Búcsút mondhat álmának a kormány: az elemzők már temetik az idei gazdasági növekedést

Elkerülhetetlennek látszik, hogy az év egészében visszaessen a magyar gazdaság teljesítménye – kommentálták az elemzők a vártnál lényegesen gyengébb második negyedéves GDP-adatot szerdán. Közben a kormány továbbra is szeretné elkerülni az egész éves zsugorodást, sőt, hivatalosan még mindig olyan növekedésre számít, ami a szakértők szerint nehezen teljesíthető.

Az elemzők előzetesen arra számítottak, hogy a második negyedévben kimászhatott a recesszióból a magyar gazdaság, végül a KSH előzetes adatai szerint éves alapon 2,3 százalékkal, negyedéves összevetésben pedig 0,3 százalékkal zsugorodott a GDP, vagyis sorozatban a negyedik negatív negyedévet produkálta a gazdaság.

A havi termelési adatok már mutatták, hogy a legtöbb fronton visszaesés következett be április-júniusban: a kiskereskedelem különösen, de az ipar és az építőipar is meglehetősen gyengén teljesített a tárgyidőszakban – írta kommentárjában Nagy János. Az Erste Bank elemzője szerint az azt megelőző időszakban a mezőgazdaság, az egészségügy és néhány piaci szolgáltatás teljesítménye részben ellensúlyozta a termelő ágazatok és a kereskedelem gyenge kibocsátást. Főként a piaci szolgáltatások esetében ez ezúttal nem történt meg.

A gazdasági aktivitás mélypontja a hivatalos adatok fényében a második negyedév végére tehető, júliustól elindulhat(ott) felfelé a hazai konjunktúra – véli a szakember. A mérséklődésnek indult, de továbbra is extrém magas infláció még mindig szorítja vissza a fizetőképes keresletet, ezzel együtt a hamarosan pozitív tartományba lépő reálbérváltozás e tekintetben kedvező fordulatot hozhat. A restriktív monetáris politika, a kormányzati halasztások és az uniós források elmaradása a beruházási aktivitás érdemi lassulását eredményezik. Mindemellett egyelőre a globális gazdaság fellendülése is várat magára a legfrissebb felmérések és távol-keleti adatok szerint, ami hátráltatja a jelentős hazai kapacitásbővítések exportlehetőségeinek kiaknázását.

A most megjelent kedvezőtlen adat tükrében, bár a második félévben továbbra is pozitív számokra számítunk, összességében elkerülhetetlennek látszik a recesszió az egész évre vonatkozóan

- hangsúlyozza az Erste szakembere.

Az előzetes értékelésben úgy fogalmaztunk, hogy az egyik szemünk sírhat, a másik nevethet. Utóbbit arra alapoztuk, hogy Magyarország kiléphet a technikai recesszióból. Sajnos a helyzet ennél sokkal borúsabb, mindkét szemünk sírhat – kommentálta az adatot Virovácz Péter, az ING elemzője.

Úgy tűnik, hogy a valóság a második negyedévben utolérte a szolgáltató szektort is, ezzel szemben kedvező teljesítményről alig számolt be a KSH – hangsúlyozta Virovácz. A mezőgazdaság esetében is csak jó teljesítménynek nevezi a növekedést, vagyis várhatóan a várt kiugró teljesítmény a számok szintjén elmaradt. A szolgáltatásokon belül pedig egyedüli húzóerőként ismét az egészségügyi szektort emelte ki a KSH, vagyis az ellátási rendszer átalakítása és az akadozó állami ellátás miatt a magánegészségügy felfutása továbbra is segíti a növekedést.

A GDP volumene 2023 első fél évében 1,7%-kal csökkent. Ezzel a teljesítménnyel és a továbbra is negatív reálbér-növekedéssel számolva

a kormány 1,5%-os GDP-növekedési célja irreálisnak tűnik

- véli az ING szakembere. Ő eddig 0,2-0,4 százalékos növekedéstg jósolt az év egészére, de most már jelentős esélyt lát arra, hogy a magyar gazdaság 2023-ban összességében nem lesz képes pozitív növekedést elérni, mivel

az első félévben ásott gödör azonban túl mélynek tűnik ahhoz, hogy gyorsan kimásszunk belőle.

Hivatalosan a kormány idei növekedési prognózisa a már említett 1,5 százalék, de az elmúlt hónapokban voltak olyan nyilatkozatok, melyek azt sugallták, hogy minimális célként a visszaesés elkerülése is elfogadható lenne. Nemrég Varga Mihály beszélt erről egy rendezvényen, szerda reggel pedig Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter is azt emelte ki, hogy a cél az egész éves visszaesés elkerülése. Ugyanakkor a most megismert adat után akár már ennek teljesülése is kihívás lehet.

Update (10:02)

A kifejezetten gyenge első félévi teljesítmény után a második félévben az energiaárak meredek visszaesésével már fordulat várható, amit a mezőgazdaság is támogat a kirívóan alacsony tavalyi bázis miatt – emelte ki Suppan Gergely, az MBH Bank vezető elemzője. Szerinte a fordulatot támogathatja, hogy a tavalyi rendkívül magas fixáras éves szerződések hamarosan kifutnak, és az új szerződésekben várhatóan már lényegesen kedvezőbb feltételekkel juthatnak energiához az érintett gazdasági szereplők. A fogyasztást az év elején még visszafogta a csökkenő reálbér, de az év második felében a visszaeső infláció miatt a reálbérek várakozásunk szerint már újra növekedést mutatnak, így a fogyasztás fokozatosan javulhat.

A várakozásoktól elmaradó első féléves teljesítmény miatt a 2023-as GDP előrejelzésünket stagnálás közelébe ronthatjuk a korábbi 1%-os GDP növekedési várakozásról, aminek mértékét jelentősen befolyásolhatja a GDP szeptember elején megjelenő részletes számai

- tette hozzá Suppan is.

Címlapkép forrása: Peter Zelei Images via Getty Images