sajtótájékoztatóján beszélt erről.

A kétoldalú gazdasági együttműködés egyik legmeghatározóbb területe a közlekedési ipar, ugyanis Dunakeszin nagy erőkkel zajlik az észak-afrikai országba szállítandó vasúti kocsik gyártása.

Kiemelte, hogy a hazai közlekedési ipar valaha volt legnagyobb megrendelése eredetileg háromoldalú, orosz-magyar-egyiptomi projekt volt, viszont az időközben bekövetkezett nagy geopolitikai változások nyomán mára kizárólag a Ganz-MÁVAG felelős a teljesítésért.

Magyarországról eddig 255 vasúti kocsit szállítottak ki, és a megrendelt további 314 kocsi gyártása is folyik. "A kiszállítás is folyamatosan történik, határidőre végezni is fogunk" - mondta.

Ma megkezdtük az egyeztetéseket arról, hogy hogyan folytassuk ezen együttműködés kiterjesztését, és megkezdtük a tárgyalásokat a további közös egyiptomi-magyar vasúti gördülőállomány-gyártásról

- jelentette be.

Szijjártó Péter tudatta, hogy megegyeztek az egyiptomi vasúti mérnökök és technikusok magyarországi gyakorlati képzéséről a már most is működő ösztöndíjprogram keretében, hogy ezzel a műszaki lába is biztosított legyen az együttműködésnek. 2024-től évi 115-ről 200-ra emelik fel az egyiptomi hallgatóknak adható felsőoktatási ösztöndíjak számát, miután idén 890 jelentkezés érkezett, ami rekordnak számít.

Címlapkép forrása: Shutterstock