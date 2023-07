Ezért nem termel annyit a Paksi Atomerőmű, mint pár hónapja

A legjelentősebb negatív tényezőt a zömében vízhűtéses globális atomerőmű-flotta termelésére nézve a hűtésre használt természetes vizek felmelegedése, illetve szintjének csökkenése jelenti. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség adatai szerint a világ atomerőműveinek 45%-át tengervízzel, 15%-át tavak, 14%-át pedig folyók vizével hűtik, míg a fennmaradó 26%-ot (a magyar Heller László és Forgó László találmányán alapuló) hűtőtornyokkal, lényegében léghűtéssel hűtik.

A globális felmelegedés a természetes vizek hőmérsékletét - különösen nyaranta - rendkívüli mértékben megemelheti, ami ellen még a tengervízhűtéses atomerőműveknek is fejlesztésekkel kell védekezniük. Erre a hatásra a tavak vagy folyók vízével hűtött atomerőművek esetében a csapadékmintázatok átrendeződése és a fokozott párolgás miatti alacsony vízállás még rá is erősít, hiszen ilyenkor a víz gyorsabban melegszik. A Paksi Atomerőmű is ez utóbbi körbe tartozik: az erőmű blokkjai frissvíz-hűtésűek, azaz a Dunából kiemelt víz közvetlenül hűti a turbinák kondenzátorait.

A hűtővíz magas hőmérséklete többféle módon is kedvezőtlenül befolyásolja az atomerőművek termelését, amelyek termelése ezért nyáron alacsonyabb, mint télen.

A vízi élet védelmében

Egyrészt, a termelést környezetvédelmi okokból csökkenteni kell, ha a hűtővíz folyóba történő visszaengedési pontjától számított bizonyos távolságban (a Paksi Atomerőmű esetében 500 méterre) a folyó vize elér egy bizonyos hőmérsékletet (Paks esetében 29,5 Celsius-fokot).

Ez idén júliusban a hőhullámok idején több alkalommal is előfordult Pakson, amikor a Duna vízhőmérséklete a Paksi Atomerőmű mérési szakaszánál meghaladta a határértéket. Először 13-én 240 MW-tal csökkentették a termelést körülbelül egy napra, majd 18-án 320 MW-tal, 19-én pedig további 240 MW-tal terhelték le az atomerőművet, mielőtt 21-én újra névleges teljesítményére emelték vissza az érintett blokkok termelését. Vagyis két napig közel 30%-kal termelt kevesebbet az erőmű a lehetségesnél.

Minderre éppen abban a kritikus időszakban került sor, amikor a magyar villamosenergia-rendszer terhelése, vagyis a pillanatnyi áramfogyasztás idén nyári csúcsára, jóval 6000 MW fölé emelkedett.

A hazai erőművi termelési mix és az import, illetve export alakulása az említett időszakban a Mavir grafikonján. Az alsó, sötétkék sáv jelzi a Paksi Atomerőmű termelését:

Az energiatermelés hatásfokát is rontja

Nem csak környezetvédelmi okai lehetnek azonban az atomerőművek termeléscsökkenésének, a hűtésre használt víz hőmérsékletének emelkedése ugyanis bizonyos szint felett rontja a hűtés, ezáltal az energiatermelés hatásfokát is. A paksi példánál maradva, a Duna vizének hőmérséklet-emelkedése rontja az atomerőmű kondenzátorainak hatásfokát, emiatt a Duna melegedésével a blokkok termikus hatásfoka romlik, aminek következtében az erőmű által termelt villamos energia mennyisége is csökken.

Ez a helyzet már szintén rendszeresen előfordul Pakson, ahogyan a nyarak egyre forróbbak, a Duna vízállása pedig krónikusan alacsony. Bár az atomerőmű kommunikációja szerint a termelés a névleges teljesítményen alakul, a Mavir megközelítőleg valós idejű adatai arra utalnak, hogy az jelenleg is közel 100 MW-tal alacsonyabb a hűtési problémáktól mentes téli időszakénál. Ez az eltérés ugyan nem tűnne látványosnak egy grafikonon ábrázolva, de ekkora termelési volumen közel 150 ezer magyar átlagpolgár fogyasztását képes fedezni egy idén magasabbnak számító 6000 MW körüli nyáresti rendszerterheléssel számolva.

A Paksi Atomerőmű bruttó beépített teljesítőképessége 2026,600 MW, vagyis ekkora lehetne a termelése maximális kihasználtság mellett. Ebből azonban levonandó az erőmű saját működését szolgáló önfogyasztása, ami éves átlagban valamivel több, mint a termelés 5%-a.

A téli, hűtési problémáktól mentes időszakban a paksi termelés 1950 MW körül alakul, míg az idei július utolsó hétvégéjéhez közeledve ez az érték 1840 MW körül mozgott az átviteli rendszerirányító adatai szerint.

Mivel műszaki hibáról (üzemi esemény), karbantartásról, illetve a villamosenergia-rendszer kiegyensúlyozását szolgáló leterhelésről az atomerőmű nem adott hírt, feltételezhető, hogy a különbözet nagyrészt az alacsonyabb hűtési hatékonysággal függ össze.

A 2018-as év különösen sűrű volt a hűtővízzel kapcsolatos problémák szempontjából, amelyek nem csak nyáron, de ősszel is a termelés csökkenéséhez vezettek Pakson, ami valószínűleg részben magyarázza az erőmű adott évre vonatkozó viszonylag alacsonyabb éves kihasználtsági mutatóját is.

Egyre gyakrabban alakulhatnak ki egyre súlyosabb helyzetek

Az elmúlt napok hűvösebb időjárásának köszönhetően a Duna hőmérséklete Paksnál már 23 fok alatt van, de a vízállás továbbra is alig több mint 1 méterrel haladja meg a valaha mért legalacsonyabb szintet, vagyis egy újabb esetleges hőhullám ismét gyorsan és jelentősen felmelegítené a vizet.

A különféle elemzések és tanulmányok szerint a hosszabb távú kilátások még a kedvezőbb klímaforgatókönyvek megvalósulása esetére is azt valószínűsítik, hogy a 21. század következő évtizedeiben gyakrabban és súlyosabb formában alakulhatnak ki hasonló helyzetek a Duna hazai szakaszán, azzal együtt, hogy az ezt elsősorban befolyásoló csapadékviszonyok csak nagy hibahatárral prognosztizálhatók.

Ezzel együtt jelenleg még bőven van tartalék a magyar atomerőmű hűtési lehetőségeiben. Szélsőségesen alacsony vízállás mellett ugyanis a Duna vízhozama körülbelül 800-900 köbméter/másodperc, az erőmű pedig a négy blokk párhuzamos névleges teljesítményű üzeme mellett mintegy 100 köbmérer hűtővizet igényel másodpercenként.

Az új paksi blokkok hűtése a terv szerint hasonló technológiával, a Duna vízével lesz megoldva, mint a régieké. A négy régi blokk 2052-ig, 2054-ig, 2056-ig és 2057-ig működhet, míg az új 5. és 6. blokk 2030-32 körül állhat üzembe.

Tervezett összteljesítményük 2400 MW lesz, és mivel a régi paksi blokkok üzemidejének újabb 20 évvel történő meghosszabbítása miatt a terv szerint 2030-32-től körül két évtizedig egyszerre működnek majd a jelenleg is üzemelő, 2000 MW összteljesítményű négy blokkal, a hűtéshez legfeljebb 220-240 köbméter/másodperc vízmennyiségre lesz szükség az adott időszakban.

Fel kell készülni a hűtővíz hiányára

Az atomerőművek termelését az Európában a legnagyobb, a világon a harmadik legnagyobb nukleárisenergia-termelő kapacitással rendelkező Franciaországban is csökkentette a júliusi hőhullámok miatt. Az ország működő atomerőművei üzemidejének meghosszabbítását és új reaktorok építését tervezi, ezért a hűtővízzel kapcsolatos kilátások kiemelt jelentőséggel bírnak az országban, különösen a kontinenst évek óta sújtó csapadékhiányos állapotra és a 2022-es rekord aszályra tekintettel.

Az EDF kutatói már egy 2011-es tanulmányban azt jelezték előre, hogy a számos atomerőmű hűtésének alapját képező Rhone folyó hőmérséklete átlagosan 3 Celsius-fokkal melegedhet 2050-ig, jelentősen növelve a termeléscsökkenés esélyét a magas energiaigény miatt kritikus időszaknak számító hőhullámok idején.

A közelmúltban a francia számvevőszék, az ország legfőbb ellenőrző intézménye is vizsgálta a klímaváltozás lehetséges hatásait a villamosenergia-biztonságra, illetve a nukleárisenergia-termelésre.

A márciusban ismertetett következtetései és ajánlásai szerint a nukleáris iparnak számolnia kell a vízkészletekre nehezedő növekvő igénybevétellel, és lépéseket kell tennie a vízhiányos helyzetekhez való alkalmazkodás érdekében.

Az éghajlatváltozás következményei már most is érintik a meglévő reaktorokat, és változó de egyre nagyobb mértékben az új reaktorokra is hatással lesznek - hangsúlyozták az elsősorban franciaországi viszonyokra vonatkozó, de a témában született egyéb szakmai anyagok alapján globális érvénnyel is bíró jelentésben.

