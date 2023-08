Döbbenetes térkép: vörös veszélyzónában él a lakosság negyede

Egy kutatás szerint huszonöt ország, ahol a világ népességének negyede él, szélsőséges vízhiánnyal küzd. A World Resources Institute (magyarul: a Világ Erőforrásainak Intézete) adatai szerint ezek az országok évente rendszeresen

vízkészleteik 80%-át használják fel.

A WRI Aqueduct vízkockázati térképéből kiderül, hogy a víz iránti kereslet világszerte növekszik, és 1960 óta több mint kétszeresére nőtt. Míg Európában és az Egyesült Államokban a víz iránti kereslet stagnál, addig Afrikában ugrásszerűen megnőtt. Az előrejelzések szerint 2050-re a vízigény világszerte 20-25%-kal fog növekedni.

