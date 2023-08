Kijött a friss adat: enyhül a túlhevültség az amerikai munkaerőpiacon

Az amerikai kormányzati ügynökség friss közlése szerint a vártnál kisebb mértékben bővült a foglalkoztatottság, és az előző hónapokhoz képest most már egyértelmű lassulást látszik a foglalkoztatottság növekedésében. Ez összhangban van azzal a várakozással, hogy a Fed kamatemelései előbb-utóbb lehűtik a gazdaságot, de még messze nem jelenthető ki biztosra, hogy a jegybanki szigorítás beért.

Júliusban 187 ezer fővel nőtt a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak száma az Egyesült Államokban, ami elmarad az elemzők által várt 200 ezres növekedéstől. Ezen kívül a munkastatisztikai hivatal lefelé módosította a júniusi számot is, az akkori 209 ezres növekedés helyett végül 185 ezerrel nőtt a foglalkoztatottság.

Az előző hónapokhoz képest jelentősen lassult a munkaerőpiac, látványos, hogy az Egyesült Államok gazdaságában trendszerűen egyre kevesebb munkahely jön létre. A munkaerőpiac a túlhevültség állapotában van, a munkanélküliek számát meghaladja a nyitott álláshelyek száma, és ez inflációs szempontból kedvezőtlen. A Fed ezért azt várja, hogy a foglalkoztatottság fokozatosan csökkenjen. A friss adat egybevág ezekkel a várakozásokkal, de a további hónapokban még tovább kell lassulnia a foglalkoztatottság bővülésének, hogy az összhangban legyen a jegybank 2%-os inflációs céljával.

Érdekes, hogy a most közölt adat nagyjából megfelel a várakozásoknak, a Reuters konszenzusától mindössze 13 ezer fővel maradt el a bővülés, ehhez képest a dollár jelentős gyengülésbe kezdett. Ez elsőre meglepő lehet, hiszen a korábbi hónapokban ennél sokkal nagyobb kilengéseket, meglepetéseket is láttunk az NFP-adat közlésében. Lehet, hogy az előző napok túlvettsége után a dollárkereskedők már nagyon vártak egy jó hírre, aminek hatására lezárhatják pozíciójukat.

A munkanélküliségi ráta - amelyet függetlenül mérnek a foglalkoztatottak létszámának változásától - 3,5%-ra mérséklődött júliusban a júniusi 3,6%-ról. Az elemzők azt várták, hogy a munkanélküliek aránya 3,6% lesz júliusban is. Megemlítendő, hogy az előző egy évben gyakorlatilag nem változott a munkanélküliségi ráta, már tavaly július óta 3,5% környékén mozog. A Fed júniusi elemzésében 4,5% körüli munkanélküliségi rátát várt év végére, szerintük ez lenne összhangban a 2%-os inflációs céllal.

Nagy az esélye, hogy a Fed a szeptemberi prognózisban lefelé módosítja majd a munkanélküliségi rátára vonatkozó idei előrejelzést,

látva a gazdaság ellenállóképességét. Az utóbbi időben rendkívül felereősödött az úgynevezett puha landolás valószínűsége. Ezt azt jelenti, hogy a Fed úgy tudja letörni az inflációt, hogy azzal nem okoz recessziót a gazdaságban. Az éves inflációs főmutató már közelíti felülről a 2%-ot, miközben a gazdaság tovább nő, a foglalkoztatottság bővül. Eközben a Fed 2022 márciusa óta 5,25%-kal emelte az irányadó rátát, ami jelenleg 5,25-5,5%.

A Fed hivatalos előrejelzése szerint még egy kamatemelés várható, és a legutóbbi ülésükön tettek is utalást a szeptemberi kamatemelésre, de ez alighanem az addig beérkező adatoktól függ majd. A mai adatközlés támogathatja azt a narratívát, hogy a kamatemeléseknek láttuk a végét, de önmagában ez nem lesz elég ahhoz, hogy a várakozások jelentősen módosuljanak. A piac most egyébként is azt várja, hogy szeptemberben már vége lesz a kamatemeléseknek, a Fed döntéséig pedig még két munkaerőpiaci adat és két inflációs adat is érkezik - utóbbiak lesznek a meghatározóbbak a döntésre vonatkozóan.

A maginfláció továbbra is magas, és a még mindig feszes munkaerőpiac miatt jelen vannak az inflációra vonatkozó felfelé mutató kockázatok. Különösen fokozza ezeket a kockázatokat, hogy a mai közlés szerint az átlagos órabérek nem akarnak mérséklődni: júliusban éves szinten 4,4% volt a bérek éves emelkedése, ami meghaladja az elemzők által várt 4,2%-ot, és stagnálást jelent júniushoz képest. Az ilyen szintű béremelkedés egyben - elméletben - összeegyeztethetetlen a Fed inflációs céljával is.

A mai adat tehát megfelelt a várakozásoknak, és beleillik a képbe, amely szerint a Fed kamatemelései - és egyéb tényezők - fokozatosan lassítják a gazdaságot, miközben továbbra is elképzelhető, hogy az infláció csökkenése nem jár együtt a munkanélküliség jelentős növekedésével és reálgazdasági recesszióval. A mai döntés önmagában biztosan nem befolyásolja a monetáris politika alakulását, a piacnak viszont átmenetileg adhat némi lökést.

Címlapkép forrása: Joseph Abbott via Getty Images