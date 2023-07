Időjárás: jön a hidegfront, erre érdemes készülni

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint most még az ország nagy részén napos, meleg az idő, és bár a következő órákban kicsit megszaporodik a záporos, zivataros gócok száma, a csapadék java majd vasárnap érkezik. A legfőbb veszélyforrás a felhőszakadás lesz, ugyanis nagy területen hullhat rövid idő alatt 20-40 mm eső.

Időjárás hétvégén

Most még az ország nagy részén napos, meleg az idő, a képződő gomolyfelhőkből pedig elvétve alakulnak ki záporos. A következő órákban kicsit megszaporodik a záporos, zivataros gócok száma, azonban a csapadék java vasárnap érkezik - írta Facebook-posztjában az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Előrejelzésük szerint vasárnap hajnalban északnyugat, nyugat felől csapadékzóna éri el hazánkat, amely napközben lassan kelet felé tevődik.

Záporok, zivatarok kipattanhatnak az előterében, illetve kisebb számban akár mögötte is. A legfőbb veszélyforrás a felhőszakadás lesz, ugyanis nagy területen hullhat rövid idő alatt ~20-40 mm, néhol ennél több is előfordulhat. Ezen kívül a zivatarokat viharos széllökés (ált. 60-80 km/h, délkeleten, keleten akár >80 km/h) és jégeső (~1-3 cm) kísérheti. Hozzátették: a hidegadvekció, illetve a vastagabb felhőzet és tartósabb csapadék hatására a hőmérséklet is mindenütt visszaesik.

Az OMSZ saját honlapján részletesebb előrejelzést is közölt a hétvégi időjárásról.

Időjárás szombat délután

Az OMSZ előrejelzése szerint szombat délután északon általában több, délen pedig kevesebb gomoly-, valamint fátyolfelhő várható.

Zápor, zivatar elsősorban az ország északi felében, illetve a Tiszántúlon fordulhat elő. A nyugatias szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Késő estére 19 és 26 fok közé süllyed a hőmérséklet.++

Időjárás szombat estétől

Szombat estétől nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, vasárnap reggelre

a Dunántúlon már zömmel erősen felhős vagy borult lesz az ég, arrafelé egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, itt-ott felhőszakadás is lehetséges.

Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul.

Időjárás vasárnap

Az Országos Meteorológiai Szolgálat közlése szerint vasárnap a középső és keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, arrafelé is lesznek záporok, zivatarok, északon pedig tartós eső. A zivatarokat elsősorban felhőszakadás, emellett átmenetileg viharos széllökés kísérheti. Délután ugyanakkor a nyugati megyékben már csökken a felhőzet, de az átvonuló gomolyfelhőkből továbbra is előfordulhat futó zápor. Az északnyugatira forduló szél helyenként megélénkül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 22 és 27 fok között alakul, de az eleinte naposabb délkeleti tájakon 28, 31 fok is lehet.

Időjárás a Balatonnál - Időjárás a Velencei-tónál

Szombat estig gyenge, mérsékelt (3-20 km/h), a Balatonnál többnyire változó irányú szél valószínű. Elsősorban a Velencei-tónál napközben nyugatias (ény, ny, dny) irányból élénkülés (25-30 km/h) előfordulhat. Napos időre van kilátás fátyolfelhőkkel, délelőtt időnként középszintű felhőzettel.

Délután kis valószínűséggel alakulhat csak ki egy-egy zápor vagy zivatar a tavak környezetében.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 29, 30 fok körül alakul. Késő este 23, 24 fok valószínű.

A Balaton Siófoknál 24 a Velencei-tó Agárdnál 24.5 fokos.

