Egyetlen pillanat alatt meg lehetne oldani a súlyos munkaerőhiányt?

Ha a magyarországi cégek nem a diploma, a szakképesítés megkövetelésére, hanem a gyakorlati készségek meglétére alapoznák a munkaerő-toborzást, akkor ötszörösére növekedhetne a különböző munkakörök esetében figyelembe vehető potenciális jelöltek köre – derül ki a LinkedIn globális jelentéséből. A munkaerőhiány enyhítését célzó új megközelítés különösen a nők, a fiatalok és a diplomával, illetve szakképesítéssel nem rendelkezők körében növelheti meg jelentősen a potenciális jelöltek körét.

A világszerte tapasztalható jelentős mértékű munkaerőhiány enyhítése érdekében a cégek munkaerő-toborzásánál egyre jobban terjed az a megközelítés, amely a diploma, a szakképesítés, vagy az előzetes munkatapasztalat megkövetelése helyett a gyakorlati készségek meglétére fókuszál a különböző munkaköröknél számításba vehető potenciális jelöltek kiválasztásánál. Ezzel a megközelítéssel a szakemberhiánnyal küzdő cégek olyan jelölteket is el tudnak érni, akiket amúgy nem is vennének számításba egy adott munkakör betöltésénél.

Rengeteg új jelölt

A LinkedIn munkaerőpiaci közösségi platform egy külön elemzést készített erről a kérdésről, amelyből kiderült: ha a cégek egy adott munkakörre nemcsak azon pályázók közül válogatnak, akik diplomával vagy szakképesítéssel rendelkeznek, hanem figyelembe veszik a papírral nem igazolt gyakorlati készségeket is, akkor kilencszeresére növelhetik a különböző munkakörök esetében számításba vehető jelöltek körét. Ez az adat egy átlagos globális mutatónak számít, a világ különböző régióiban jelentős eltérés mutatható ki, hogy a készségekre fókuszáló toborzás mennyiben növelheti meg a jelöltek számát.

A LinkedIn felmérésébe bevont 49 ország közül Brazília és az USA esetében a legnagyobb ez a növekmény (20, illetve 19-szeres), míg az EU-tagállamok körében átlagosan hatszorosára nőhet a potenciális jelöltek száma a készségeket előtérbe helyező megközelítés alkalmazása esetén. Magyarország esetében ötszörös növekményt mutat ki a jelentés.

A LinkedIn úgy számította ki ezeket a számokat, hogy a cégek által gyakran keresett készségeket konkrét munkakörökhöz rendelte: például egy digitális marketingmenedzser esetében többek között a webanalitikával, az online hirdetések kezelésével vagy a digitális marketinggel kapcsolatos készségeket várnak el a cégek. A platformján keresztül gyűjtött adatok segítségével a LinkedIn így felmérte, hogy mely munkakörökben rendelkeznek hasonló készségekkel a felhasználói. Például az e-kereskedelemmel kapcsolatos szaktudást a digitális marketingmenedzserek, valamint a kiskereskedelmi menedzserek is feltüntetik LinkedIn-oldalaikon.

„Gyakran egy adott munkakörre való toborzáskor azt a megközelítést használjuk, hogy olyan szakembereket keresünk, akik már korábban is ugyanilyen munkakörben dolgoztak. Ha azonban olyan munkavállalót keresünk, aki rendelkezik az adott munkakör betöltéséhez szükséges készségekkel, akkor ezzel hatszor annyi jelölt közül válogathatunk a munkakör betöltésére” – emelte ki Sue Duke, a LinkedIn globális politikáért felelős vezetője egy szakmai fórumon azzal kapcsolatban, hogy az EU-ban mennyivel nőhet meg a cégek potenciális munkaerő-kínálata az új toborzási módszernek köszönhetően.

Az IBM is ezt a módszert használja

Nem a LinkedIn az egyetlen multinacionális vállalat, amely a készségeket előtérbe helyező munkaerő-toborzást már alkalmazza. Az IBM ezzel a módszerrel a technológiai ágazatban tapasztalható krónikus szakemberhiányt próbálja enyhíteni. Régebben az IBM szinte minden pozíciójához legalább BA-diplomára volt szükség.

Néhány évvel ezelőtt minden egyes munkakört megvizsgáltunk a cégnél, hogy felmérjük, szükséges-e hozzá valamilyen felsőfokú végzettség

– mondta az EUractiv-nak David Barnes, az IBM globális munkaerő-politikáért felelős alelnöke.

Jelenleg az IBM európai álláshirdetéseinek csak alig több mint felénél követelik meg a BA-diplomát. Az IBM tapasztalatai azt mutatják, hogy nem mutatható ki különbség a készségek alapján, illetve a formális szakképesítéssel felvett munkavállalók teljesítménye között. A készségek, illetve a szakképesítés alapján felvett, azonos munkakörben dolgozó munkavállalók természetesen ugyanakkora fizetést is kapnak a cégtől.

A Harvard Business School 2021-es globális felmérése szerint még a cégek HR-vezetőinek 88%-a számolt be arról, hogy a magas képzettséget igénylő munkaköröknél nem veszik figyelembe azokat a jelölteket, amelyek nem rendelkeznek diplomával vagy korábbi hasonló munkakörrel. Az újfajta megközelítés azonban kezd teret nyerni: az USA-ban tavaly nagyjából minden ötödik álláshirdetésnél (19%) már nem tüntették fel a diplomát követelményként. Ez az arány 2021-ben még csak 15% volt.

Nők, fiatalok, szakképesítés nélküliek

A LinkedIn számításai szerint a készségeket előtérbe helyező toborzási megközelítés különösen három munkavállalói csoportban (nők, fiatalok, valamint a diplomával, szakképesítéssel nem rendelkezők körében) növelheti meg a potenciális jelöltek körét:

átlagosan 9%-kal nagyobb mértékben növekedhet a BA-diplomával nem rendelkező jelöltek száma, mint a diplomával rendelkező jelölteké;

azokban a munkakörökben, ahol a nők alulreprezentáltak, a készségorientált felvételi megközelítés 24%-kal jobban növelheti a nők arányát a jelöltek között, mint a férfiak esetében;

a készségorientált munkaerő-felvétel egyben több mint tízszeresére (10,3-szorosára) növelheti a Z generációs (1997 és 2012 között született) jelöltek számát. Az X generációhoz (1965 és 1980 között született) és a millenniumi nemzedékhez (1981 és 1996 között született) tartozó jelöltek száma pedig 8,5-szeresére, illetve 9-szeresére nőhet.

„Ha ma a LinkedIn-en németországi mérnök vezetőkre keresünk rá, és a korábbi munkakörre alapozzuk a keresést, akkor a jelöltek mindössze 14%-a lesz nő, viszont, ha a keresést a munkakörhöz szükséges készségekre alapozzuk, akkor 35%-ra emelkedik ez az arány” – mondta Sue Duke.

Iparáganként eltérő hatás

A készségorientált munkaerő-felvétel a potenciális jelöltek számát iparáganként eltérő mértékben növelheti meg. A potenciális jelöltek száma leginkább az oktatás (22,5 félszeres növekmény), a fogyasztói szolgáltatások (15,2-szeres), valamint a nagy- és kiskereskedelem (18,9-, illetve 14,6-szoros) terén nőhet meg. Ezek az iparágak ugyanis olyan készségeket igényelnek, amelyekre különböző szakmákban és iparágakban is szükség van.

Ha olyan iparágakat vizsgálunk, amelyeket jelenleg jelentős munkaerőhiány súlyt, és amelyek a készségekre épülő toborzással jelentősen tudnák növelni a potenciális jelöltek számát, akkor két ágazat, az egészségügy és a szálláshely-szolgáltatás emelhető ki. Ezekben a szektorokban 10-12-szeresére emelkedhet a potenciális jelöltek száma.

A legkisebb lehetséges növekedés a potenciális jelöltek számában az olaj- és gázszektorban, valamint a bányászat terén (5,4-szeres), illetve a közműszektorban (7,7-szeres) mutatható ki.

Ennek az lehet a magyarázata, hogy ezekben az iparágakban a munkavállalók specializáltabb készségekkel rendelkeznek, amelyek elsajátítására korlátozottabbak a lehetőségek.

A súlyos munkaerőhiánnyal küzdő Németországban – ahol tavaly rekord szintre, közel 2 millióra nőtt az üres álláshelyek száma – júniusban fogadták el azt a jogszabályt, amely a nem uniós tagállamokból érkezők számára megkönnyíti a németországi munkavállalást. Az új szabályozás az EU-n kívüli országokból érkező, magasan képzett bevándorlók számára biztosított uniós Kék Kártya, vagyis munkavállalási és tartózkodási engedély megszerzését is egyszerűbbé teszi. Az egyik könnyítés értelmében a releváns szakmai tapasztalattal rendelkező informatikusok akkor is megkaphatják a Kék Kártyát, ha nincs felsőfokú végzettségük. A reform révén egyszerűsödnek, lazulnak a végzettség németországi elismertetésére vonatkozó szabályok is. Bizonyos szakmákban nem lesz szükség a diploma, szakképesítés sok papírmunkát igénylő elismertetésére, ha elegendő szakmai tapasztalatot tud felmutatni a bevándorló.

