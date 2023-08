Sem a rendőröktől, sem a fegyverektől nem várnak csodát a drogválság központjában

Egykor csak úgy emlegették, hogy San Francisco belvárosa, mostanra viszont a turisták által látogatott negyedek tőszomszédságában lévő gettó. Tenderloin egy negyed, amelyet egyszerre tett tönkre a koronavírus-járvány és az Egyesült Államokat sújtó ópiátválság. Hatékony megoldása egyelőre senkinek nincs a hajléktalan- és drogkrízisre, de a helyiek szerint sem az önvédelmi fegyverek, sem a rendőrségi razziák nem fogják megváltani a városrészt. Helyszíni riport.

"Ez a környék soha nem volt jó, sem rosszabb, de jobb sem lesz" - mondta a 31 éves Cathy San Francisco egyik klasszikus ír kocsmájában, amikor arról kérdeztem, hogy mi történt a Tenderloin negyeddel, amely mostanra az Egyesült Államokat sújtó ópiátkrízis jelentette egészségügyi, közbiztonsági és szociális válság egyik szimbóluma lett. Bár a lány határozottan állította, hogy bárki mondhat bármit, a mostani gettósodás egyáltalán nem új jelenség, a pubba vezető út is a negyed egykor szebb napjaira emlékeztet: egy XX. század eleji réztáblán néhány réteg graffiti alatt még kivehető a Downtown, vagyis belváros felirat.

Valaha színházak és mozik sora működött a San Francisco főutcáját jelentő Market Streettől északra fekvő városrészben, és hotelek várták az utazókat, mostanra a turistákat külön figyelmeztetik az útikönyvek, hogy kerüljék el messzire Tenderloint, az utcaszinten pedig bezárt boltok rolói tanúskodnak arról, hogy egyre kevesebben maradnak itt.

Ugyan már régen is bordélyok sora csalogatta a züllöttebb embereket a város más részereiről, sokan emlékeznek még arra, hogy milyen volt, amikor az izgalmakat egy-egy új színházi projekt, streetart-kiállítás megjelenése jelentette és nem az, hogy éppen mennyi dogos járja az utcákat, hány újabb hajléktalan vert tanyát a félreesőbb sikátorokban.

Kettő dolog gettósított el mindent: a Covid-időszak és a fentanil

- mondta Mohammed, az egyik utolsó, még mindig nyitva levő bolt eladója. Családjával ők Gázából települtek át közel 30 éve. Szerinte már nem sokkal jobb a Szilícium-völgy kapujának tartott San Francisco ezen negyede.

A drogprobléma, amit az orvosok indítottak el

Mohammed elmondta, hogy több barátját is elveszítette már a fentanil miatt: volt, aki bele is halt, mások csak "élő zombivá váltak", ahogy meséli. Az opioidválság egy katasztrofális drogjárvány az Egyesült Államokban, melynek fő oka, hogy a nagygyógyszergyárak annyira hatékonyan lobbiztak a költséges, opiáttartalmú fájdalomcsillapítók minél gyakoribb felírása mellett, hogy az eredetileg a műtétek vagy rákkezelések okozta súlyos fájdalmak kezelésére szánt készítményeket a leghétköznapibb panaszokra is elkezdték felírni az 1990-es években. Az olyan gyógyszerek, mint az oxikodon, a hidrokodon és a morfium nagyon gyorsan alakítanak ki függőséget,

így sokaknak lényegében az orvosuk írja fel azt a kapudrogot, amely elindítja őket a súlyosabb szerek felé.

A legális fájdalomcsillapítók túlzott felírása pedig magával hozta, hogy a külföldi drogkartellek is meglátták az üzletet a szintetikus opioidok terjesztésében, így mostanra a fentanilt leginkább dealerek terjesztik már az utcán. Az eredetileg intravénás érzéstelenítőként kifejlesztett fentanil körülbelül ötvenszer erősebb, mint a heroin, így bár veszélyesebb is, a bűnszervezetek számára a függők megbízható piacot jelentenek, mert borzalmasan nehéz letenni a szert. A kínálatot nagyrészt külföldi drog, főleg mexikói kartellek, mint a Sinaloa Kartell és a Jalisco Új Generációs Kartell ellenőrzik. Emellett Kína a fentanil prekurzor összetevőinek fő gyártójaként is szerepet játszik a válságban, annak ellenére, hogy a Kínából az Egyesült Államokba irányuló közvetlen fentanilszállítmányok száma csökkent.

Bár a válság szinte az egész Egyesült Államokat sújtja, Tenderloinban különösen a súlyos. Nem sokkal az előtt, hogy a Portfolio a városba látogatott, a kaliforniai autópálya-rendőrség (California Highway Patrol, CHP) folyamatosan razziákat tartott a negyedben hat héten át,

ennek során 4,2 kilogramm fentanilt foglaltak le, amely elegendő ahhoz, hogy 2,1 millió ember halálát okozza, ami közel háromszorosa San Francisco lakosságának.

Az ügynökség erőfeszítései nem korlátozódtak a fentanilra; 957 gramm metamfetamint, 319 gramm kokaint és 31 gramm heroint is lefoglaltak. Az akció során 92 személyt tartóztattak le különböző bűncselekmények és szabálysértések miatt, például fentanil birtoklása, illegális lőfegyver birtoklása, ittas vezetés és családon belüli erőszak miatt.

Néha kampányszerűen kijönnek a rendőrök, de a legtöbbször hiába hívjuk őket, nem jönnek ki, vagy nem visznek el senkit

- mondta a kérdésünkre Mohammed apja, a bolt tulajdonosa, amikor a közbiztonságról kérdeztük. Ő határozottan emlékszik arra, hogy 10-15 éve egyáltalán nem kellett félni a negyedben, ha sötétedés után zártak, nyugodtan ment haza. Most már inkább kerül, amit néha nagyon nehéz megtenni: ottjártunkkor épp a boltja előtt lőtte be magát valaki.

Arra a helyi republikánus politikusok által hangoztatott érvre, hogy az önvédelmi fegyverek segíthetnek, azt mondta, hogy bár a fia egyre többször mondja, hogy a rendszeresen próbálkozó bolti tolvajok miatt tarthatnának a pultban egy lőfegyvert, ő ebben nem hisz:

Palesztinában sem érnek sokat a fegyverek.

Igazán nem tudja, hogy mi segíthetne a helyzeten, ő maga már nem tervez, inkább elköltözne. Azonban egyre nehezebb erre félretenni, a boltot pedig a környék lezüllése miatt szinte lehetetlen lenne eladni.

A politika lépne, de a politikusok tétlenek

Áprilisban Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója meglepetésszerű látogatást tett Tenderloinban, érkezése előtt egyetlen nagyobb médiumot sem értesítettek a látogatásról, amelyen London Breed polgármester kabinetfőnöke és Rob Bonta főállamügyész is részt vett. Jelentős vállalásokat tettek a politikusok: megígérték, hogy a rendőrség és a kábítószerellenes hatóságok mellett kivezénylik a nemzeti gárdát is, ha szükséges.

Azóta valóban rendszeresek a hatósági razziák, de sokak szerint az áldozatsegítés sokkal több hasznot hozna, mint a Newsom által beígért razziák. Még Richard Nixon elnök 1971-ben hirdette meg a kábítószer elleni háborút: az Egyesült Államok utcáiról mégsem sikerült kiszűrni a drogokat. A helyiek szerint a kaliforniai kormányzó terve is elbukik majd, ráadásul eleve túl lazának tartják a szabályokat és a rendőrséget: 800 dollárig a bolti lopást is meg lehet úszni egy figyelmeztetéssel különösebb jogi következmények nélkül.

Ráadásul Tenderloin hajléktalanjainak csak kevesebb mint a fele kábítószerfüggő: rengeteg pusztán azért kerültek utcára, mert a koronavírus-járvány a teljesen bezárkózó San Franciscóban boltok és más kisvállalkozások sora ment csődbe. A magas lakhatási költségeket rengetegen nem tudták fizetni, vagy a hitelkártya-adósságaik törlesztésével csúsztak meg.

Éppen ezért több helyi interjúalanyunk szerint is az lenne megoldás, ha inkább segítséget adnának azoknak, akik most Tenderloin utcáin élnek. Miután Edward egy dollárt kért tőlem, csak annyit mondott nekem:

Ez egy hal, de valaki megtaníthatna halászni.

A mindössze 25 éves fiú szívesen dolgozna, de lakcím és társadalombiztosítási számok nélkül erre esélye sincs. Így ő úgy látja, hogy se rajta, se San Franciscón nem segít, ha a rendőrök többször igazoltatják.

Riportunk után kérdésekkel fordultunk a város vezetéséhez, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk válaszokat.

Címlapkép forrása: Szabó Dániel via Portfolio