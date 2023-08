Nincs megállás, tovább emelkedik a gázár

Portfolio 2023. augusztus 10. 08:53

A tegnapi napon a Portfolio is beszámolt róla, hogy több mint 40 százalékos pluszban is volt a holland TTF gáztőzsdén a földgáz ára, miután a piaci szereplők aggasztja az LNG-szállítás körül kialakult bizonytalanságok, annak ellenére, hogy az uniós országok gáztárolói már így is rekordszinteken vannak.