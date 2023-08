Itt a bizonyíték: rengeteg magyarnak meg kell tanulnia angolul

Az angol nyelvtudásra vonatkozó követelmény a magyarországi online álláshirdetések több mint 40%-ában mutatható ki, ami meghaladja az uniós átlagértéket, és jóval felülmúlja a többi visegrádi ország mutatóját – olvasható ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) felméréséből. Az adatokból az is kiderül, hogy az álláshirdetések közel 20%-a eleve angolul jelent meg 2021-ben Magyarországon, ami duplája az uniós átlagnak. A német nyelvtudást megkövetelő hazai álláshirdetések aránya is igen magas uniós összevetésben, miután Magyarországot e téren csak három EU-tagállam előzi meg a Németországot és Ausztriát természetesen nem tartalmazó összevetésben. Az angol, illetve német nyelvtudást megkövetelő hazai álláshirdetések uniós összevetés szerinti magas aránya a magyar gazdaság nyitottságára, a Magyarországon működő nemzetközi cégek jelentős súlyára mutathat rá.

Messze az angol a legkeresettebb nyelv

Az EU-ban, illetve az Egyesült Királyságban 2021-ben megjelent online álláshirdetések több mint ötödénél (21,6%) követeltek meg explicit módon valamilyen szintű angol nyelvtudást, vagyis az adott állással kapcsolatos elvárások között külön szerepelt az angol nyelv ismerete is – derül ki az OECD felméréséből. A jelentés 53 millió, az EU-ban, illetve az Egyesült Királyságban 2021-ben megjelent online álláshirdetés vizsgálata alapján készült el, ami során több száz forrásból (álláskereső portálok, állami foglalkoztatási szolgálatok honlapjai) gyűjtötték össze az adatokat.

Miközben 2021-ben több mint 11 millió olyan álláshirdetést adtak fel a vizsgált országokban, amelyben szerepelt az angol nyelvtudásra vonatkozó elvárás, addig a második legkeresettebb nyelv, a német esetében már csupán 900 ezret tesz ki az erre a nyelvre vonatkozó elvárást tartalmazó hirdetések száma, ami az összes álláshirdetés 1,7%-át teszi ki. Az öt legkeresettebb nyelv között még a spanyol, a kínai mandarin és francia szerepel (1,5-1,1% közötti aránnyal).

Az angol nyelvtudás, mint készség iránti igény mértékét az alapján is fel lehet mérni, hogy ez volt a hatodik legkeresettebb készség 2021-ben az online hirdetésekben, és csak olyan készségeket neveztek meg gyakrabban elvárásként a jelöltek felé az álláshirdetést feladó munkáltatók, mint az alkalmazkodóképesség, a csapatban való dolgozás képessége vagy a Microsoft office használata.

Az OECD jelentése azt is megvizsgálta, hogy mekkora mértékű az egyes nyelvek iránti kereslet implicit módon, vagyis mennyi hirdetést írtak meg egy adott nyelven. E megközelítés abból indul ki, hogy ha például egy hirdetést Hollandiában angolul írtak meg, akkor egyértelmű, hogy ebben az esetben szükség lesz angol nyelvtudásra az állásra jelentkezőnek, még akkor is, ha ez a követelmény nem szerepel nevesítve, vagyis explicit módon az adott hirdetésben.

A hazai hirdetések közel ötödét angolul írják

A jelentés külön táblázatban foglalta össze az arra vonatkozó adatokat, hogy az egyes országokban a hirdetések mekkora hányadát adták fel angol, német, spanyol vagy francia nyelven. Ezekből az adatokból az látszik, hogy azokat az országokat nem számítva, ahol az angol a hivatalos nyelv (Egyesült Királyság, Írország és Málta) Luxemburgban volt a legmagasabb az angol nyelven írt hirdetések aránya, mintegy 58%. Utána alig elmaradva Ciprus következik a sorban 56%-os aránnyal, és Görögországban is a hirdetések közel felét (45,82%) angolul írták 2021-ben. Magyarországon a hirdetések közel ötöde (19,21%) jelent meg angolul, amely kétszerese az EU-átlagnak (9,87%). (Az uniós átlag mutatóba természetesen nem számolták bele Írország és Málta adatait.)

Írországot és Máltát nem számítva az uniós tagállamok rangsorában így Magyarország a 8. helyet foglalja el az angol nyelven megjelent hirdetések arányában.

Luxemburg, Ciprus és Görögország mellett még Romániában, Horvátországban, Portugáliában és Belgiumban volt magasabb az angol hirdetések aránya Magyarországhoz képest 2021-ben. A többi visegrádi ország közül Csehországban és Szlovákiában jóval elmarad az angol nyelven feladott hirdetések aránya (7,27%, illetve 8,49%) a magyar adathoz képest, valamint a lengyel mutató sem éri el a 15%-ot.

Az angollal ellentétben német, spanyol és francia nyelvű álláshirdetések ritkán (legfeljebb 1-2 %-os arányban) jelentek meg olyan országokban, ahol ezek nem számítanak hivatalos nyelvnek. Ha a Magyarországon megjelent német hirdetések arányát vesszük szemügyre, akkor hasonló arányt (1,03%) látunk, míg a nálunk franciául vagy spanyolul megjelent hirdetések aránya alig kimutatható (0,13, illetve 0,08%).

Tízből négy helyen elvárják

Az OECD jelentése egy olyan adatsort is közölt, amelyben az explicit és implicit módon keresett nyelvtudás összesítve szerepel, vagyis tartalmazza azokat a hirdetéseket, amelyekben külön feltüntették az öt legkeresettebb nyelv (angol, német, spanyol, kínai mandarin és francia) egyikének ismeretére vonatkozó követelményt (explicit követelmény), valamint azokat a hirdetéseket is, amelyeket a fenti öt nyelv egyikén írtak meg (implicit követelmény). Ebben az adatsorban így az az Ausztriában német nyelven feladott hirdetés is szerepel, amelyben külön feltüntették az angol nyelvismeretre vonatkozó (explicit) követelményt, valamint az az Ausztriában megjelent hirdetés is, amelyet eleve angolul írtak meg az angol nyelvtudásra vonatkozó követelmény külön említése nélkül (implicit követelmény).

Ezen összesített adatsor szerint az angol nyelvtudást az angolt hivatalos nyelvként használó Írországot és Máltát nem számítva kilenc EU-tagállamban (köztük Magyarországon) az online hirdetések több mint 40%-ában követelményként jelent meg (explicit vagy implicit módon). Magyarországon a 2021-ben megjelent álláhirdetések 42,24%-ának esetében mutatható ki az angol nyelv ismeretének követelménye (vagy azért mert eleve angolul adták fel a hirdetést, vagy azért, mert a magyar nyelvű hirdetésben szerepelt az angol nyelv valamilyen szintű ismeretére vonatkozó követelmény). A magyar mutató 8 százalékponttal haladja meg az uniós átlagot, amibe természetesen a máltai és ír adatokat nem számolták bele. A többi visegrádi ország mutatói jelentősen elmaradnak a hazai rátához képest, egyikben sem éri el a 30%-ot az angol nyelv ismeretét megkövetelő álláshirdetések aránya.

Bár a Magyarországon 2021-ben megjelent online álláshirdetéseknek csupán 1 százaléka jelent meg németül, ha azonban figyelembe vesszük a magyarul megírt, német nyelvtudásra vonatkozó követelményt tartalmazó álláshirdetéseket is, akkor az álláshirdetések mintegy 6%-ánál mutatható ki, hogy az állásra jelentkezőktől német nyelvtudást is elvártak. Ez az arány mintegy kétszerese az EU-átlagnak (3,31%). A magyarországinál magasabb ráta Ausztriát és Németországot nem számítva csak három EU-tagállamban volt kimutatható 2021-ben: Luxemburgban (17,69%), Horvátországban (15,18%) és Belgiumban (7,4%).

Ami kimondottan a menedzseri állásokra vonatkozó online hirdetéseket illeti, az EU-ban átlagosan az álláshirdetések felénél explicit vagy implicit módon a jelentkezőktől megkövetelik az angol nyelvtudást (ebben a felmérésben sem szerepel természetesen az angolt hivatalos nyelvként használó két EU-tagállam, Írország és Málta). Luxemburgban a legmagasabb az arány, ott a menedzseri álláshirdetések mintegy 80%-ánál elvárás az angol nyelv valamilyen szintű ismerete.

A magyar ráta ebben az esetben is meghaladja az uniós átlagot, a 60%-ot közelíti. A többi visegrádi ország mutatója elmarad a hazaitól, amely az osztrákkal van szinte azonos szinten.

Címlapkép forrása: Fiordaliso via Getty Images