Csapdahelyzetben vannak az anyukák, ha dolgozni szeretnének

Míg a férfiak általában profitálnak abból, ha gyermekük születik, a nők karrierjét gyakorlatilag lenullázza a szülés. A bérkülönbségek, a munkaadói félelmek, a túl kevés bölcsőde, illetve társadalmi sztereotípiák is akadályozzák, hogy egy dolgozni vágyó anya szakmai és anyagi megbecsüléssel övezve térjen vissza a munkaerőpiacra.

"Kismamák kíméljenek!", "Csapatunk nem tolerálja a váratlan betegségeket, a munkaidő lejárta előtti távozást.", "Nálunk a kisgyermekeseknek is ügyelniük kell ünnepekkor, ha rájuk kerül a sor, tudja ezt vállalni?" Virágnyelven és kevésbé burkoltan megfogalmazott jelzések anyukák számára álláshirdetésekből és -interjúkból, hogy nem érdemes az adott munkaadóhoz jelentkezniük. Utánajártunk, mennyire nehéz egy nő helyzete ma Magyarországon, aki szülés után szeretne visszatérni a munkaerőpiacra - ne adj’ Isten saját korábbi állásába és pozíciójába.

Stigmák és újrakezdések

“Természetesen nagyon más a helyzete a budapesti és a fővárosi agglomerációban élő anyukáknak, illetve a vidékieknek, akiknek a környékén mindössze egy-két jelentős munkáltató működik. Nem is igazán az iskolai végzettség szintje és a nyelvtudás nyitja meg vagy zárja be a lehetőségek széles tárházát a nők előtt, hanem az, hogy mekkora a munkaerőhiány azon a területen, ahol dolgoznak. Ma már egy megbízható, tapasztalt takarítóra ugyanúgy vadásznak a cégek, mint egy programozóra vagy gyógytornászra” - mondja Repka Ágnes, munkajogi szakokleveles tanácsadó, HR-szakértő, a dolgozomami.hu blog létrehozója.

Összességében azonban a szakember szerint a munkaadók részéről a kompromisszumkészség, az igényekhez igazodó munkarend kialakítása a kisgyermekes nők (vissza)foglalkoztatásában akkor működik, ha nem találnak helyettük mást az adott pozícióra.

Magyarországon nehéz a visszatérés a munkaerőpiacra szülés után.

Miközben a férfiak általában profitálnak abból, ha gyermekük születik, mert megbízható, felelősségteljes emberként könyvelik el őket, akinek több emberről kell gondoskodnia, így biztosan oda teszik majd magukat a munkaadók szerint, addig ugyanennek a gyermeknek a születése az anyukák karrirejét lényegében lenullázza. Nekik gyakorlatilag minden gyerek után teljesen újra kell kezdeniük felépíteni magukat saját pályájukon” - magyarázza Repka Ágnes.

Óránként csaknem 20 százalékkal kevesebbet ér egy nő munkája

A gender pay gap vagyis a bérszakadék a két nem között Magyarországon a 2020-as adatok szerint 17,2% volt, vagyis óránként ennyivel kevesebbet keresett egy nő, mint egy férfi. Ez éves szinten kéthavi bérkülönbséget jelent, azaz olyan, mintha a nők novemberben és decemberben nem - vagy nem pénzért - dolgoznának.

A különbség alapvetően nem abból adódik, hogy ugyanabban a munkakörben a nőknek kevesebbet fizetnek a cégek, hanem abból, hogy a nők összességében kevesebb időt töltenek karrierjük során fizetett munkával és pályájuk például a gyermekvállalás miatt többször megszakad - derült ki tavaly az Egyenlítő Alapítvány Egyenlítsük a béreket! című konferenciáján. Emellett a nők általában a munkaerőpiacon alacsonyabb presztízsűnek számító, de mindenképpen alacsonyabb fizetéssel járó munkakörökben dolgoznak (pl. ápolónő, tanár, szociális munkás stb.). Bérigényük általában eleve alacsonyabb és ritkábban kérnek fizetésemelést, mint a férfiak, illetve sokkal kevesebben jutnak el közülük vezetői pozícióig. A bérkülönbségek miatt a nyugdíjban is komoly különbségek lesznek.

Súlyos egyensúlytalanságok

Szerinte a fő probléma az, hogy olyan társadalmilag is rögzült egyensúlytalanságok gáncsolják a nőket, amelyeket rendkívül nehéz felszámolni. Ezek közé tartoznak például családon belül a nemek közötti otthoni munkamegosztás aránytalanságai. “Ha idehaza is természetes lenne, hogy egy apuka is korábban távozik a munkahelyéről, amikor szülői értekezletre kell mennie, vagy mert ő viszi a gyereket orvoshoz, azaz jobban megoszlanának a terhek a szülők között, a munkáltatók sem félnének ennyire a kisgyermekes nőktől. Mivel azonban a legtöbb párnál az a felállás, hogy a férfi keres többet, mégpedig nem is kevéssel, akár 20-40%-kal, a munka mellett általában minden egyéb teendő a nőkre szakad a háztartás vezetésétől a gyerekekről való gondoskodáson át a bevásárlásig és a nagyszülőkkel való törődésig” - magyarázza a HR-szakértő.

Összehasonlításképpen: a koronavírus-járvány előtt a nők heti 15,8 órát, azaz csaknem két teljes munkanapnyi időt töltöttek láthatatlan munkával - takarítással, főzéssel, számlák befizetésével és más ügyintézéssel -, míg a férfiak csak 6,8-at.

Sok helyen ráadásul 20-40 kilométerrel arrébb van a bölcsőde, a bébiszitter pedig akár annyiba is kerülhet, hogy az anyának nem igazán éri meg dolgozni. Mindez arra készteti az anyukákat, hogy mégis inkább otthon maradjanak a gyerekkel, ameddig és amennyit csak lehet. Ilyen körülmények között pedig szinte lehetetlen találni egy ‘anyabarát' állást.

Csapda csapda hátán

Repka Ágnes szerint a nők bérfelzárkóztatására azért volna nagy szükség, mert jelenleg - kevés kivételtől eltekintve - akkora űr tátong egy apa és egy anya potenciális keresete között, hogy fel sem merülhet az az opció, hogy a nő menjen vissza dolgozni a párja helyett.

Holott nem mindenki szeretne élni azzal a lehetőséggel, hogy 3 évig otthon marad a gyerekével

- magyarázza Repka Ágnes. Nem ördögtől való, ha az ember önmegvalósításra vágyik. Arról nem is beszélve, hogy több évnyi kiesés után szinte minden potenciális munkaadó azzal az aggodalommal tekint a visszatérni vágyó nőkre, hogy vajon hogyan fognak visszailleszkedni a munka világába ilyen hosszú kihagyás után.

A csedtől a gyesig

A csecsemőgondozási díj (csed) alapesetben akkor jár, ha az igénylő a díjra való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számítva rendelkezik folyamatos 180 naptári napi jövedelemmel. A csed a korábbi bruttó bér 100 %-a, amelyből azonban a személyi jövedelemadó-előleget levonják, társadalombiztosítási járulékot azonban nem kell utána fizetni.

A csed a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra, azaz 24 hétre jár. A gyermekgondozási díj (gyed) maximálisan megállapítható összege havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér (2023-ban 232.000,-Ft) kétszeresének 70 százaléka lehet, azaz idén maximum havi bruttó 324.800,- Ft.

A gyed legkorábban a csed, illetőleg az annak megfelelő időtartam (168 nap) lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. A gyed után a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyes következik. Ez a gyermek 2 és 3 éves kora között jár. Összege 2008 óta nem változott, 2023-ban is bruttó 28 500 Ft, melyből 10% nyugdíjjárulékot vonnak le, azaz nettó 25.650 Ft-ot kap kézhez a jogosult.

Amerre csak nézünk, csapdahelyzetben találjuk a nőket. Nem igaz, hogy mindenkinek van választása, pedig kellene, hogy legyen. Egy kisgyermek ma egyértelműen stigma, ha álláspiaci szempontból nézzük

- véli a karrierszakember, aki arra is rámutat: Magyarországon a válások aránya 40-50 % a megkötött házaságokhoz mérten, így elmondható, hogy csaknem minden második nő – amíg esetleg nem talál új párt - egyedülálló anyaként neveli gyermekét, ami csak még tovább rontja munkaerő-piaci helyzetüket.

Egy párkapcsolat megromlását természetesen nagyon nehéz belekalkulálni a karrierívbe, de sokat segítene, ha a gyermekvállalással kapcsolatos pénzügyi és szakmai tervezést tanítanák például az iskolában. Kevesen vannak tisztában a terhességet és a szülés utáni időszakot illető munkajogi tudnivalókkal is. Repka Ágnes kiemelte, hogy a csed összege nem rossz, ha az ember korábban legalább az átlagbér körüli bruttó fizetésen volt bejelentve, a gyed viszont már komoly érvágás egy előzőleg jól kereső nő számára. Kiemelte:

a gyes nettó 25 600 forintos összege viszont gyakorlatilag értelmezhetetlen a mai árak mellett.

Cikkünk következő részében azt járjuk körbe, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdeniük a nőknek, ha anyaként visszatérnének a munka világába.

Címlapkép forrása: Shutterstock