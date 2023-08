Rendkívüli kamatemelés jöhet holnap a zuhanó rubel miatt!

Portfolio 2023. augusztus 14. 16:26

A zuhanó orosz rubel láttán az orosz jegybank hétfőn délután bejelentette, hogy rendkívüli kamatdöntő ülést tart holnap reggel, hogy megvitassa a most 8,5%-on álló irányadó ráta szintjét, és ennek az ülésnek az eredményét moszkvai idő szerint 10:30-kor be is jelenti.