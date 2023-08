Milliók kerülhetnek veszélybe: korlátozást vezet be India a rizs exportjára

India, a világ legnagyobb rizsexportőre július 20-án betiltotta a nem basmati típusú rizs kivitelét, a kormány elmondása szerint ezzel kívánják biztosítani a megfelelő kínálatot az országban, így könnyebb lesz megfékezni a gyorsan emelkedő hazai élelmiszerárakat.

Az indiai rizs betiltása milliós nagyságrendben érinti majd az embereket, a Barclays elemzése szerint Malajzia jár majd a legrosszabbul, de Szingapúr is érintett lesz - írja a CNBC. Ez nem is csoda, hiszen

India a globális rizskereskedelem több mint 40 százalékát adja.

Az elemzésben azonban kiemelik, hogy Szingapúr egyébként is érzékeny az importban történt változásokra, hiszen az élelmiszer legnagyobb részét külföldről szerzik be. Jelenleg a városállam az indiai tilalom alóli mentességért küzd.

A rizs ára jelenleg évtizedes csúcson mozog, mivel az El Nino kockázatot jelent a globális termelésre más országokban, például Thaiföldön, Pakisztánban és Vietnámban. Az árrobbanás legnagyobb vesztese Fülöp-szigetek lehet, mivel az ország fogyasztói kosarában a rizs súlya a legmagasabb.

Azonban nemcsak Ázsia, hanem más régiók is érintettek lehetnek: számos afrikai és közel-keleti ország is veszélybe kerülhet az exporttilalom miatt. A közvetett hatásként lehet értelmezni azt is, hogy az indiai intézkedés valószínűleg még feljebb tolja majd az egyébként is magas rizsárakat.

Címlapkép forrása: Getty Images