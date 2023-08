Nagyon jó hír jött a magyar inflációról, kezdhetünk fellélegezni

A Portfolio konszenzusával teljesen megegyező, 17,6%-os éves inflációs adatot közölt ma reggel júliusra a KSH, így tehát tényleg jócskán lassult az áremelkedés üteme a júniusi 20,1% után. Ez a jó hír azzal együtt született, hogy a szolgáltatásoknál és az üzemanyagoknál, sőt még a háztartási energiánál is jelentős havi áremelkedés történt, de közben az élelmiszeráraknál, a ruházkodási cikkeknél és a tartós fogyasztási cikkeknél estek az árak. Mindezek eredőjeként egy hónap alatt mindössze 0,3%-os fogyasztói áremelkedést mért a KSH, így ez azt vetíti előre, hogy az év/év mutatónál a dezinfláció igencsak felgyorsul majd a következő hónapokban, és egyre biztosabbnak tűnik, hogy már a késő őszi hónapokban 10% alá bukhat az éves inflációs ráta.

A Portfolio elemzői konszenzusa telibe találta a KSH által ma reggel közzétett júliusi éves inflációs adatot (17,6%), amellyel párhuzamosan 17,5%-os éves maginflációs adatot tett közzé a hivatal. Utóbbi is lendületes lassulást mutat, hiszen júniusra még 20,8%-os maginflációs adat jelent meg.

Mindez tehát röviden azt jelenti, hogy tényleg felgyorsult az infláció ütemének lassulása és

egyre biztosabbnak tűnik, hogy már a késő őszi hónapokban a kormányzati célként megjelölt 10%-os szint alá bukik az inflációs ráta. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a mai adatközléssel párhuzamosan kiadott közleményében ennek bekövetkezését októberre vetítette előre.

A KSH által júliusra közzétett részletes adatok között a főbb érdekességek:

Egy hónap alatt a fogyasztói árak átlagosan 0,3%-kal emelkedtek, de itt két főbb ellentétes hatás érvényesült. Lefelé húzta az átlagos árindexet az, hogy a ruházkodási cikkek 1,4, az élelmiszerek 0,9, a tartós fogyasztási cikkek pedig 0,5%-kal kevesebbe kerültek. Ezzel szemben f elfelé húzta az átlagos árindexet a szolgáltatások jelentős, 1,7%-os drágulása, az üzemanyagok 1,1%-os áremelkedése, illetve az is, hogy a háztartási energia ára 1,1%-kal, ezen belül a vezetékes gázé 2,9%-kal ugrott. Utóbbi mögött statisztikai hatás áll, ami azt jelenti, hogy a tavaly augusztustól elindult új rezsicsökkentési rendszerben számos olyan átalány szerint fizető háztartás lehetett júliusban, amely túllógott az éves kedvezményes fogyasztási mennyiségen, és az efeletti részt már magasabb áron számlázta ki nekik az energiaszolgáltató, így az eladott gáz- és áram átlagos ára feljebb tolódott. A kellemetlen témáról és a 90 ezer háztartást érintő kormányzati beavatkozásról (12 havi részletfizetési lehetőség) itt írtunk.

A fentieken túl van még egy jó hír a részletes inflációs adatok vizsgálata alapján: a negyedéves évesített maginflációs mutató éves szinten mindössze 4,4%-osra lassult, azaz az alap árfolyamatokat megragadni igyekvő rövid bázisú mutató már csak ilyen visszafogott áremelkedési tempót jelez, amire 2021 májusa óta nem volt példa. Az alábbi ábra emellett azt is érzékelteti, hogy a fő inflációs mutató ettől még jócskán lemaradva kezd lassulni, de előregondolkodva ez is afelé mutat, hogy a dezinfláció még csak most kezd majd igazán begyorsulni Magyarországon.

A fentiek a magyar monetáris politika szempontjából azt jelentik, hogy az MNB haladhat tovább a havi 100 bázispontos kamatvágási tempóval a következő hónapokban.

Elvileg akár elgondolkodhat a jegybank azon is, hogy ezt felgyorsítsa, hiszen már őszre 10% alá bukhat az éves inflációs ütem, miközben addigra az egynapos betéti ráta még "csak" 13% körül járhat. Igaz legutóbbi kamatdöntésekor azt üzente a jegybank vezetése, hogy nem fog gyorsítani a kamatvágás ütemén még a dezinfláció felgyorsulása mellett sem, hogy egyre nagyobb reálkamat jelenjen meg, és ez támogassa a forintot a bizonytalan időkben. A forint elmúlt hetekbeli újabb esési hulláma (illetve az üzemanyagok durva drágulásának inflációs következménye) is emlékeztetheti a jegybankot arra, hogy érdemes ezt a fogadkozását betartani, így várhatóan továbbra is óvatos lesz az MNB, és kitart majd a havi 100 bázispontos kamatvágási tempó mellett.

Címlapkép forrása: Shutterstock